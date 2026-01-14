Юрий Бородавко рассказал о пропуске этапа Кубка России Анастасией Фалеевой
Член сборной Татарстана проходит лечение в Москве и восстановится нескоро
Тренер Юрий Бородавко сообщил, что спортсменка Анастасия Фалеева вынуждена пропустить этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани из-за болезни. По словам специалиста, девушка проходит лечение в Москве и восстановится нескоро.
Этап в Казани запланирован с 15 по 18 января.
Ранее «Реальное время» писало, что татарстанцы Ардашев и Фалеева победили на этапе Кубка России по лыжам.
