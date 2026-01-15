Новости спорта

Алина Пеклецова победила в лыжной гонке на дистанции 10 км в Казани на этапе Кубка России

12:12, 15.01.2026

Она показала результат 24 минуты 9,4 секунды в свободном стиле

Фото: скриншот личного телеграм-канала Алины Пеклецовой

В Казани стартовал шестой этап Кубка России по лыжным гонкам-2025/2026. Открывающей гонкой стала женская индивидуальная гонка с раздельным стартом на дистанции 10 километров свободным стилем.

Победу в состязании одержала Алина Пеклецова, показавшая результат 24 минуты 9,4 секунды. Второе место заняла Арина Кусургашева, отставшая от победительницы на 17,1 секунды. Бронзовую медаль завоевала лидер общего зачета Евгения Крупицкая, проигравшая победительнице 22,2 секунды.

Примечательно, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова заняла четвертое место, уступив победительнице 24,4 секунды. В гонке приняли участие 142 спортсменки.

Сегодня программа этапа продолжится мужской индивидуальной гонкой на 15 километров свободным стилем. Старт соревнований запланирован на 13:00.

Наталья Жирнова

Спорт Татарстан

