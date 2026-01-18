Сегодня УНИКС встретится с московской командой МБА‑МАИ на домашнем паркете
В воскресенье, 18 января, в Казани пройдет матч 21‑го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: УНИКС встретится с московской командой МБА‑МАИ. Игра начнется в 18:00 мск в «Баскет‑холле».
УНИКС (18–2) продолжает делить с ЦСКА первое место в турнирной таблице. В последней игре, состоявшейся в прошлую субботу, казанские баскетболисты уверенно обыграли «Самару» в гостях со счетом 105:80. Эта победа продлила победную серию УНИКСа в Лиге до девяти матчей подряд.
МБА‑МАИ (10–10) занимает шестую строчку турнирной таблицы. Перед поездкой в Казань москвичи провели четыре домашних матча, из которых выиграли лишь один. Заметным успехом стала победа 4 января над екатеринбургским «Уралмашем» (73:68) — уже вторая в сезоне над этим соперником.
Стоит отметить, что команды уже дважды встречались в текущем сезоне:
- 16 декабря в Казани УНИКС одержал победу со счетом 83:66;
- 24 декабря в Москве казанский клуб снова был сильнее — 90:84.
Следить за поединком можно будет в прямом эфире на платформе «VK Видео» и на официальном сайте Единой Лиги ВТБ.
