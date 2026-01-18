Камила Валиева анонсировала возвращение в большой спорт

Фигуристка планирует выступить на чемпионате России по прыжкам и на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении в соревновательную практику в 2026 году. О своем решении спортсменка сообщила в социальных сетях, поделившись с болельщиками эмоциями и ближайшими планами.

— Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала — для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации, — написала Валиева.

Фигуристка планирует выступить:

на чемпионате России по прыжкам (31 января — 1 февраля);

на Кубке Первого канала (18—23 марта).

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Напомним, что 11 февраля 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине, стало известно о наличии в допинг‑пробе Валиевой (взятой на чемпионате России в Санкт‑Петербурге в декабре 2021 года) запрещенного препарата — триметазидина.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Суд также аннулировал все ее результаты, показанные с этой даты. В результате Валиева лишилась:

золотой медали Олимпийских игр в командном турнире;

золота чемпионата Европы — 2022;

золотой, серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России.

Срок дисквалификации завершился в 2025 году, что открыло фигуристке возможность вернуться к официальным соревнованиям.

Рената Валеева