Игрокам «Рубина» официально представили нового главного тренера Франка Артигу

«У нас впереди очень серьезный и непростой период — тренировочные сборы и контрольные матчи», — заявил президент клуба Марат Сафиуллин по видеосвязи

Казанский «Рубин» приступил к подготовке ко второй части сезона — сборы стартовали в Белеке. Ключевым событием первого дня стало знакомство игроков с новым главным тренером команды Франком Артигой и его штабом, сообщает пресс-служба команды.

Представление специалиста прошло при участии президента правления АНО ФК «Рубин» Марата Сафиуллина, который обратился к команде по видеосвязи. Он подчеркнул квалификацию Артиги, отметив его опыт работы в России и Российской премьер‑лиге, а также обозначил ожидания от совместной работы: системность и дисциплина станут основой взаимодействия.

— У нас впереди очень серьезный и непростой период — тренировочные сборы и контрольные матчи, которые станут важной частью подготовки ко второй части сезона. Первую часть чемпионата мы провели не так удачно, как хотелось бы, наш результат мог быть лучше. Будем стараться во второй половине чемпионата компенсировать то, что было потеряно в первой части, — заявил Сафиуллин.

Наталья Жирнова