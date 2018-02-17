Новости недвижимости

09:21 МСК
Новости раздела
Недвижимость

«Мы едва не поседели, узнав, что судья готова вынести решение о сносе этажей»

07:00, 17.02.2018 46 Сюжет: Мэрия Казани vs фирма "Свей"

В последний момент «свеевцам» удалось получить еще один шанс на спасение «самостроя»

«Мы едва не поседели, узнав, что судья готова вынести решение о сносе этажей» Фото: Максим Платонов (архивное фото, март 2016 года)

Неожиданно жарким выдался суд по делу о лишних этажах ЖК «Золотая середина». По словам дольщиков, события развивались стремительно и не лучшим образом для них. Возникла реальная угроза, что они проиграют уже на этом заседании. Подробнее – в материале «Реального времени».

«Судья нам сказала: «Я готова сегодня вынести решение»

Едва не поседели накануне в арбитраже дольщики ЖК «Золотая середина». Привыкшие к тому, что рассмотрение дела тянется месяцами и годами, никто из них не ожидал, что судья уже на этом заседании объявит о готовности вынести решение. А так как суд не принял во внимание их документы и отмел все ходатайства, граждане схватились за сердце, предвидя печальный исход.

Напомним, город и строительная фирма «Свей» уже несколько лет спорят о законности постройки 18-этажного дома №6 в 71-м квартале на Четаева. Исполком утверждает, что застройщик надстроил лишние девять этажей поверх девяти разрешенных. Привлек экспертов КГАСУ, которые заявили, что фундамент не выдержит нагрузку и ради безопасности жильцов нужно снести до 49 процентов здания.

Дольщики ЖК «Золотая середина» не ожидали, что судья уже на этом заседании объявит о готовности вынести решение

Дольщики и юристы «Свея» не согласны с выводами казанских ученых. Заказали рецензию московскому НП «СРО судебных экспертов». Фирма нашла многочисленные нарушения в проведении экспертизы КГАСУ и выдала заключение: «выводы экспертов не обоснованы и вызывают сомнение в верности и точности». Кроме того, нашли разрешение на стройку всех 18 этажей, документы просили истребовать из уголовного дела, но это не помогло. Из Московского суда, где идет процесс по Рашиду Аитову, пришел ответ с отказом. Сами представители исполкома показали суду три разрешения с одним и тем же номером, в числе которых не только стройка «Золотой середины», но и объект «Залесный сити». Правда, городские чиновники все равно не признают подлинность документа по «Свею».

— Сегодня был первый день рассмотрения вопроса по существу. Если раньше он рассматривался в течение длительного периода, то в этот раз мы никак не ожидали, что вопрос будет рассмотрен практически полностью. Как судья нам сказала: «Я готова сегодня вынести решение». Все документы, которые были приобщены к делу, никак не изменили ход дела. Хотя когда мы знакомились с рецензией на казанскую экспертизу, были уверены, что суд назначит повторную экспертизу, — говорит дольщица Диляра Голикова.

Представители исполкома показали суду три разрешения с одним и тем же номером, в числе которых не только стройка «Золотой середины», но и объект «Залесный сити». Правда, городские чиновники все равно не признают подлинность документа по «Свею»

«Суд не по справедливости, а по закону»

— Мы заказали рецензию в Москве, потому что в Казани нам все отказали ее делать. В этой рецензии все очень подробно изложено. Основная мысль, которая убивает почти все, то, что экспертиза вообще не подписана экспертами. Не указаны ни фамилии, кто ее делал, ни подписи не стоят. Т.е. это грубейшее нарушение, уже только в силу этого необходимо проводить повторную экспертизу, но судья отказала, — добавила юрист «Свея» Елена Лукьянова.

Поэтому дольщики были обескуражены ходом заседания. И если до сих пор лишь молчаливо внимали происходящему, приходя на суд простыми слушателями, в этот день решили действовать, став активными участниками процесса. От волнения некоторые не сдерживались в выражениях, адвокатам приходилось их успокаивать.

— На этом заседании все как-то быстро-быстро, — посетовал пожилой мужчина.

— Что вы считаете быстро-быстро? — возмутилась судья Руфия Гильфанова, — Я каждое ходатайство заслушиваю, ваши мнения заслушиваю, в протокол заношу, удаляюсь. Два года — это вы считаете быстро-быстро?!

— И все отклоняете! — переживал дольщик.

Дольщики заказали рецензию московскому НП «СРО судебных экспертов»

— Это уже другое дело! Вы же говорите «быстро-быстро», кого из вас я сегодня поторопила или прервала?

— Вы говорите, у вас больше нет времени на заседания, но это тоже не аргумент, мне кажется.

— Что вы от меня хотите?

— Справедливости, — не выдержали уже другие дольщики.

— Суд рассматривает дела не по справедливости, нас этому учили еще на юридическом факультете, а по закону, — ответила судья.

— Эксперт Мирсаяпов сказал, что взял все свои данные исходя из самых худших показателей, которые у него есть в каком-то учебнике в связи с тем, что у нас нет геологических исследований. Они у нас теперь есть! — заявила одна из дольщиц Елизавета.

«Свей» заказал исследование почвы, которое показало, что грунт под домом выдержит нагрузку в лишние этажи. К тому же рядом на той же земле стоят другие 18-этажки Аитова, их «геологию» никто не ставит под сомнение.

Московская фирма нашла многочисленные нарушения в проведении экспертизы КГАСУ

— У нас есть вопрос к Мирсаяпову, он предлагал снести до 49 процентов дома. Мы хотим спросить у него, можно ли снести не 49 процентов, т. е половину дома, а 10 или 2 или 8 процентов — как он это решил, что 49 процентов? Мы согласны, что есть ошибки, но может можно снести хотя бы один или два этажа, пусть он нам посчитает! – просит дольщица.

— Он уже дал расчеты, — напомнила судья, но «свеевцы» не согласились: «Он не дал, он сказал до 49 процентов». «Это значит максимум 49 процентов», — пояснила Руфия Гильфанова. «А минимум?!», — не сдавались дольщики.

«Может можно снести хотя бы один или два этажа, пусть он нам посчитает!»

Под конец заседания дольщики повторно заявили ходатайство о вызове в суд экспертов КГАСУ, наставая на том, что раньше они не могли задать вопросы людям, которые определили судьбу их дома.

Но суд считает, точный показатель сноса здания в процентах сейчас никто не назовет. Руфия Гильфанова предложила направить вопросы экспертам КГАСУ, чтобы те ответили письменно:

— Чтобы не отрывать их от учебного процесса. Уже тогда мы долго вопрос согласовывали. Пятеро специалистов: доктора, кандидаты наук, которые заняты в учебном процессе прежде всего.

— А тут у тысячи человек жизни задействованы. Что такое лекции и что такое жизнь?! — не выдержал снова пожилой казанец.

Дамоклов меч, нависший над домом «свеевцев», отложили до следующей пятницы

Под конец заседания судья все-таки смягчилась и удовлетворила просьбу дольщиков — дать им возможность расспросить экспертов КГАСУ. В итоге дамоклов меч, нависший над домом «свеевцев», отложили до следующей пятницы.

Василя Ширшова, фото автора
НедвижимостьПроисшествияОбществоВласть
комментарии 46

комментарии

  • Анонимно 17 февр
    Живу рядом с этой свечкой, как то привык уже к ней, и не кажется что она смотрится несуразно
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Вы видимо смотрите на другой дом. Дом, по которому идёт процесс о сносе, не свечка
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Тогда вам может переехать на ПМЖ в Советский район Казани, где пока мало свечек.
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    А мне страшно смотреть на этот скелет дома, я не хотела бы там жить. Многие жильцы думают лишь бы построить, а там продать не осведомленным людям. Человеческие жизни, ну правда же?
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    А вы даже не задумались, что экспертиза местная, носит очень сомнительный характер. Носит предположительный характер. Эксперты сделали выводы даже не владея информацией о геолого-разведочных исследованиях почвы под домом (под фундаментом). Какие могут быть основания такую "филькину грамоту" принимать за основу, при принятии такого судьбоносного решения. Кстати я себе купил квартиру и сам лично собираюсь там проживать. Бредни Нигматзянова, о том что 1% нуждающиеся дольщики, это приятны слуху только чиновникам мэрии.
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Вся жизнь перед глазами, когда она это сказала
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Любую конструкцию можно усилить, вопрос только в цене
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Как так можно ?! Живем в Татарстане и так издеваться над людьми , бедные дольщики! Я понимаю предложили бы в другом месте и снесли бы дом!видно что это уже заказано Нет никакой справедливости ...Если экспертиза в положительную сторону!!Это очень жестоко сколько лет ждать в надеждах и теперь хотят оставить дольщиков на улице как после этого жить ?!предложите нормальные условия существования в нашей стране это наши заработные деньги честным трудом , потом обрезайте ! Все наши наши договора зарегистрированы в Рег палате если бы это было бы не по закону РТ!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Судья ( суд судит не по справедливости , а по закону ) уважаемая ,а для чего закон ? Я всегда думал для того что бы восстановить справедливость .
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    У каждого своя роль. У судьи роль четкая и ограниченная - судить по букве закона. А сделать справедливый закон - это уже дело депутата госдумы
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    По букве закона архангельский судья "осудил" человека (штраф впаял) , разместившего недавно где-то в сети фотографии с Парада Победы 1945г, когда наши воины немецкие флаги бросали к мавзолею. По букве закона - это была пропаганда фашисткой свастики (на немецких флагах)!
    Вроде вышестоящие судьи голову включили (да и шум уже поднялся в СМИ насчет этого "законного решения" ) и то ли отменил решение судьи, то ли на новое рассмотрение ...
    Вот такие у нас буквы закона.... голову уже включать не надо... "какая справедливость? Не не слышали ... "
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Есть технологии по усилению, зто дешевле сноса, просто никому это не надо кроме дольщиков, а им голову морочат
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Если закон противоречит справедливости, то зачем нужны такие законы!
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Закон должен быть прежде всего за безопасность!
    Те кто хватался за сердце переживали за деньги, а сами там жить не будут - боятся - сразу продадут!
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    Вы с какой колокольни судите, как относитесь к этому дому? - никак. Я собираюсь там жить. В экспертизу есть все основания не верить. Судья не даёт провести СПРАВЕДЛИВУЮ-честную экспертизу. Поэтому, вы сотрудник исполкома, не стоит писать о чем не имеете ни малейшего представления.
    Мы не дети и знаем откуда ноги растут!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Все можно усилить
    да там и не надо усиливать
    изначально строили как 18 этажный
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Имела ли право регистрационная палата регистрировать наши квартиры не имея на то разрешения от Исполкома? Ответьте на этот вопрос!!!!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Дом изначально проектировался под 18 этажей проектант Алберт Шириев могу выложить его телефон и он ответит на ваши вопросы .
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Я автор материала, пришлите, пожалуйста, его контакты мне на почту: vasilya-8@mail.ru
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Ваша правда никому не нужна!если даже этот дом закладывался на 18 этажей.!Он безопасен и это доказано
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    Согласен с вами на все сто
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Почему администрация города и судья не хотят дождаться результатов независимой экспертизы ( московской), оплаченной Правительством Республики Татарстан по поручению Президента РТ???? Кому это не выгодно????
    Ответить
    Анонимно 17 февр
    А исполком «не в курсе» об этой экспертизе!!!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    исполком вместо того чтобы помочь бездомным людям против народа. как вам не совестно .как мурсаипова совесть не мучает. ведь можно пойти навстречу и помочь
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Вся жизнь перед глазами пронеслась у всех дольщиков это точно... Угасает надежда на законность решения, разве может он быть законным, если судья вообще ничего знать не хочет, никакие доказательства от дольщиков не принимает.
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Министерство строительства РТ должно представить в суд копию договора о проведении дополнительной ( независимой московской) экспертизы и просить суд основываться на ее результатах. Тем более дольщиками представлена ре экспертиза на экспертизу, сделанную по заказу администрации города, которая ставит под сомнение ее качество! Судья должна обратить на это внимание!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Обидно за державу до слез из-за слов "судьи", что судят по закону, а не по справедливости. Слезы беспомощности.
    Судьи очнитесь!!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    сколько еще будете тянуть резину....давно бы сдали 9 этажку 6 дом и 3 дом тоже самое.мчс быстрее построят. ак таш готов взять достройку жк" золотоя середина" ,если суды когда нибудь закончатся...
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Резину тянут не дольщики, а администрация города, затеяв суд, вместо решения вопроса укрепления фундамента( если конечно это требуется, в чем сильно сомневаемся!)
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Ждем помощи от Президента РТ : судья обязана дождаться результатов оплаченной Правительством РТ экспертизы по строению N 6, а не выносить решение о сносе этажей!
    Ответить
  • Анонимно 17 февр
    Судья не должна выносить решение о сносе этажей, не дождавшись результатов экспертизы , заказанной Минстроем РТ. Беспредел!
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    По вашей логике все дома Татарстан надо сносить . дом изначально закладывался на 18 этажей сам проект дома был разработан на 18эт!Дольщики не дураки, конечно это человеческие жизни ! Они бы не сражались, если бы это было не безопасно !
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    где был надзор почему раньше не заметили
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    Сами представители исполкома показали суду три разрешения с одним и тем же номером, в числе которых не только стройка «Золотой середины», но и объект «Залесный сити».

    А это значит, что разрешение скорей всего поддельное. Свей в очередной раз "прогнал через ксерокс" документ... По этому поводу уголовное дело бы завести по подделке документов...
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    Лукьянова с Пятковой продолжают пить кровь и затягивать процесс, дирижируя обманутыми их же фирмой людьми. Когда же это закончится? Потом еще год будут апелляции и кассации затягивать. Этот процесс будет длиться вечно. Им платят деньги, украденные у дольщиков Аитовым, и чем дольше идет процесс, тем дольше они будут намазывать икру на бутерброд...
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Да все они видели, я сама лично несколько раз разговаривала с начальником отдела исполкома по телефону и на вопрос: " законно ли строительство выше 9 этажей ( поскольку в договоре у меня звучал девяти этажный дом)?" Всегда получал один ответ: " не переживайте, у них есть разрешение!" Просто совести у этих чиновников нет!
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Интересно, что предпримет Президент РТ в отношении чиновников Мэрии Казани после получения результатов дополнительной экспертизы ( а она будет хорошей, дольщики в этом не сомневаются!)? Неужели они и дальше будут издеваться над людьми?
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Такое впечатление, что над дольщиками экспериментируют. Выдержат не выдержат. Из 3-го дома Свея уже дали обещание облиться бензином. Видимо ждут массового сожжения. Закон и должен быть справедливостью и совестью!!! Иначе грош цена всем дипломам
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Минстрой РТ должен направить своего представителя на заседание суда, помешать судье вынести абсурдное решение о сносе этажей, а чиновники Мэрии Казани должны отозвать свой иск о сносе этажей! Обязанность чиновников помогать честным людям, искать способы решения вопросов в интересах людей , а не в угоду своим корыстным интересам! Почему они так боятся дождаться результатов дополнительной экспертизы?!
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Наличие обманутых дольщиков в Казани - это результат работы Администрации города! Это не вина " неразборчивых" дольщиков, а показатель " честной" и " ответственной" работы казанских чиновников, которые построили свой бизнес на выдаче разрешающих документов и надзор ной деятельности! Кто нибудь персонально несет за этот беспредел ответственность? В ответ - гробовое молчание!
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Конечно судья в строительстве мало разбирается, а разбирается в законах. Поэтому ей проще по закону провести снос дома.
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Почему судья не хочет видеть рецензию, представленную дольщиками, которая ставит под сомнение качество представленной Исполкомом экспертизы ( попахивает душком заказухи) и не хочет дождаться результатов еще одной, заказанной Правительством Татарстана, экспертизы и расчетов? Такие действия судьи вызывают по крайней мере недоумения или вопрос: чьи интересы защищает г- жа Гильфанова? По закону и по совести суд должен быть отложен до озвучивания результатов московской экспертизы!!!
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    Хотим знать правду! Кому из чиновников Мэрии Казани пришло в голову подать судебный иск о сносе верхних этажей в доме N 6? Если бы чиновники думали о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию по вине бесчестных чиновников, они бы искали пути решения по укреплению фундамента и достройки дома, а не судиться по сносу верхних этажей! Это же настоящее вредительство! Неужели бога не боятся?
    Ответить
  • Анонимно 19 февр
    исполком должен отозвать свой иск о сносе этажей и заняться вплотную решением вопросов по продолжению строительства дома! Чиновники, допустившие ситуацию строительства лишних 9 этажей, должны срочно уйти в отставку! Кто то же должен отвечать за весь этот беспредел в жилищном строительстве г Казани!
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    Не тем людям предъявляют претензии дольщики. Не судья и исполком виноваты в вашем положении, а мошенник-застройщик, который что хотел, то и делал : строил без разрешения, подделывал экспертизы, документы, подписи. Сколько людей он обманул, а его адвокаты, умело сейчас прикрываясь ими же облапошенными дольщиками, пытаются вывести его, Аитова, из-под уголовной ответственности. Кстати, все эти схемы с многочисленными фирмами-прослойками, по которым перетекали Ваши деньги в личные карманы застройщика, эти же адвокаты и придумали.
    Ответить
  • Анонимно 20 февр
    Как это исполком не виноват? Как мог появиться самострой? Или власть вообще не следит за строительством, или в сговоре с застройщиком.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости недвижимости

09:21 МСК
Новости раздела