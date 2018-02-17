«Мы едва не поседели, узнав, что судья готова вынести решение о сносе этажей»

В последний момент «свеевцам» удалось получить еще один шанс на спасение «самостроя»

Фото: Максим Платонов (архивное фото, март 2016 года)

Неожиданно жарким выдался суд по делу о лишних этажах ЖК «Золотая середина». По словам дольщиков, события развивались стремительно и не лучшим образом для них. Возникла реальная угроза, что они проиграют уже на этом заседании. Подробнее – в материале «Реального времени».

«Судья нам сказала: «Я готова сегодня вынести решение»

Едва не поседели накануне в арбитраже дольщики ЖК «Золотая середина». Привыкшие к тому, что рассмотрение дела тянется месяцами и годами, никто из них не ожидал, что судья уже на этом заседании объявит о готовности вынести решение. А так как суд не принял во внимание их документы и отмел все ходатайства, граждане схватились за сердце, предвидя печальный исход.

Напомним, город и строительная фирма «Свей» уже несколько лет спорят о законности постройки 18-этажного дома №6 в 71-м квартале на Четаева. Исполком утверждает, что застройщик надстроил лишние девять этажей поверх девяти разрешенных. Привлек экспертов КГАСУ, которые заявили, что фундамент не выдержит нагрузку и ради безопасности жильцов нужно снести до 49 процентов здания.

Дольщики ЖК «Золотая середина» не ожидали, что судья уже на этом заседании объявит о готовности вынести решение



Дольщики и юристы «Свея» не согласны с выводами казанских ученых. Заказали рецензию московскому НП «СРО судебных экспертов». Фирма нашла многочисленные нарушения в проведении экспертизы КГАСУ и выдала заключение: «выводы экспертов не обоснованы и вызывают сомнение в верности и точности». Кроме того, нашли разрешение на стройку всех 18 этажей, документы просили истребовать из уголовного дела, но это не помогло. Из Московского суда, где идет процесс по Рашиду Аитову, пришел ответ с отказом. Сами представители исполкома показали суду три разрешения с одним и тем же номером, в числе которых не только стройка «Золотой середины», но и объект «Залесный сити». Правда, городские чиновники все равно не признают подлинность документа по «Свею».

— Сегодня был первый день рассмотрения вопроса по существу. Если раньше он рассматривался в течение длительного периода, то в этот раз мы никак не ожидали, что вопрос будет рассмотрен практически полностью. Как судья нам сказала: «Я готова сегодня вынести решение». Все документы, которые были приобщены к делу, никак не изменили ход дела. Хотя когда мы знакомились с рецензией на казанскую экспертизу, были уверены, что суд назначит повторную экспертизу, — говорит дольщица Диляра Голикова.



Представители исполкома показали суду три разрешения с одним и тем же номером, в числе которых не только стройка «Золотой середины», но и объект «Залесный сити». Правда, городские чиновники все равно не признают подлинность документа по «Свею»



«Суд не по справедливости, а по закону»

— Мы заказали рецензию в Москве, потому что в Казани нам все отказали ее делать. В этой рецензии все очень подробно изложено. Основная мысль, которая убивает почти все, то, что экспертиза вообще не подписана экспертами. Не указаны ни фамилии, кто ее делал, ни подписи не стоят. Т.е. это грубейшее нарушение, уже только в силу этого необходимо проводить повторную экспертизу, но судья отказала, — добавила юрист «Свея» Елена Лукьянова.

Поэтому дольщики были обескуражены ходом заседания. И если до сих пор лишь молчаливо внимали происходящему, приходя на суд простыми слушателями, в этот день решили действовать, став активными участниками процесса. От волнения некоторые не сдерживались в выражениях, адвокатам приходилось их успокаивать.

— На этом заседании все как-то быстро-быстро, — посетовал пожилой мужчина.

— Что вы считаете быстро-быстро? — возмутилась судья Руфия Гильфанова, — Я каждое ходатайство заслушиваю, ваши мнения заслушиваю, в протокол заношу, удаляюсь. Два года — это вы считаете быстро-быстро?!

— И все отклоняете! — переживал дольщик.

Дольщики заказали рецензию московскому НП «СРО судебных экспертов»



— Это уже другое дело! Вы же говорите «быстро-быстро», кого из вас я сегодня поторопила или прервала?

— Вы говорите, у вас больше нет времени на заседания, но это тоже не аргумент, мне кажется.

— Что вы от меня хотите?

— Справедливости, — не выдержали уже другие дольщики.

— Суд рассматривает дела не по справедливости, нас этому учили еще на юридическом факультете, а по закону, — ответила судья.

— Эксперт Мирсаяпов сказал, что взял все свои данные исходя из самых худших показателей, которые у него есть в каком-то учебнике в связи с тем, что у нас нет геологических исследований. Они у нас теперь есть! — заявила одна из дольщиц Елизавета.

«Свей» заказал исследование почвы, которое показало, что грунт под домом выдержит нагрузку в лишние этажи. К тому же рядом на той же земле стоят другие 18-этажки Аитова, их «геологию» никто не ставит под сомнение.

Московская фирма нашла многочисленные нарушения в проведении экспертизы КГАСУ

— У нас есть вопрос к Мирсаяпову, он предлагал снести до 49 процентов дома. Мы хотим спросить у него, можно ли снести не 49 процентов, т. е половину дома, а 10 или 2 или 8 процентов — как он это решил, что 49 процентов? Мы согласны, что есть ошибки, но может можно снести хотя бы один или два этажа, пусть он нам посчитает! – просит дольщица.

— Он уже дал расчеты, — напомнила судья, но «свеевцы» не согласились: «Он не дал, он сказал до 49 процентов». «Это значит максимум 49 процентов», — пояснила Руфия Гильфанова. «А минимум?!», — не сдавались дольщики.

«Может можно снести хотя бы один или два этажа, пусть он нам посчитает!»

Под конец заседания дольщики повторно заявили ходатайство о вызове в суд экспертов КГАСУ, наставая на том, что раньше они не могли задать вопросы людям, которые определили судьбу их дома.

Но суд считает, точный показатель сноса здания в процентах сейчас никто не назовет. Руфия Гильфанова предложила направить вопросы экспертам КГАСУ, чтобы те ответили письменно:

— Чтобы не отрывать их от учебного процесса. Уже тогда мы долго вопрос согласовывали. Пятеро специалистов: доктора, кандидаты наук, которые заняты в учебном процессе прежде всего.

— А тут у тысячи человек жизни задействованы. Что такое лекции и что такое жизнь?! — не выдержал снова пожилой казанец.

Дамоклов меч, нависший над домом «свеевцев», отложили до следующей пятницы



Под конец заседания судья все-таки смягчилась и удовлетворила просьбу дольщиков — дать им возможность расспросить экспертов КГАСУ. В итоге дамоклов меч, нависший над домом «свеевцев», отложили до следующей пятницы.