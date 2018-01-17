Дело «Золотой середины»: разрешение на «самострой» нашли в уголовном деле «Свея»

Юристы Аитова просят затребовать документ за подписью начальника Управления архитектуры и градостроительства Владимира Фомина

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Сегодня сторона защиты Рашида Аитова предъявила в арбитраже разрешение на строительство 18-этажки в ЖК «Золотая середина», из-за которой застройщик и исполком много лет спорят по поводу законности постройки. Правда, речь только о копии документа из уголовного дела «Свея». Город настаивает, что оригинала не существует в природе, а чиновник Фомин не признает в нем свою подпись. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Дольщики: доказательства истца недопустимые

В суде по иску исполкома о признании 18-этажки на Чистопольской самовольной постройкой сегодня было многолюдно. Пришли около десятка дольщиков, их юристы, защитники застройщика, представители исполкома и нового конкурсного управляющего «Свея» — Андрея Урлукова.

Первое ходатайство подали представители покупателей квартир в долгострое, попросив признать недопустимыми доказательства истцов. Напомним, город в своем заявлении привел данные экспертизы КГАСУ, что дом не выдержит нагрузку в лишние 9 этажей.

— Когда проводится судебная экспертиза, эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложные заключения. Это повышает значимость экспертизы как доказательства. В данном случае Мирсаяпов и весь экспертный состав были предупреждены об уголовной ответственности в последний день производства экспертизы, что является существенным нарушением. И потом эксперты вступали в переписку, запрашивали документы у муниципалитета. О чем это говорит? Они вступали в дискуссию с участником процесса, то есть с лицом заинтересованным, — пояснили представители дольщиков.

Разрешение на 18-этажку нашли в уголовном деле «Свея»

Юрист «Свея» попросила приобщить к материалам дела еще один документ. Это разрешение на строительство дома, выданное исполкомом 20 января 2014 года за подписью начальника Управления архитектуры и градостроительства Владимира Фомина. Защитница Аитова знакомилась с вещественными доказательствами по обвинению своего клиента, когда нашла документ в уголовном деле «Свея»:

— Указанное разрешение касается предмета спора по настоящему иску. Имеет существенное доказательное значение для опровержения исковых требований о якобы самовольности постройки 18-этажного каркасного дома. Без выданного им же, истцом, разрешения была бы невозможна государственная регистрация прав около 200 дольщиков, — пояснила суду юрист «Свея».

Защитница Аитова нашла этот документ в уголовном деле «Свея». Фото Васили Ширшовой



В рамках расследования дело о правоустанавливающих документах дольщиков было изъято из Управления Росреестра. Протокол изъятия на 11 страницах был также представлен. Поэтому адвокат попросила арбитраж истребовать подлинник документов из Росреестра и разрешение на строительство из уголовного дела «Свея» в Московском суде.

Город: оригинала разрешения нет

Представитель исполкома признала, что указанное разрешение действительно есть в уголовном деле по обвинению Аитова. Управление архитектуры и сам Фомин запрашивали его для ознакомления.

— Но дело в том, что указанное разрешение исполкомом не выдавалось. Когда Аитова допрашивали в ходе уголовного дела, оригинала этого документа он не представил. В деле о правоустанавливающих документах будет представлена просто копия. Оригинал как таковой отсутствует, а он должен быть у застройщика, у Аитова, — заявил юрист исполкома.

Кроме того, в Управлении архитектуры и градостроительства ведется реестр выдачи разрешений, но там указанного документа также нет. Это можно проверить и на сайте самого ведомства, информация представлена в открытом доступе. Что касается документов Росреестра, исполком также считает их бездоказательными.

— Несмотря на то, что это подлинные документы в деле о правоустанавливающих документах, подтверждающих регистрацию прав дольщиков, мы понимаем, что цель ответчика — не эти документы, а разрешение, а там оно представлено в виде копии, никем не зарегистрированной, — добавила юрист исполкома.

Владимир Фомин не признает свою подпись на документе. Фото kzn.ru

Город также добавил, что ознакомился с этим копиями, а также показаниями Фомина: «Лицо, которое поставило подпись в разрешении, эту подпись не признало».

Дольщики и сторона «Свея» возразили, что на данном этапе пытаются оспорить само доказательство истцов и попросили удовлетворить ходатайство. Представитель конкурсного управляющего поддержал просьбу. Суд приобщил ходатайства к делу и отложил заседание на 9 февраля.