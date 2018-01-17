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Дело «Золотой середины»: разрешение на «самострой» нашли в уголовном деле «Свея»

14:27, 17.01.2018 25 Сюжет: Мэрия Казани vs фирма "Свей"

Юристы Аитова просят затребовать документ за подписью начальника Управления архитектуры и градостроительства Владимира Фомина

Дело «Золотой середины»: разрешение на «самострой» нашли в уголовном деле «Свея» Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Сегодня сторона защиты Рашида Аитова предъявила в арбитраже разрешение на строительство 18-этажки в ЖК «Золотая середина», из-за которой застройщик и исполком много лет спорят по поводу законности постройки. Правда, речь только о копии документа из уголовного дела «Свея». Город настаивает, что оригинала не существует в природе, а чиновник Фомин не признает в нем свою подпись. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Дольщики: доказательства истца недопустимые

В суде по иску исполкома о признании 18-этажки на Чистопольской самовольной постройкой сегодня было многолюдно. Пришли около десятка дольщиков, их юристы, защитники застройщика, представители исполкома и нового конкурсного управляющего «Свея» — Андрея Урлукова.

Первое ходатайство подали представители покупателей квартир в долгострое, попросив признать недопустимыми доказательства истцов. Напомним, город в своем заявлении привел данные экспертизы КГАСУ, что дом не выдержит нагрузку в лишние 9 этажей.

— Когда проводится судебная экспертиза, эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложные заключения. Это повышает значимость экспертизы как доказательства. В данном случае Мирсаяпов и весь экспертный состав были предупреждены об уголовной ответственности в последний день производства экспертизы, что является существенным нарушением. И потом эксперты вступали в переписку, запрашивали документы у муниципалитета. О чем это говорит? Они вступали в дискуссию с участником процесса, то есть с лицом заинтересованным, — пояснили представители дольщиков.

Разрешение на 18-этажку нашли в уголовном деле «Свея»

Юрист «Свея» попросила приобщить к материалам дела еще один документ. Это разрешение на строительство дома, выданное исполкомом 20 января 2014 года за подписью начальника Управления архитектуры и градостроительства Владимира Фомина. Защитница Аитова знакомилась с вещественными доказательствами по обвинению своего клиента, когда нашла документ в уголовном деле «Свея»:

— Указанное разрешение касается предмета спора по настоящему иску. Имеет существенное доказательное значение для опровержения исковых требований о якобы самовольности постройки 18-этажного каркасного дома. Без выданного им же, истцом, разрешения была бы невозможна государственная регистрация прав около 200 дольщиков, — пояснила суду юрист «Свея».

Защитница Аитова нашла этот документ в уголовном деле «Свея». Фото Васили Ширшовой

В рамках расследования дело о правоустанавливающих документах дольщиков было изъято из Управления Росреестра. Протокол изъятия на 11 страницах был также представлен. Поэтому адвокат попросила арбитраж истребовать подлинник документов из Росреестра и разрешение на строительство из уголовного дела «Свея» в Московском суде.

Город: оригинала разрешения нет

Представитель исполкома признала, что указанное разрешение действительно есть в уголовном деле по обвинению Аитова. Управление архитектуры и сам Фомин запрашивали его для ознакомления.

— Но дело в том, что указанное разрешение исполкомом не выдавалось. Когда Аитова допрашивали в ходе уголовного дела, оригинала этого документа он не представил. В деле о правоустанавливающих документах будет представлена просто копия. Оригинал как таковой отсутствует, а он должен быть у застройщика, у Аитова, — заявил юрист исполкома.

Кроме того, в Управлении архитектуры и градостроительства ведется реестр выдачи разрешений, но там указанного документа также нет. Это можно проверить и на сайте самого ведомства, информация представлена в открытом доступе. Что касается документов Росреестра, исполком также считает их бездоказательными.

— Несмотря на то, что это подлинные документы в деле о правоустанавливающих документах, подтверждающих регистрацию прав дольщиков, мы понимаем, что цель ответчика — не эти документы, а разрешение, а там оно представлено в виде копии, никем не зарегистрированной, — добавила юрист исполкома.

Владимир Фомин не признает свою подпись на документе. Фото kzn.ru

Город также добавил, что ознакомился с этим копиями, а также показаниями Фомина: «Лицо, которое поставило подпись в разрешении, эту подпись не признало».

Дольщики и сторона «Свея» возразили, что на данном этапе пытаются оспорить само доказательство истцов и попросили удовлетворить ходатайство. Представитель конкурсного управляющего поддержал просьбу. Суд приобщил ходатайства к делу и отложил заседание на 9 февраля.

Василя Ширшова
Недвижимость
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    Бер балык башы
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  • Анонимно 17 янв
    Подписи не признают, не могут нормально разобраться
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  • Анонимно 17 янв
    Экспертиза подписи.Криминалисту не трудно это будет сделать.
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  • Анонимно 17 янв
    Похоже, придется ехать всем в Салават купере
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  • Анонимно 17 янв
    Копия снята наверно с оригинала ?!Аитов наверно не дурак строить лишние этажи) тем более дом находится не в лесу а на видном месте
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    Анонимно 18 янв
    Оригинала нет. Уже много писали о том как он подделывал документы, пропуская через ксерокс и подставляя цифры. В фотошопе можно за 5 минут наредактировать такую бумагу в копии.
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    Анонимно 21 янв
    Пока Свей был на коне, такие номера выкидывались стабильно. И задним числом узаконивалось.
    Снос/разбор лишних 9-ти этажей встанет в половину стоимости строительства оных, которые лягут на плечи собственников нижних 9-ти этаже и плюсом стоимость достройки дома.
    Город сам создает геморрой, для себя же, с этими требованиями. Лучше пойти другим путем и идти по усилению фундамента и увеличению несущих способностей колон, несущих стен.
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    Анонимно 23 янв
    Хм, а если дом действительно рухнет, то геморрой со сносом 9 этажей покажется детской забавой. Ни один чиновник не возьмет на себя такой риск.
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  • Анонимно 17 янв
    Бланк разрешения на строительство строгой отчетности и имеет порядковый номер. Посмотрите журнал выдачи бланков, кому из специалистов УАГ был выдан для подготовки документа.
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  • Анонимно 17 янв
    Разрешение на строительство печатается на бланке строгой отчетности! исходя из фотографии разрешения справа и лева внизу есть номера! Кто тут врет?
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  • Анонимно 17 янв
    Детектор лжи тут остаётся...но факт на лицо что это копия снято с оригинала порядковый номер имеется !
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  • Анонимно 18 янв
    Порядковый номер никак не придумать и толко нет фотошопить он фиксируется в журнале выдаче бланков!
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  • Анонимно 18 янв
    сколько можно время тянуть...ужас .давно бы уж людям вернули их деньги.предложений в казани очень много.да разобрали бы эту стройку или 9 этажей снесли. каждый раз из пустого в порожнее.а тем временем все средства идут на мчс...
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  • Анонимно 18 янв
    речь идет о 6 доме
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  • Анонимно 18 янв
    Ксерокопия Разрешения на строительство - это бумага ни о чём пока не будет предъявлен оригинал. Аитов-жулик на многие свои дома просто подделывал документы в надежде после получить их в оригинале.
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  • Анонимно 18 янв
    оригинал думаю существует.ждем .
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    Анонимно 18 янв
    Вот оно что..!
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    Анонимно 31 янв
    оригинал если бы выдавался, Аитов бы его предъявил. А его нет
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  • Анонимно 18 янв
    все самое интересное впереди еще. спектакль продолжается. только в нашей стране такое может быть. !!!
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  • Анонимно 18 янв
    да а сколько еще сидеть Аитову ....
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  • Анонимно 19 янв
    тут страдают дольщики время только тянут уже два года на нервах...Одни статьи и пустые обещания никого решения!
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  • Анонимно 20 янв
    Раз есть входящий номер документа, по логике вещей необходимо суду затребовать журнал регистрации входящей корреспонденции из архива. Или же поднять оригиналы разрешительных документов, за один номер до и номер после, если разрешительный документ "Свея" изъят Фоминым, то этот факт выявится. а если вложен новый, то сроки написания всех трёх экспертиза может определить. Вот огород городят!
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  • Анонимно 20 янв
    Все прекрасно понятно что копия снято с оригинала ! Зачем вы все тянете ? Что ещё придумаете за год ? Сколько нам дольщиком ждать?
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    Анонимно 31 янв
    Что за ерунду пишете. Оригинал может быть только у Аитова. А его нет. Значит и не было. Просто прогонял через фотошоп и копировал...
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  • Анонимно 21 янв
    что происходит? надоели издевательства. решайте. или разберите к чертовой бабушке этот злосчастный дом . пройдитесь бульдозером .верните деньги. разве так можно над людьми издеваться. а где аитов ?посадили его или нет ничего не понятно. распродайте его активы и верните деньги. сколько можно .
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