Посмертный суд над байкером Захватовым: «Водитель мотоцикла не создавал помех водителю автомобиля»

Новая судебная экспертиза в Москве опровергла ключевые выводы МВД о причинах трагедии на проспекте Победы в Казани

Завтра в Заинске ожидается приговор по делу об «огненном рейсе», а в Казани тем временем возобновлено судебное следствие по трагическому ДТП, случившемуся в июле 2016 года на проспекте Победы. Повторная комиссионная автотехническая экспертиза в Москве показала: помеху на дороге создавал выживший водитель автомобиля «Лада», а не разбившийся насмерть вместе с пассажиркой мотоциклист Евгений Захватов. Как выяснило «Реальное время», защита посмертно обвиненного байкера будет добиваться его оправдания.

Суд без подсудимого растянулся на год



До суда дело покойного Евгения Захватова довели его друзья и родители, отказавшиеся подписывать согласие на прекращение уголовного дела за смертью обвиняемого. Процесс стартовал в Советском райсуде Казани почти год назад и вскрыл отсутствие дорожной разметки на проспекте Победы в июле 2016 года и должной фиксации всех деталей аварии на месте, вследствие чего в основу выводов правоохранительных органов и экспертов легли показания свидетелей.

Напомним, 12 июля 2016 года в 22.05 на проспекте Победы двигавшийся по автобусной полосе мотоцикл «Ямаха» врезался в «Ладу Калину», водитель которой решил повернуть направо, на улицу Глушко. В интервью ТК «Эфир» сразу после аварии автомобилист Руслан Ашрабзянов признавался: поворачивал не с автобусной полосы, а значит, нарушал правила. Свидетели говорили, что и мотоциклист нарушал — ехал на высокой скорости. Погибли 32-летний Евгений Захватов и 28-летняя пассажирка мотоцикла Регина Мадалиева.

12 июля 2016 года в 22.05 на проспекте Победы двигавшийся по автобусной полосе мотоцикл «Ямаха» врезался в «Ладу Калину», водитель которой решил повернуть направо, на улицу Глушко. Фото МЧС РТ

Первоначальные сообщения в соцсетях, что именно «Калина» создала препятствие мотоциклу, в ГАИ Казани на следующий день уже не вспоминали. Захватов был посмертно обвинен в преступном легкомыслии и грубом нарушении правил дорожного движения. По версии следователей МВД Татарстана, он летел по проспекту (документального подтверждения скорости в 130 км/ч в деле нет, — прим. ред.), перемещался из ряда в ряд, а потом решил проскочить по автобусной полосе правее уже двигавшейся по ней «Лады», создал ей помеху при повороте направо и сгубил две жизни.

Едва приступив к защите Захватова, сибирский адвокат «самого честного гаишника России» Андрей Плотников заявил: на месте ДТП сотрудники ГАИ и следствия сработали халатно, потому что сразу решили свалить вину на покойного. В суде Плотникова поддержал и независимый эксперт из Института механики Уфимского научного центра РАН Владимир Никонов. Он так разнес по косточкам автотехническую экспертизу коллег из Средне-Волжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ, что суду в сентябре 2017-го пришлось назначить повторную комиссионную экспертизу. Уже в Москве, в ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте РФ. Результаты экспертизы были оглашены в суде 7 февраля 2018 года. Эксперт Никонов до этого дня не дожил.

Вывод москвичей: опасный маневр в нарушение ПДД совершил автомобилист

На заседание суда после перерыва пришли лишь родители Захватова, его защитник и прокурор. Не было потерпевших — водителя «Лады» и брата покойной пассажирки мотоцикла. Из оглашенного судьей Сергеем Жиляевым документа стало ясно: скорость, траекторию движения, место и угол столкновения «Ямахи» и «Лады» «не представилось возможным установить» и московским экспертам. Защиту этот факт не удивил, поскольку рекомендованные методики, в том числе компьютерное моделирование аварии в программе «PC-Crash» экспертами не использовались.

Несмотря на это, в главном москвичи с казанскими экспертами разошлись. На вопрос суда: «Создавал ли водитель мотоцикла «Ямаха» помеху другим участникам движения в данной дорожно-транспортной ситуации?», — эксперты ответили однозначно: «Помехи для движения автомобилю «Лада» водитель «Ямахи» не создавал», а на следующий вопрос столь же однозначно прозвучало: «В данной ситуации водитель автомобиля «Лада» создал помеху для движения водителю мотоцикла «Ямаха».



По мнению экспертов, рулевой «Лады» Ашрабзянов нарушил два пункта ПДД. Фото Дарьи Турцевой



Опираясь на представленные следствием данные, эксперты федерального учреждения сделали еще один важнейший вывод: если бы хоть один из участников ДТП неукоснительно соблюдал правила дорожного движения, столкновения бы не было. По мнению экспертов, рулевой «Лады» Ашрабзянов нарушил два пункта ПДД — 8.1 (при выполнении маневра водитель не должен создавать опасность для движения, а также помехи другим участникам движения) и 8.5 (перед поворотом направо водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении).

Байкер Захватов, как считают эксперты, нарушил сразу три пункта ПДД — 10.2 (движение транспортных средств в населенных пунктах не более 60 км/ч), 18.2 (запрет выезда на полосу маршрутных транспортных средств) и 10.1 (при возникновении опасности для движения водитель должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки).

«Есть труп, на него проще все списать»

Представитель прокуратуры Советского района после оглашения экспертизы оказалась не готова перейти сразу к прениям. Адвокат защиты просил суд допросить московских экспертов по поводу их заключения. В перерыве заседания Андрей Плотников прямо заявил прокурору — будет добиваться реабилитации Захватова.

— Оправдать! Однозначно оправдать! Если бы объективно все рассматривалось — прокуратура должна была бы отказаться от обвинения, — сказал адвокат байкера «Реальному времени». — Честно скажу, от московских экспертов я ожидал большего. Один из сильнейших в России экспертов Владимир Никонов, который, к сожалению, 23 ноября скончался, четко говорил: на все вопросы можно ответить, если применить нужные методики, но это невыгодно стороне обвинения. Задача с самого начала следствия была поставлена четко — есть труп, на него проще все списать.

Андрей Плотников прямо заявил прокурору — будет добиваться реабилитации Захватова. Фото Дарьи Турцевой

Защитник напомнил, что факт превышения скорости Захватовым основан лишь на показаниях свидетелей, а такое говорящее обстоятельство, как спидометр «Лады», замерший после поворота и удара на отметке 55 км/ч, следствием и всеми судебными экспертами проигнорирован.

Следующее заседание суда намечено на 15 марта. А вот приговор по делу о сгубившем 14 жизней ДТП под Заинском может быть вынесен уже 15 февраля. Примечательно, что на этом суде сотрудников следствия МВД обвинили в необъективности даже несколько потерпевших.