"Войны" байкеров и полиции в Казани
С начала летнего сезона ГИБДД проводит рейды с проверками мотоциклистов. По некоторым данным, проверки ужесточились после страшной аварии, в которой погиб байкер и его спутница. В мотосообществах в социальных сетях заговорили о массовых "облавах" и всерьез стали обсуждать, стоит ли вообще сейчас останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. На следующую ночь после трагедии очередная проверка вылилась в столкновения "мотобратства" с сотрудниками ГИБДД. Для поддержки инспекторов на место стычки были вызваны автоматчики спецподразделения «Рысь». Остроты конфликту добавила стрельба в Сокурах: байкер был ранен из травматического пистолета.
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