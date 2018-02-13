Годовщина революции в Тегеране: миллионы демонстрантов, любовь к Хомейни и «Долой Америку!»

Путевые заметки из страны, победившей шаха и устроившей исламскую революцию. Серия третья

Фото: Ильдар Замилов

Корреспондент «Реального времени» продолжает делиться с нашими читателями впечатлениями от путешествия в Иран. На этот раз он рассказывает о том, как иранцы празднуют День победы исламской революции.

В гостях у Хомейни



Один из самых массовых праздников Ирана — это празднование годовщины Исламской революции, которая произошла 11 февраля (22 Бахмана) 1979 года. Подготовка к нему началась 1 февраля, или 12 Бахмана — в этот день отмечается возвращение в Иран отца революции имама Хомейни.

К слову, именно он встречает гостей, которые прибывают в Тегеран и едут из аэропорта. Огромный комплекс мавзолея с мечетью, высоченными минаретами, местами для омовения, торговыми рядами мелькает огнями в ночи. Золотой купол виден издалека. Проходя через сканеры и посты охраны (ее усилили после последнего нападения на мавзолей, когда ИГИЛовцы (террористическая организация, запрещена в России) устроили здесь перестрелку и взрыв), попадаешь в огромные залы, покрытые коврами и украшенные мозаикой.

Основной зал отличается от других тем, что здесь достаточно тепло, если не сказать жарко. Следующее, что бросается в глаза — это само погребение имама. Сквозь серебряную решетку пробивается зеленый свет, за ней — скромная могила отца исламской революции. Люди с большим почтением обступают мавзолей Хомейни, который был известен своей набожностью. В другой части зала люди читают намаз. Здесь же мы встречаем соотечественников. Девушки закутаны в дежурный хиджаб, мужчины скромно смотрят по сторонам. Как выясняется, россияне задействованы на строительстве в Бушере и пришли с группой на экскурсию.

Напротив можно увидеть обширное кладбище, где хоронят погибших солдат. Рядом возвышается мемориальный комплекс с погребенными 72 членами правительства Ирана и президентом страны, которые спустя некоторое время после победы революции были взорваны левыми радикалами. Увидели мы здесь и героев сирийской войны. Иран потерял в ней достаточно много не только рядовых, но и генералов. В частности, и генерала Хамадани.

Проходя через сканеры и посты охраны, попадаешь в огромные залы, покрытые коврами и украшенные мозаикой



Все на демонстрацию

Утром 11 февраля во всех городах Ирана проходят торжества, посвященные победе исламской революции. Россияне, привыкшие к демонстрациям еще со времен СССР, могут увидеть в происходящем некоторые параллели с майскими митингами или парадом Победы. Правда, в отличие от событий 1917 года, в Иране много живых свидетелей падения шахского режима. Поэтому у народа жива память, и видно, что на шествия люди идут не из-под палки. В толпе, двигающейся к площади Свободы (майдан Азоди) и ее символу — огромной, напоминающей переплетения корней гигантского дерева арке, можно увидеть стариков, женщин в черном, катящих коляски. Понятно, что обязательный атрибут праздничного шествия — это выкрики «Барк-барк Амрико, барк-барк Израиль, барк-барк Ингилиз» (пожелания гибели США, Израилю и Англии).

Тут следует отметить, что иранцы внимательно наблюдают за Россией и знают, что США близки к вводу очередных санкций в ее отношении (т. н. «кремлевский список»). В беседе они с уважением отзываются о брутальности Владимира Путина, обсуждают его встречу с духовным лидером Ирана рахбаром Али Хаменеи (особенно их удивило, что Владимир Владимирович подарил рахбару старинный Коран: они истолковывают это как знак того, что Россия признала, что «истинный ислам» — в Иране). В целом, дипломаты отмечают, что за всю историю страны не были так близки, как сейчас. Если продолжать разговор о связях с Россией, следует упомянуть еще одного представителя иранской политики — генерала Касыма Сулеймани. Он разрабатывает военные операции в Сирии и Ираке и считается одним из самых профессиональных разведчиков. Сами иранцы считают, что Путин проникся уважением к этому человеку и именно Сулеймани убедил Россию вступить в войну в Сирии. Его плакат был и на демонстрации, в магазинах продаются брелоки с его изображением.

Чтобы помнили

Еще одним символом этого дня является музей, расположенный в бывшей шахской тюрьме. Это СИЗО активно функционировало с 1972 по 1979 год. На этот период пришелся самый жесткий период реакции. Здесь, по сути, содержали политических противников шахского режима. Через него прошли как сторонники исламской революции, так и представители левого движения, коммунисты. Но их было меньшинство, заверяет экскурсовод. Левые в экспозиции появляются лишь однажды, в качестве террористов из «Муджахидин халкы иран». Как рассказывают, сразу после победы идей Хомейни представители вышеуказанной группы организовали охоту на лидеров и активистов революции. На стенде пистолет и фото убитого богослова Муттахари.

Еще одним символом этого дня является музей, расположенный в бывшей шахской тюрьме



В целом сама тюрьма чем-то напоминает иранский аналог музея ГУЛАГа. Проходя через зеленые ворота, ты оказываешься в узком дворике. Затем попадаешь внутрь тюрьмы, где, как повествуется в ролике, новым заключенным завязывали глаза и избивали. Задержанным выдавали комплект брюк и рубашку, в камере был лишь ковер и зарешеченные окна. В туалет водили раз в 8 часов, баня — 10 минут раз в неделю.

Но это было не самым страшным. Тюрьма славилась пытками. Избивание кабелем, заключение в клетку и подогрев ее прутьев горелкой, подвешивание к прутьям клетки, подвешивание вверх ногами. Все эти пытки иллюстрируются наглядным материалом.

Все экспозиции сопровождаются фотографиями шаха, его жены, принца.

За нашу и вашу свободу

Но мы немного отошли от темы. По словам самих иранцев, на шествии 11 февраля они проходят расстояние, приблизительно равное маршруту от центра Москвы до МКАД. В толпе можно увидеть флаги Ирана, Ирака, Палестины, Сирии, желтые знамена движения Хезболла. Это те страны, которые Иран поддерживает и оружием, и финансами, и молитвой.

Тегеранцы говорят, что на митинги обычно выходят более миллиона человек.



Люди поют, скандируют, неожиданно с неба начинают планировать парашютисты, им навстречу запускаются тысячи воздушных шаров, с монумента свободы разбрасывают блестки. В небе замечены несколько вертолетов, включая Ми-17 казанского производства.

Перед нами девочки в черных филиалах, которые машут иранскими флагами, поют песни. Недалеко от них военный оркестр, эмоционально отбивающий такт.

На сцене появляется президент Ирана Хасан Рухани. Его речь изобилует словами «революция», «Америка», «Израиль». Толпа хлопает, что-то кричат.



Уже отъезжая от площади, мы видим, как на улицах колонны людей расходятся по домам.

1 / 31 Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов