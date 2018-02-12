Тегеран в будни: фиеста в четыре часа, башня птичьего полета и «покупай иранское»
Путевые заметки из страны, победившей шаха и устроившей исламскую революцию. Серия вторая
Корреспондент «Реального времени» продолжает путешествие по иранской столице. Во второй части заметок из Тегерана он рассказывает о самой высокой точке в городе, описывает свои встречи с законом и пытается разгадать загадочную персидскую душу.
Отдых и семья
Рабочий день Тегерана, как выясняется, мало чем отличается от выходного дня россиянина. О таких качествах среднестатистического иранца, как неторопливость и медлительность, мы уже рассказывали в первой части наших заметок. К этому следует добавить особый режим работы иранцев. Обед здесь начинается в час дня, а завершиться может к 17.00. У госсектора рабочий день начинается в семь утра и завершается в 14.00. Основные заведения открываются уже после пяти вечера. Несмотря на то, что Тегеран визуально и ментально похож на своего турецкого собрата — Стамбул, все же персидская столица отличается большей степенностью и меньшей суетой. Здесь не услышишь продавца бубликов с его зычным «симит, симит!», не увидишь торговцев, наперебой зазывающих к себе прохожих.
Мы заглянули в галерею и тут же наткнулись на знаменитые персидские ковры. Продавец, несмотря на то, что мы сразу предупредили, что ничего брать не будем, предложил нам посмотреть на уникальные шелковые изделия. Повозившись изрядно с замком и открыв лавку, он начал аккуратно выкладывать ковры из шелка, пояснив, что цены стартуют от 600 долларов за небольшое изделие. «Вот это 2 тысячи долларов», — показывал он очередной ковер. Причем делал это не спеша, ничего не навязывая, будто только хотел познакомить гостей своей страны с еще одной достопримечательностью. Иранцы на фоне тех же арабов и турков кажутся более флегматичными и задумчивыми.
После заката солнца на улицах становятся заметнее суетящиеся у открытого огня повара, крутящаяся шаурма в клубах дыма, ароматные кебабы (мясо, к слову, здесь дорогое, 12 долларов за кг). Правда, ночная жизнь быстро угасает. Мужчины, как объясняли нам наши спутники, очень привязаны к семьям и предпочитают проводить время с супругой и детьми. Из любимых развлечений — пикники в многочисленных парках Тегерана.
«Покупай иранское»
На дорогах редко встретишь любимые нашими чиновниками «бэху» или Lexus. Дороги заполнены местными марками типа «Саманд», «Сапай». «Эта машина стоит 450 тысяч рублей», — говорит наш спутник Джамал и показывает на небольшой серый седан. Оказывается, в стране жесткие меры по защите местных производителей. Заградительные пошлины делают цену любой иномарки неместной сборки в два-три раза дороже, чем в России.
В потоке машин обязательно встречаются желтые такси и шныряющие мотоциклисты. За спиной скромного байкера часто располагаются еще два пассажира. Встречаются и мотоциклы с небольшой крышей и установленным позади ящиком.
Еще одно «сообщество» участников дорожного движения — автобусы. Наряду с длинными и красивыми представителями вида здесь можно увидеть и их собратьев, окна которых полностью заклеены и раскрашены в оптимистические цвета. Догадаться о том, что перевозят они именно пассажиров, а не что-то иное, можно лишь по небольшим прорезям, сквозь которые проглядывают люди в салоне.
На улицах попадаются желто-синие ящики, напоминающие почтовые. О том, что это ящики для милостыни, можно догадаться лишь по нарисованным на них рукам, обращенным к небесам.
Закон всегда рядом
Обменять доллары в Тегеране можно в небольших офисах или у уличных менял: на небольшой площади мы увидели пожилых мужчин, державших в руках пачки купюр с портретами Хомейни. Это иранская валюта — туманы. Как рассказали нам местные жители, поскольку в Иране достаточно жестко наказывают за любые нарушения, то в обменных пунктах стараются придерживаться установленного государством курса в отношении евро или доллара. А вот если, к примеру, менять рубли, то здесь менялы могут проявлять изобретательность — в свою пользу, конечно.
Что интересно, незримое присутствие полицейских можно обнаружить самым неожиданным способом. Их внимание может привлечь, например, ваша излишняя любовь к фотографированию. Ваш покорный слуга, решив прогуляться, имел неосторожность часто щелкать телефоном, снимая проспекты центральной части города. Неожиданно сзади появился улыбающийся иранец, который по-английски пытался объяснить, что он полицейский, и попросил показать отснятые кадры. В отличие от своих российских коллег, он был очень доброжелателен и, быстро урегулировав недоразумение, попрощался.
Посмотреть с высоты небес
Несмотря на свою древность, Тегеран достаточно молодой город без яркого исторического центра. По крайней мере, к такому выводу приходишь, когда поднимаешься на самую высокую точку столицы — построенную в 2009 году телевышку «Бордж-е Милад». Она шестая в мире по высоте (со шпилем — 435 метров) и уступает Останкинской телебашне.
Лифт за считанные минуты поднимает на высоту птичьего полета. Отсюда можно наблюдать огромные вершины гор, подножия которых застроены многоэтажными домами, напоминающими бесконечные кварталы родного Азино.
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