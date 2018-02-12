Тегеран в будни: фиеста в четыре часа, башня птичьего полета и «покупай иранское»

Путевые заметки из страны, победившей шаха и устроившей исламскую революцию. Серия вторая

Фото: Ильдар Замилов

Корреспондент «Реального времени» продолжает путешествие по иранской столице. Во второй части заметок из Тегерана он рассказывает о самой высокой точке в городе, описывает свои встречи с законом и пытается разгадать загадочную персидскую душу.

Отдых и семья



Рабочий день Тегерана, как выясняется, мало чем отличается от выходного дня россиянина. О таких качествах среднестатистического иранца, как неторопливость и медлительность, мы уже рассказывали в первой части наших заметок. К этому следует добавить особый режим работы иранцев. Обед здесь начинается в час дня, а завершиться может к 17.00. У госсектора рабочий день начинается в семь утра и завершается в 14.00. Основные заведения открываются уже после пяти вечера. Несмотря на то, что Тегеран визуально и ментально похож на своего турецкого собрата — Стамбул, все же персидская столица отличается большей степенностью и меньшей суетой. Здесь не услышишь продавца бубликов с его зычным «симит, симит!», не увидишь торговцев, наперебой зазывающих к себе прохожих.

Мы заглянули в галерею и тут же наткнулись на знаменитые персидские ковры. Продавец, несмотря на то, что мы сразу предупредили, что ничего брать не будем, предложил нам посмотреть на уникальные шелковые изделия. Повозившись изрядно с замком и открыв лавку, он начал аккуратно выкладывать ковры из шелка, пояснив, что цены стартуют от 600 долларов за небольшое изделие. «Вот это 2 тысячи долларов», — показывал он очередной ковер. Причем делал это не спеша, ничего не навязывая, будто только хотел познакомить гостей своей страны с еще одной достопримечательностью. Иранцы на фоне тех же арабов и турков кажутся более флегматичными и задумчивыми.

Мы заглянули в галерею и тут же наткнулись на знаменитые персидские ковры



После заката солнца на улицах становятся заметнее суетящиеся у открытого огня повара, крутящаяся шаурма в клубах дыма, ароматные кебабы (мясо, к слову, здесь дорогое, 12 долларов за кг). Правда, ночная жизнь быстро угасает. Мужчины, как объясняли нам наши спутники, очень привязаны к семьям и предпочитают проводить время с супругой и детьми. Из любимых развлечений — пикники в многочисленных парках Тегерана.

«Покупай иранское»

На дорогах редко встретишь любимые нашими чиновниками «бэху» или Lexus. Дороги заполнены местными марками типа «Саманд», «Сапай». «Эта машина стоит 450 тысяч рублей», — говорит наш спутник Джамал и показывает на небольшой серый седан. Оказывается, в стране жесткие меры по защите местных производителей. Заградительные пошлины делают цену любой иномарки неместной сборки в два-три раза дороже, чем в России.

В потоке машин обязательно встречаются желтые такси и шныряющие мотоциклисты. За спиной скромного байкера часто располагаются еще два пассажира. Встречаются и мотоциклы с небольшой крышей и установленным позади ящиком.

Еще одно «сообщество» участников дорожного движения — автобусы. Наряду с длинными и красивыми представителями вида здесь можно увидеть и их собратьев, окна которых полностью заклеены и раскрашены в оптимистические цвета. Догадаться о том, что перевозят они именно пассажиров, а не что-то иное, можно лишь по небольшим прорезям, сквозь которые проглядывают люди в салоне.





Заградительные пошлины делают цену любой иномарки неместной сборки в два-три раза дороже, чем в России

На улицах попадаются желто-синие ящики, напоминающие почтовые. О том, что это ящики для милостыни, можно догадаться лишь по нарисованным на них рукам, обращенным к небесам.

Закон всегда рядом

Обменять доллары в Тегеране можно в небольших офисах или у уличных менял: на небольшой площади мы увидели пожилых мужчин, державших в руках пачки купюр с портретами Хомейни. Это иранская валюта — туманы. Как рассказали нам местные жители, поскольку в Иране достаточно жестко наказывают за любые нарушения, то в обменных пунктах стараются придерживаться установленного государством курса в отношении евро или доллара. А вот если, к примеру, менять рубли, то здесь менялы могут проявлять изобретательность — в свою пользу, конечно.

Что интересно, незримое присутствие полицейских можно обнаружить самым неожиданным способом. Их внимание может привлечь, например, ваша излишняя любовь к фотографированию. Ваш покорный слуга, решив прогуляться, имел неосторожность часто щелкать телефоном, снимая проспекты центральной части города. Неожиданно сзади появился улыбающийся иранец, который по-английски пытался объяснить, что он полицейский, и попросил показать отснятые кадры. В отличие от своих российских коллег, он был очень доброжелателен и, быстро урегулировав недоразумение, попрощался.

Обменять доллары в Тегеране можно в небольших офисах или у уличных менял



Посмотреть с высоты небес

Несмотря на свою древность, Тегеран достаточно молодой город без яркого исторического центра. По крайней мере, к такому выводу приходишь, когда поднимаешься на самую высокую точку столицы — построенную в 2009 году телевышку «Бордж-е Милад». Она шестая в мире по высоте (со шпилем — 435 метров) и уступает Останкинской телебашне.

Лифт за считанные минуты поднимает на высоту птичьего полета. Отсюда можно наблюдать огромные вершины гор, подножия которых застроены многоэтажными домами, напоминающими бесконечные кварталы родного Азино.

1 / 24 Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов