Тегеран: горы для богатых, автомобильная анархия и восточная «пунктуальность»

Путевые заметки из страны, победившей шаха и устроившей исламскую революцию. Серия первая

Фото: Ильдар Замилов

Корреспондент «Реального времени» делится своими впечатлениями от поездки по Ирану — одной из самых «сказочных» стран Ближнего Востока, которая на слуху благодаря не только своей культуре и истории, но и активной позиции в международной политике. Первая заметка посвящена одному дню из жизни Тегерана.

Иранская столица — это мегаполис, подобный Москве, но не похожий на нее. Здесь так же можно часами ехать из аэропорта в центр города, здесь так же официально в городе проживает 12—14 миллионов человек, а неофициально — все 20. На этом схожесть заканчивается. В отличие от российской столицы, окруженной торфяниками и лесами, Тегеран окружен горами. Безымянные заснеженные пики, пробивающиеся сквозь взбитую перину облаков, отлично видны уже на подлете из иллюминатора самолета. Что интересно, в северной части Тегерана, в той, что ближе к горам, самое дорогое и престижное жилье, люди попроще живут на юге города. Коричневая трава покрыта местами снегом. Но это не должно обманывать, иранская зима — это наша осень.

Пятничный Тегеран, наверное, можно назвать одним из символов Ирана. Благодаря утреннему солнцу лица лидеров иранской республики, смотрящие с фасадов домов, становятся как будто не такими уж суровыми и даже, может быть, улыбаются. Неторопливые торговцы не спешат открывать свои лавки, отключенные в честь праздника желтые паркоматы так и приглашают автолюбителей занять очередную обочину.

Впрочем, иранские автомобилисты — это тема для отдельного разговора. Беспорядочно двигающиеся «машин» (именно так, привычно для уха россиянина, будет на фарси «автомобиль») практически не соблюдают правила дорожного движения. При этом на дорогах нет автоинспекторов, но, как уверяют наши соотечественники, успевшие освоиться в этой восточной стране, они все-таки существуют. Иранские гаишники время от времени выезжают в рейды, ловят нарушителей и выписывают штрафы, но чаще они работают обычными регулировщиками во время пробок. Тяжелее всего приходится пешеходам. На наших глазах на дорогу выбегает молодой человек или девушка и проносится перед носом авто. Здесь не принято уступать и останавливаться перед людьми. Как рассказал один из наших спутников, буквально несколько дней назад он пытался перейти дорогу по зебре, за что получил в свой адрес порцию возмущения от неизвестного иранского водителя. Впрочем, сами персы приняли эти правила игры и смотрят на тех, кто пропускает пешеходов, чуть ли не как на идиотов. Пешеходы платят водителям взаимностью на тротуарах, не спеша отбегать и пропускать очередной аналог местного «Фиата», пытающийся срезать дорогу.

Но вернемся к пятничному Тегерану. Оказывается, в Иране один выходной, и, как и положено исламской республике, это пятница. Дополнительно к этому короткий рабочий день в четверг — и все. Суббота и воскресенье обычные будничные дни. Если понаблюдать за людьми, бросается в глаза еще одно качество иранцев — неторопливость и свойственная, наверное, всем восточным народам непунктуальность. Пограничник, который не спеша листает ваш паспорт, теребит страницы, смотрит в монитор компьютера и нехотя ставит штамп, друг, обещающий прийти в 9 утра, но появляющийся ближе к обеду (а ведь мог и совсем не прийти), водитель автобуса, который может остановиться на оживленной трассе и угощать коллегу чаем или оживленно беседовать. Как говорилось в одной известной рекламе, «пусть весь мир подождет». И ведь иранцы ждут! Они с пониманием отнесутся к тому, что водитель шаттла, забравший их от самолета и доставивший к дверям терминала, может оставить машину с пассажирами и уйти разговаривать с коллегами. Благо в мире есть россияне, которые воспринимают подобную несправедливость достаточно болезненно и могут вынести дверь, если их не выпустить.

На фоне этого терпения удивительным кажется факт самой исламской революции 1979 года, годовщину которой в ближайшие дни отметят иранцы. Что же надо было сделать такого, чтобы народ восстал и изгнал из страны шаха, имевшего на тот момент сильный репрессивный аппарат? Конечно, можно посетить местный аналог музея ГУЛАГа — Зиндан, шахскую тюрьму, где посетители могут узнать о пытках и мучениях, которым подвергались политические противники режима (об этой экскурсии мы расскажем в других сериях), но при всем масштабе этого зла (через Зиндан прошли 8 тысяч человек) для 80-миллионного Ирана это капля в море.

Одним словом, мы попытаемся найти свои объяснения событиям 1979 года и продолжим знакомить читателей с Ираном.

1 / 19 Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов