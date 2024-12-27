В Москве на 15 лет осудили американца, занимавшегося шпионажем

Фото: Ирина Плотникова

Мосгорсуд признал гражданина США Евгения (Джина) Спектора виновным в шпионаже и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, Спектор, действуя в интересах Пентагона и связанной с ним коммерческой организации, собирал и передавал иностранной стороне данные по биотехнологической и биомедицинской тематикам. Эти сведения, в том числе составляющие государственную тайну, предназначались для создания в США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России.

— Решением Московского городского суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж), гражданин США Спектор Евгений Миронович. Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, — сообщили в ЦОС ФСБ.