В Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

В Тукаевском районе произошла авария, в которой водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. По предварительным данным, в результате столкновения пассажир «Лады» получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники автоинспекции, которые проводят расследование инцидента.

Напомним, что на проспекте Победы в Казани произошел инцидент с участием автомобиля «Чери Тигго 4». Водитель 1975 года рождения и местный житель, следуя по дворовой территории напротив дома №84, совершил наезд на мальчика, ученика 2-го класса.

Анастасия Фартыгина