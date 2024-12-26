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В Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

21:52, 26.12.2024
В Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

В Тукаевском районе произошла авария, в которой водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. По предварительным данным, в результате столкновения пассажир «Лады» получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники автоинспекции, которые проводят расследование инцидента.

Напомним, что на проспекте Победы в Казани произошел инцидент с участием автомобиля «Чери Тигго 4». Водитель 1975 года рождения и местный житель, следуя по дворовой территории напротив дома №84, совершил наезд на мальчика, ученика 2-го класса.

Анастасия Фартыгина

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