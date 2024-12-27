Российских моряков с затонувшего судна в Средиземном море спасли испанцы

Но им отказали в помощи моряки из Норвегии

Фото: Реальное время

Экипаж российского сухогруза Ursa Major, затонувшего в Средиземном море, был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владеющей судном.

Инцидент произошел 23 декабря, когда Ursa Major, следовавший под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море. По данным «Оборонлогистики», причиной крушения стал теракт. Согласно показаниям членов экипажа, в 13.50 мск по правому борту, в районе кормовой части, прогремели три последовательных взрыва, после чего сухогруз получил пробоину и резкий крен на правый борт.

— Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж был размещен в местной гостинице, — рассказали в компании.

В компании также сообщили, что неподалеку находилось судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3, однако экипаж норвежского судна отказался принять российских моряков на борт, ссылаясь на некий запрет.

Сухогруз Ursa Major, построенный в 2009 году, затонул в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. На борту судна находилось 16 членов экипажа, из них 14 были спасены, двое числятся пропавшими без вести.



Рената Валеева