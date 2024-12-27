Azerbaijan Airlines выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе

Пострадавшим в результате крушения самолета будет выплачено около $11,7 тыс.

Фото: Татьяна Демина

Авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря вблизи Актау. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно заявлению, каждому пострадавшему в результате крушения самолета будет выплачено около $11,7 тыс. Семьям погибших будет предоставлена компенсация в размере $23,5 тыс.

Кроме того, все пассажиры получат страховые выплаты в соответствии с законодательством Азербайджана и международной практикой, добавили в авиакомпании.

В свою очередь, акимат Мангистауской области (Казахстан) сообщил, что семьи погибших казахстанцев получат единовременную помощь в размере более $9,7 тыс., а также пособия по потере кормильца.

скриншот с сайта youtube

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Акмади Сарбасов озвучил объем социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших казахстанцев.

Напомним, что 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. На борту находилось 67 человек, включая экипаж. В результате трагедии погибли 38 человек, включая одного ребенка. 29 пассажиров выжили, двое детей госпитализированы.

Рената Валеева