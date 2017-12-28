Минздрав Татарстана: техника для лучевой терапии действительно стареет и выходит из строя

Министр здравоохранения Адель Вафин об армии онкобольных, своем отношении к введению платной медицины и «дружелюбных» поликлиниках

Фото: Олег Тихонов

Чтобы рассказать о том, что 2017 год стал для медицины в Татарстане одним из самых успешных, вчера министр здравоохранения РТ Адель Вафин собрал журналистов в недавно открытой поликлинике №21 на Зорге, 103, которая стала самой большой в Казани. Речь пошла о ремонте всех детских и взрослых поликлиник, снижении смертности и официально повышающемся качестве оказания медицинской помощи. Корреспондент «Реального времени» наблюдала за тем, как после получения РКБ европейского сертификата качества Вафин стал называть ее «признанным совершенством», и за тем, как он, озаботившись мужским здоровьем, посвятил ему следующий год в Татарстане. 10 фактов по итогам пресс-конференции — в материале «Реального времени».

Население Татарстана все растет

Одно из главных достижений республики в 2017 году — сохранение естественного прироста населения, который составил 3 277 человек (плюс один на тысячу населения при плюс 2,9 в 2016 году). В России в целом и в ПФО в частности в этом плане похвастаться нечем, поскольку там показатели ушли в минус (–0,9 в РФ и –2 в ПФО). Такие результаты в республике получились вследствие снижения смертности на 0,9% — на тысячу человек в этом году в Татарстане приходится 11,5 смертей при российском показателе в 12,5 и показателе ПФО в 13,3 смерти. Правда, рождаемость также сократилась. Причем значительно — на 13,8% по сравнению с 2016 годом.

Таким образом, на тысячу населения в РТ сейчас приходится 12,5 новых людей, что также выше средних показателей в России и ПФО. Все это позволило Татарстану остаться на первом месте по всем трем показателям в Приволжском федеральном округе.

Кстати, продолжительность жизни, как рапортует Министерство здравоохранения РТ, стабильно увеличивается. Сейчас татарстанцы в среднем живут 73,64 года.

Всего в 2017 году на обновление материально-технической базы в республике было потрачено почти 6.5 млрд рублей. Фото Максима Платонова



Масштабное обновление

Благодаря программе, утвержденной президентом РТ Рустамом Миннихановым, 2017 год стал беспрецедентным по масштабам в плане модернизации поликлиник городов и районов республики. На 74 объектах освоили 3,9 млрд рублей. Обещалось, что все работы будут завершены до конца 2017 года, однако на деле все немного притормозилось.

— На сегодняшний день полностью завершили Альметьевск, полностью завершили Нижнекамск. Завершаются в Набережных Челнах, завершаются ремонтные работы в Казани. Идет поставка оборудования и обучение персонала, — рассказал Адель Вафин.

Всего в 2017 году на обновление материально-технической базы в республике было потрачено почти 6,5 млрд рублей. В качестве сравнения министр здравоохранения привел данные по затратам на модернизацию в 2011—2013 годах, которые составили 10,9 млрд рублей. Он также рассказал, что 2018 году на обновление 120 объектов здравоохранения запланировано около 4 млрд рублей, и это не считая возможного получения федеральных средств на ремонт детских поликлиник.

Больше 10 тысяч новых онкобольных и нехватка оборудования

Третий год подряд в Татарстане снижается количество смертей от онкологии. При этом рак остается вторым в списке самых распространенных причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. В первичных онкологических кабинетах в этом году осмотрели практически четверть миллиона человек, более 25 тысяч из которых направили на уточнение диагноза. Свое подтверждение он получил в 46,7% случаев. Однако при лечении онкологических заболеваний возникают сложности, во многом связанные с поломкой или нехваткой специального оборудования, в результате чего у пациентов сбиваются графики лечения. Эту проблему перед министром здравоохранения подняла одна из журналисток. В частности, она рассказала об известных ей фактах срыва сроков лучевой терапии.

«Мы, конечно, стараемся сегодня обеспечить бесперебойную работу, но техника стареет, она работает с высокой нагрузкой и действительно выходит из строя и требует обновления», — прокомментировал спикер



На это министр ответил, что вопрос с доступностью лучевой терапии стоит в целом по России. Конкретно в Казани он решается за счет оснащения Центра ядерной медицины, создания Центра электронно-эмиссионной томографии и введения такой процедуры, как томотерапия, которая также является лучевой терапией. По госзаданию ее должны были пройти 725 больных. Однако факты выхода из строя техники Вафин признал.

— Второе — мы, конечно, стараемся сегодня обеспечить бесперебойную работу, но техника стареет, она работает с высокой нагрузкой и действительно выходит из строя и требует обновления, — прокомментировал спикер.

Он пообещал, что для юго-восточной части республики в следующем году лучевую терапию организуют в Альметьевске за счет средств «Татнефти». Таким образом, часть нагрузки с Казани будет снята. Северо-восток Татарстана, по словам министра, будет получать терапию в Набережных Челнах. В январе проект строительства Центра лучевой терапии будет вынесен на госэкспертизу.

— Проблема действительно острая и она будет в качестве приоритета в обновлении парка аппаратов в Казани. Сейчас мы также подготовили предложения по расширению частно-государственного партнерства для того, чтобы повысить доступность этого вида помощи в Казани, — отметил Вафин.

Еще один этап на пути к улучшению системы здравоохранения в республике — это внедрение в медучреждениях Казани, Набережных Челнов и Альметьевска проекта «Дружелюбная поликлиника»



Жалоба как подарок, или Как сделать поликлинику по-настоящему дружелюбной

Еще один этап на пути к улучшению системы здравоохранения в республике — это внедрение в медучреждениях Казани, Набережных Челнов и Альметьевска проекта «Дружелюбная поликлиника». Министерство здравоохранения рапортует, что в этом направлении уже достигнуты первые результаты — время приема врачом одного пациента увеличилось с 10 до 15 минут, средняя длительность ожидания уменьшилась до 10 минут, а в поликлиниках стало комфортнее и чище. Для посетителей казанских медучреждений все вышеперечисленное может стать новостью. Проблемы до сих пор остаются как в самих поликлиниках, так и в отношении к делу некоторых их сотрудников. В частности, один из журналистов привел Аделю Вафину конкретный пример неудовлетворительной работы терапевта, который предложил лежачему человеку после операции сходить в клинику и узнать, когда к нему придет домой хирург. Министр в таких случаях посоветовал одно — жаловаться на работу сотрудников конкретного учреждения.

— Обратная связь очень важна. Это не министру написать — они должны устранить эти замечания. Поэтому жалоба как подарок. Над ней надо работать. Таких фактов, конечно, не должно быть, иначе поликлиника не будет дружелюбной никогда.

Довольных в Татарстане все больше

Несмотря на, казалось бы, не уменьшающееся количество недовольных пациентов в поликлиниках, официальные цифры по удовлетворенности населением качеством медицинских услуг в республике растут. По данным Татарстанстата, за год уровень удовлетворенности вырос с 72,2% до 75,5%. Кроме того, свой опрос провел Минздрав, который показал, что довольны оказанием услуг в сфере здравоохранения аж 80,1% граждан, заполнивших опросную анкету. Правда, их количество не указано, поэтому сделать вывод, какая часть населения удовлетворена медициной в РТ, не получится.

Еще один опрос провел Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу. У него результаты оказались идентичными с данными Татарстанстата — опрос показал все те же 75,5%.

В целом он назвал ситуацию с лекарственным обеспечением «непростой» и посоветовал татарстанцам не спешить и не выбирать денежное возмещение вместо бесплатного предоставления лекарств



Татарстан против, но ничего поделать не может

Среди прочих неудобных вопросов пришлось министру здравоохранения отвечать и за изменения на федеральном уровне, благодаря которым сократили список бесплатных лекарств для населения. Вафин сделал акцент на том, что позиция Татарстана очень активна, но «принимаемые решения, к сожалению, не всегда эффективны с точки зрения больного», а исполнять их на местах приходится.

— Это решение федерального центра, и мы должны, к сожалению, его исполнять. Мы заявляли свою позицию для того, чтобы оставить доступные препараты именно в перечне жизненно-важных, — прокомментировал спикер.

В целом он назвал ситуацию с лекарственным обеспечением «непростой» и посоветовал татарстанцам не спешить и не выбирать денежное возмещение вместо бесплатного предоставления лекарств, поскольку в случае обнаружения у них серьезных болезней на лечение потребуются очень большие средства, а в программу вернуться не получится.

Аргумент в пользу платной медицины

На федеральном уровне не утихают разговоры о платной медицине. Об этом говорят не только страховщики и чиновники, но и сам Владимир Путин, который встал на сторону идеи софинансирования гражданами медицинских услуг. Отвечая на вопрос «Реального времени», Адель Вафин встал на сторону президента России. Правда, в весьма аккуратных формулировках.

«Технологии растут — сегодня высокотехнологичная медицинская помощь может стоить 1,5—1,7 млн рублей. Но мы же понимаем, что у нас возможности ограничены», — рассказал министр. Фото Максима Платонова



— То, что в программе госгарантий должны быть определены границы — это совершенно точно. Мы должны гарантировать тот объем, который мы можем выполнить, на который у нас есть финансы. Технологии растут — сегодня высокотехнологичная медицинская помощь может стоить 1,5—1,7 млн рублей. Но мы же понимаем, что у нас возможности ограничены, — рассказал министр.

Он отметил, что усилия государства должны направляться в первую очередь на повышение доступности медицинской помощи детям и пожилым людям, число которых только растет. «В этой связи нагрузка на государство по части здравоохранения будет расти», — сказал Вафин, предлагая населению чаще обращать внимание на свое здоровье и «вкладываться» в профилактические осмотры.

В погоне за медицинским туристами

Отдельно в Татарстане ведется работа по сертификации медицинских учреждений. Сертификат соответствия международному стандарту менеджмента качества ISO 9000 получили 12 республиканских медцентров. Еще 6 учреждений сейчас имеют европейский сертификат качества (EFQM). Последней эту сертификацию прошла РКБ — ей дали пять звезд, за что Вафин гордо назвал ее «признанным совершенством». В следующем году к переаккредитации по международному сертификату системы безопасности пациента и персонала (JCI) готовится больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, которая на сегодня является единственным госучреждением в России, прошедшим эту сертификацию. Все это делается в том числе и для развития пока нового для Татарстана направления туризма — медицинского.

— Мы считаем, что общепризнанная сертификация позволит нам действительно стать полноправными участниками на рынке медицинского туризма, — надеется Вафин.

Введена в России и своя сертификация — под названием Национальная система качества. Пока ее прошли четыре больницы, три из которых находятся в Татарстане.

«Мы поднимаем уровень доказательной медицины на новый этап», — прокомментировал министр



Медицина уходит в интернет

Продолжают в Татарстане и закупку дорогостоящего диагностического оборудования, которое, к сожалению, используется на деле не всегда. Так, закуплено было 7 маммографов, 10 цифровых эргографов, 6 денситометров, 44 аппарата ультразвуковой диагностики.

— Все это будет работать, и мы планируем, что каждое исследование будем сохранять, то есть мы переходим в цифровизацию всей нашей диагностической базы для того, чтобы эти исследования можно было передавать для второго мнения, консультации, чтобы эти исследования можно было анализировать. Мы поднимаем уровень доказательной медицины на новый этап, — прокомментировал министр.

Скажи здоровью «Да», если у тебя есть борода

2018 год Адель Вафин официально объявил годом мужского здоровья. Он посетовал, что мужчины не уделяют должного внимания своему здоровью поэтому особенно страдают от проблем с сосудами. Кстати, сам министр до сих пор ходит с отращенной бородой — с 7 ноября по 7 декабря в республике проводилась акция «БроДАбрь», направленная на информирование населения об онкологических заболеваниях у мужчин. Адель Вафин лично принял в ней участие, отрастив бороду для привлечения внимания к проблеме. Судя по всему, министр оценил по достоинству свой новый образ, решив его оставить.