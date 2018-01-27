Как Минниханова обманывают врачи, но не обманывают соцсети

Минздрав Татарстана подвел итоги года на коллегии. Татарстанцы стали жить дольше, но рождаться реже. Зато жалуются на врачей чаще — 879 обращений написали они через народный контроль и еще неизвестно сколько (эти цифры в официальной статистике не учитываются) в соцсети президенту. За большое количество жалоб и низкую самокритику Рустам Минниханов Аделя Вафина поругал. Досталось и эскулапам, которые неправильно измерили давление. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Это неправильно показывает». Как Минниханова обманули с давлением



Коллегия Минздрава началась с выставки медицинских достижений. Рустама Минниханова сразу взял в оборот руководитель онлайн-клиники. Почему бы и нет? Президент США медосмотр прошел, президент России окунанием в прорубь и безупречным торсом доказал, что проблем со здоровьем у него нет. Очередь за президентом Татарстана. Минниханова усадили измерять давление, результаты через интернет поступают доктору, который может находиться в любой точке мира, в этот раз в Санкт-Петербурге.

— Как у вас погода там? — судя по всему давление Минниханова не волнует, раз начал с погоды.

— Плюсовая температура, — улыбаясь, ответила доктор

— Приезжайте к нам у нас снега много, — продолжил заигрывать с доктором Минниханов.

— Ой, спасибо, — засмущалась врач, но вовремя вспомнила, что видеосвязь с ней устроили совсем по другому поводу: «125 на 79, все в пределах нормы Рустам Нургалиевич».

Рустама Минниханова сразу взял в оборот руководитель онлайн-клиники

Рустам Минниханов вдруг посерьезнел: «Неправильно у вас работает».



— Рустам Нургалиевич, это от волнения немного поднялось, перед врачом всегда волнение бывает, — стал объяснять министр здравоохранения Адель Вафин.

— Не-не. У меня больше 120 не бывает. Это неправильно показывает, — встал со стула Минниханов и ушел дальше смотреть выставку, правда больше роль подопытного кролика у эскулапов исполнять не рискнул.

Накажут за неявку к врачу и поощрят дополнительным выходным за явку

В докладе Адель Вафин озвучил позитивные итоги в здравоохранении (за это его потом покритикует Минниханов). На 4,01 млрд рублей были отремонтированы 50 поликлиник, еще в 24 продолжаются работы. Благодаря модернизации ожидание в очереди уменьшилось до 10 минут.

15 млн раз пациенты записались к врачу через интернет, но проблема в том, что 26% из них не пришли в назначенный день. Вафин предложил внести коррективы в работу системы электронной записи к врачу. Пациентам, которые записываются и не приходят, ограничат доступ к этому сервису.

Извечная проблема по расшифровке почерка врача будет снята. Минздрав работает над созданием личных кабинетов пациентов, куда будет поступать информация о здоровье. «Для каждого пациента результаты его диагностических исследований, назначения и рекомендации врачей должны стать максимально доступными», — сказал Адель Вафин.

Так же у жителей Татарстана может появиться дополнительный выходной. Как выяснилось большинство не проходят диспансеризацию, потому что не могут уйти с работы. Вафин попросил председателя профсоюзов Татарстана Татьяну Водопьянову и президента Ассоциации предприятий и промышленников Александра Лаврентьева, посодействовать, чтобы руководители предприятий внесли изменения в трудовые договоры, предусмотрев для сотрудников дополнительный оплачиваемый выходной.

«Для каждого пациента результаты его диагностических исследований, назначения и рекомендации врачей должны стать максимально доступными», — сказал Адель Вафин



«По рождаемости мы начали буксовать»

Сейчас на учете у медиков состоит 13 тысяч человек ВИЧ-инфицированных, 800 тысяч — с гипертонией, 110 тысяч — с сахарным диабетом и 100 тысяч — с онкологическими заболеваниями. Мужчины в Татарстане живут меньше — средняя продолжительность жизни — 68 лет, у женщин на 10 лет больше. Рождаемость падает — минус 13,9% по сравнению с 2016 годом, сохранить естественный прирост удалось только благодаря снижению смертности.

Снижение рождаемости сильно беспокоит Минниханова, это второе на чем он остановился, комментируя выступление Аделя Вафина. А первое — это то, что министр маловато критиковал свою работу. «Конечно, критики было маловато в свой адрес. Я потом скажу по количеству претензий, которые мы получаем через народный контроль», — анонсировал Минниханов и перешел к демографии.

— Мы серьезно упали и мы должны понимать, если так будет, то это история не очень хорошая. Снижается смертность, но по рождаемости мы начали буксовать. Надо серьезно проанализировать демографическую ситуацию, — сказал Минниханов.

На его взгляд программа по стимулированию рождаемости, принятая федеральным центром, когда будут поощряться семьи с низкими доходами «сильно не сработает, но посмотрим».

— Мы тоже дополнительно приняли решение, касательно сельских женщин, пытаемся найти возможность, чтобы ситуацию изменить, — упомянул Минниханов о дополнительных выплатах, которые будут получать женщины в сельской местности, родившие одного и троих детей.

Минниханов напомнил Вафину, что Минздрав занимает второе место по уровню финансирования. Несмотря на это жалоб от пациентов меньше не стало



Для пользователей Instagram: комментарии Минниханов читает

Минниханов напомнил Вафину, что Минздрав занимает второе место по уровню финансирования. Несмотря на это жалоб от пациентов меньше не стало.

— 879 обращений в народный контроль. Ну и в соцсетях у меня много обращений в части претензий к медицине. Вы мне стараетесь показать хорошие учреждения, профессиональных докторов, но это должно быть везде — люди везде одинаковые. Любой человек, когда имеет проблемы со здоровьем, очень ранимый. Как его будете принимать, так и будет его отношение к системе здравоохранения. Много делается, но этого пока недостаточно. Все ваши предложения по повышению квалификации, зарубежные поездки — мы все поддерживаем, но вы не дорабатываете. Начиная с министра и руководителей на городском, районном уровне — ежемесячно вы должны брать в работу обращения и смотреть в чем причина, — сказал Минниханов.

«Если будешь гробить свое здоровье, то никакое здравоохранение не поможет»



Вторая тема, которую затронул президент, – лекарственное обеспечение. Не унифицированые техзадания к закупкам ведут к растрате и коррупции. Об этом говорил и Адель Вафин, предупредив главврачей: «Руководителям медучреждений необходимо взять под персональную ответственность вопрос формирования начальной цены при проведении закупок».

Минниханов тоже обратил внимание на диспансеризацию: «Если мы профилактикой не будем заниматься, то в 10 раз дороже нам будет лечить таких людей».

— Я считаю, что каждый должен заботиться о своем здоровье. Если будешь гробить свое здоровье, вести неправильный образ жизни, то никакое здравоохранение, никто тебе [не поможет], — сказал он, но закончил снова пожеланиями в адрес министра здравоохранения.

— Нам нельзя скрывать наших недостатков. Если пациент дает оценку и вы где-то это спрятали, ничего хорошего это не даст. Вы должны быть максимально прозрачны. Пациент должен быть доволен.