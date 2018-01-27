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Как Минниханова обманывают врачи, но не обманывают соцсети

07:00, 27.01.2018 29
Как Минниханова обманывают врачи, но не обманывают соцсети Фото: prav.tatarstan.ru

Минздрав Татарстана подвел итоги года на коллегии. Татарстанцы стали жить дольше, но рождаться реже. Зато жалуются на врачей чаще — 879 обращений написали они через народный контроль и еще неизвестно сколько (эти цифры в официальной статистике не учитываются) в соцсети президенту. За большое количество жалоб и низкую самокритику Рустам Минниханов Аделя Вафина поругал. Досталось и эскулапам, которые неправильно измерили давление. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Это неправильно показывает». Как Минниханова обманули с давлением

Коллегия Минздрава началась с выставки медицинских достижений. Рустама Минниханова сразу взял в оборот руководитель онлайн-клиники. Почему бы и нет? Президент США медосмотр прошел, президент России окунанием в прорубь и безупречным торсом доказал, что проблем со здоровьем у него нет. Очередь за президентом Татарстана. Минниханова усадили измерять давление, результаты через интернет поступают доктору, который может находиться в любой точке мира, в этот раз в Санкт-Петербурге.

— Как у вас погода там? — судя по всему давление Минниханова не волнует, раз начал с погоды.

— Плюсовая температура, — улыбаясь, ответила доктор

— Приезжайте к нам у нас снега много, — продолжил заигрывать с доктором Минниханов.

— Ой, спасибо, — засмущалась врач, но вовремя вспомнила, что видеосвязь с ней устроили совсем по другому поводу: «125 на 79, все в пределах нормы Рустам Нургалиевич».

Рустама Минниханова сразу взял в оборот руководитель онлайн-клиники

Рустам Минниханов вдруг посерьезнел: «Неправильно у вас работает».

— Рустам Нургалиевич, это от волнения немного поднялось, перед врачом всегда волнение бывает, — стал объяснять министр здравоохранения Адель Вафин.

— Не-не. У меня больше 120 не бывает. Это неправильно показывает, — встал со стула Минниханов и ушел дальше смотреть выставку, правда больше роль подопытного кролика у эскулапов исполнять не рискнул.

Накажут за неявку к врачу и поощрят дополнительным выходным за явку

В докладе Адель Вафин озвучил позитивные итоги в здравоохранении (за это его потом покритикует Минниханов). На 4,01 млрд рублей были отремонтированы 50 поликлиник, еще в 24 продолжаются работы. Благодаря модернизации ожидание в очереди уменьшилось до 10 минут.

15 млн раз пациенты записались к врачу через интернет, но проблема в том, что 26% из них не пришли в назначенный день. Вафин предложил внести коррективы в работу системы электронной записи к врачу. Пациентам, которые записываются и не приходят, ограничат доступ к этому сервису.

Извечная проблема по расшифровке почерка врача будет снята. Минздрав работает над созданием личных кабинетов пациентов, куда будет поступать информация о здоровье. «Для каждого пациента результаты его диагностических исследований, назначения и рекомендации врачей должны стать максимально доступными», — сказал Адель Вафин.

Так же у жителей Татарстана может появиться дополнительный выходной. Как выяснилось большинство не проходят диспансеризацию, потому что не могут уйти с работы. Вафин попросил председателя профсоюзов Татарстана Татьяну Водопьянову и президента Ассоциации предприятий и промышленников Александра Лаврентьева, посодействовать, чтобы руководители предприятий внесли изменения в трудовые договоры, предусмотрев для сотрудников дополнительный оплачиваемый выходной.

«Для каждого пациента результаты его диагностических исследований, назначения и рекомендации врачей должны стать максимально доступными», — сказал Адель Вафин

«По рождаемости мы начали буксовать»

Сейчас на учете у медиков состоит 13 тысяч человек ВИЧ-инфицированных, 800 тысяч — с гипертонией, 110 тысяч — с сахарным диабетом и 100 тысяч — с онкологическими заболеваниями. Мужчины в Татарстане живут меньше — средняя продолжительность жизни — 68 лет, у женщин на 10 лет больше. Рождаемость падает — минус 13,9% по сравнению с 2016 годом, сохранить естественный прирост удалось только благодаря снижению смертности.

Снижение рождаемости сильно беспокоит Минниханова, это второе на чем он остановился, комментируя выступление Аделя Вафина. А первое — это то, что министр маловато критиковал свою работу. «Конечно, критики было маловато в свой адрес. Я потом скажу по количеству претензий, которые мы получаем через народный контроль», — анонсировал Минниханов и перешел к демографии.

— Мы серьезно упали и мы должны понимать, если так будет, то это история не очень хорошая. Снижается смертность, но по рождаемости мы начали буксовать. Надо серьезно проанализировать демографическую ситуацию, — сказал Минниханов.

На его взгляд программа по стимулированию рождаемости, принятая федеральным центром, когда будут поощряться семьи с низкими доходами «сильно не сработает, но посмотрим».

— Мы тоже дополнительно приняли решение, касательно сельских женщин, пытаемся найти возможность, чтобы ситуацию изменить, — упомянул Минниханов о дополнительных выплатах, которые будут получать женщины в сельской местности, родившие одного и троих детей.

Минниханов напомнил Вафину, что Минздрав занимает второе место по уровню финансирования. Несмотря на это жалоб от пациентов меньше не стало

Для пользователей Instagram: комментарии Минниханов читает

Минниханов напомнил Вафину, что Минздрав занимает второе место по уровню финансирования. Несмотря на это жалоб от пациентов меньше не стало.

— 879 обращений в народный контроль. Ну и в соцсетях у меня много обращений в части претензий к медицине. Вы мне стараетесь показать хорошие учреждения, профессиональных докторов, но это должно быть везде — люди везде одинаковые. Любой человек, когда имеет проблемы со здоровьем, очень ранимый. Как его будете принимать, так и будет его отношение к системе здравоохранения. Много делается, но этого пока недостаточно. Все ваши предложения по повышению квалификации, зарубежные поездки — мы все поддерживаем, но вы не дорабатываете. Начиная с министра и руководителей на городском, районном уровне — ежемесячно вы должны брать в работу обращения и смотреть в чем причина, — сказал Минниханов.

«Если будешь гробить свое здоровье, то никакое здравоохранение не поможет»

Вторая тема, которую затронул президент, – лекарственное обеспечение. Не унифицированые техзадания к закупкам ведут к растрате и коррупции. Об этом говорил и Адель Вафин, предупредив главврачей: «Руководителям медучреждений необходимо взять под персональную ответственность вопрос формирования начальной цены при проведении закупок».

Минниханов тоже обратил внимание на диспансеризацию: «Если мы профилактикой не будем заниматься, то в 10 раз дороже нам будет лечить таких людей».

— Я считаю, что каждый должен заботиться о своем здоровье. Если будешь гробить свое здоровье, вести неправильный образ жизни, то никакое здравоохранение, никто тебе [не поможет], — сказал он, но закончил снова пожеланиями в адрес министра здравоохранения.

— Нам нельзя скрывать наших недостатков. Если пациент дает оценку и вы где-то это спрятали, ничего хорошего это не даст. Вы должны быть максимально прозрачны. Пациент должен быть доволен.

Дарья Турцева, фото prav.tatarstan.ru
ОбществоМедицина
комментарии 29

комментарии

  • Анонимно 27 янв
    А Минниханов то 100 процентов уверен в своем здоровье?)
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  • Анонимно 27 янв
    Отремонтировали 5ю горбольницу, она теперь очень красивая, прямо нарядная,в палатах есть туалет и душевая, зачем только душевая не понятно, ей почти не пользуются, достаточно туалета с умывальником было бы, в палате стоит 4е кровати, очень тесно, стола тем кто не может сам сходить поесть тоже нет, едят с тумбочки или с рук. Очень плохо что нет аптеки в этой больнице, до остановки автобуса 71 не близко, а зимой идёшь практически по проезжей части, да и автобус этот ещё ой как подождать надо, других нет, поэтому многие вынуждены добираться на такси. Но к работе самих врачей замечаний нет, молодцы. Вопросы все организационные!
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    Анонимно 08 февр
    Летом поймете для чего душ нужен.
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  • Анонимно 27 янв
    Гаянова Каусария Гаязовна.
    100% уверенным, что он здоров, не может никто. Очень хочется, чтоб ОН был жив и здоров!
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  • Анонимно 27 янв
    Как же здорово что начали обращать внимание на здоровье
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  • Анонимно 27 янв
    Правильно президент сказал, что минздраву надо к критике прислушиваться побольше! В онко центре такой бардак с лекарствами. Люди и так в отчаянии а им еще заявляют что жизненно необходимых лекарств нет и когда будут неизвестно. А с трибуны все гладко у министра выходит. Пусть почаще в онкоцентр заходит и в обычные больницы и поликлиники. Вот где реальная жизнь без прикрас
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    Анонимно 27 янв
    онко лекарств нет и не будет..
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    Анонимно 03 февр
    всё верно - онко болезни это как нефтянная скважина, зачем же её перекрывать
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  • Анонимно 27 янв
    А в детской поликлинике в Азино, полтора месяцатне могли записаться к врачу! Пошли в платную, господи, ну скажите кто-нибудь президенту правду!!!!!
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  • Анонимно 27 янв
    Низкая рождаемость следствие того что в Казани жилье стоит дороже чем в других регионах, зарплаты низкие, люди в ипотеку будут платить, какие тут дети
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  • Анонимно 27 янв
    социалка это хорошо- но цены растут и второго рожать позже будем когда вопрос с жильем решим
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  • Анонимно 27 янв
    125на 75 это разве не нормально?
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    Анонимно 27 янв
    для человека, который каждый день меряет давление и пьет лекарство: давление держится на одном уровне и повышение или понижение на 5 пунктов, это ненормально!!!
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    Анонимно 27 янв
    Когда физкультурой занимаешься тоже скачет, это не страшно
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    Анонимно 27 янв
    каждый день пью таблетки и меряю давление, оно изменяется в зависимости от ситуации, если стрессовая и до 140 подняться может и это нормально!
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  • Анонимно 27 янв
    Ужасная у нас медицина! 18 больница - это просто кошмар! Особенно отделение терапии. А на Ершова больница - это просто сарай! Не повезло жителям Приволжского района. Ох, как не повезло. Всех везут туда.
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    Анонимно 06 февр
    Ага. Еще забыли упомянуть женскую консультацию №13 на Мавлютова. Персонал очень по хамски относится к женщинам. На прием не записаться, всё наровят отправить по прописке.
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  • Анонимно 27 янв
    Врачи не только Минниханова обманывают
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  • Анонимно 27 янв
    Хорошую дурилку устроили с этой талонной системой: не смог прийти во время- ты виноват, а то, что на месяц вперед нет талонов- кто виноват? Иди, заболевший, домой и помирай? На повторный прием- опять заказывай талон и жди ещё месяц.. Какая же это медпомощь, какое лечение? Надо закрыть эти бездарные поликлиники, учитывающие работу по количеству принятых больных, а на их базе открыть спеццентры лечения, учитывающие работу по количеству вылеченных.
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  • Анонимно 28 янв
    +100500 ""открыть спеццентры лечения, учитывающие работу по количеству вылеченных.""
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  • Анонимно 28 янв
    нам прислали план на аборты, вот это медицина наша
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  • Анонимно 30 янв
    маме 87 лет давление 120\80 она говорит врачам а на самом деле......
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  • Анонимно 31 янв
    Гробит здоровье плохая экология воздуха и воды + некачественная еда. И это поощеряется в Татарстане. В городах, сёлах и деревнях воздух насыщен едким запахом серы, выхлопами из труб перерабатывающих нефтехимических заводов, ТЭЦов, котельных, свинокомплексов, птицефабрик,заправок. Если не будет проделана работа по защите населения от выбросов, то работать не производствах не кому. Народ вымирает и медицина не поможет. Законы не работают по экологии. А законы касаются всех и повседневно, и отвечать должны все. Законы должны работать на опережение, это называется профилактика, если это кто то не знает
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  • Анонимно 01 февр
    За установленную абонентскую плату в детсадах никому уже не хочется рожать. У людей итак денег на еду нет, еще ЖКХ, всякие налоги, ипотеки. Ещё и садик завышен!
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    Анонимно 01 февр
    "У людей итак денег на еду нет....." Однако очень даже хватает покупать автомашины себе, все дворы заставлены, кругом пробки.
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    Анонимно 06 февр
    Больше половины этих машин куплены на кредитные средства.
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  • Анонимно 01 февр
    Плата за садик сопоставима с ежемесячным кредитным платежом бюджетного авто, взятого на 3-5 лет. Тем более платишь не зависимо ходит ребёнок в детсад или пропускает по уважительной причине.
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    Анонимно 06 февр
    Ага. За то каждый раз, когда выпадает снег воспитатели просят почистить площадку от снега родителей или сами идут махать лопатой пока дети спят.
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  • Анонимно 05 февр
    в онко даже бахилов нет надо покупать вот уровень который начинается у порога а дальше больше что покупаешь !
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