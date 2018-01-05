«Реальное время» составило «Библиотеку предпринимателя — 2017»

Для этого мы полгода опрашивали наших экспертов

Летом 2017 года «Реальное время» начало собирать библиотеку предпринимателя. Мы обращались к бизнесменам с простым вопросом: «Что читаете?» Ответы многое рассказали о наших постоянных экспертах.

Абсолютным лидером предпринимательских симпатий оказалась книга «Цель» автора Элияху Голдратта. Ее фанатом оказался и сооснователь ICOLab Алексей Воронин, который сделал для «Цели» исключение и отвлекся от книги о приходах и расходах своей компании. По его словам, произведение «Цель» необходимо изучить всем бизнесменам.

Вторыми по популярности оказались книги Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!» и Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь». Управляющий группой компаний «Авира» Алексей Загуменнов отметил, что книга Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!» произвела на него самое сильное впечатление. «Брэнсон действительно уже при жизни стал наставником для миллионов предпринимателей по всему миру. Его рассказ о себе подкупает искренностью и простотой. Брэнсон не выдумывает пятого колеса, он учит использовать только те ресурсы, которые имеются у каждого. Он советует выкладываться в бизнесе на сто двадцать процентов и при этом любить жизнь», — рассказывал Алексей Загуменнов.

Навыкам повышения продаж предприниматели предпочитают учиться у Карла Сьюэлла. Так, Лилия Сабирова, директор гостиницы «Особняк на Театральной», рассказала, что благодаря книге «Клиенты на всю жизнь» она сделала ставку на получение обратной связи с клиентом. «В книге речь идет о знании психологии человека. Каждый руководитель, прочитав «Клиенты на всю жизнь», поймет, как ему строить работу», — поделилась Лилия Сабирова.

Абсолютным лидером предпринимательских симпатий оказалась книга «Цель» Элияху Голдратта. Фото sergeykiriyenko.com

Верхние строчки книжного рейтинга занимают также книги Нассима Талеба «Черный лебедь» и Ричарда Румельта «Хорошая стратегия, плохая стратегия». Леонид Барышев, генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ», депутат Госсовета РТ, посоветовал прочитать работу Талеба, поскольку в книге рассказывается, какова природа непредвиденных ситуаций, которых более чем достаточно в жизни любого бизнеса.

— Надо быть готовыми к тому, чтобы «черные лебеди» не выбивали нас из колеи. Книга была написана для финансового сектора, но с учетом того, что кризисные условия сейчас возникают на ровном месте и затрагивают каждого из нас, она становится настольным пособием для любого предпринимателя, — говорил нам Леонид Барышев.

Книжки по увлечениям

Бизнесмены не всегда отдают предпочтение деловой литературе. Рассказ о книгах раскрыл для нас предпринимателей с совершенно новой стороны — увлеченных, часто с уникальным хобби людей. Так, Сергей Никифоров, генеральный директор ФБК «Поволжье», открылся с неожиданной стороны, признавшись, что изучает книги по кулинарии. На момент опроса в шорт-лист его литературы попал сборник рецептов «Моя кулинарная Италия».

— Увлечение процессом приготовления еды я не расцениваю как хобби, это вполне естественный физиологический интерес. Свои рецепты не придумываю, строго следую инструкциям. Например, из французской кухни я освоил приготовление супа буйабес, а также еще более сложное блюдо — суп из морепродуктов, который готовится 4 часа. Нет ничего вкуснее, чем блюда, приготовленные своими руками, — делился с нами Сергей Никифоров.

Андрей Балта, основатель и владелец «Промвест», увлекается бегом и поэтому читал роман Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». Сергей Шубин, генеральный директор компании «Автолига», также серьезно занимается спортом, а точнее триатлоном. Чтобы больше знать об этом виде спорта, он изучает книгу Джона Кэллоса «Железный человек есть в каждом».



Сергей Никифоров признался, что изучает книги по кулинарии. Фото labirint.ru

Директор филиала ТЦ «Республика» Роман Котенков признался, что сейчас строит дом, баню и по совету друзей читает Ларса Миттинга «Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе». Автор как раз пишет о лесе, дереве и всем, что с этим связано. Полезными оказались советы Ларса Миттинга по выбору древесины, о качестве деревообработки.

Что волновало предпринимателей в 2017 году

Порой разговор о чтении не складывался, поскольку спикеров волновали более насущные проблемы. Например, Максим Федоров, генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор», рассказал о том, что в свободное от работы время вся семья изучает учебник татарского языка для учеников второго класса. Оказалось, что дочка учится по этой книге, и семья опечалена большим объемом домашних заданий.

Ряд бизнесменов пожаловались на то, что в России нет профессиональной литературы, из-за чего приходится заказывать и привозить ее из-за границы. В частности, Эвелина Шахбазова, исполнительный директор «Энотеки S» (винный бутик), изучает профессиональную литературу по виноделию для получения высшего образования в этой сфере.

— Литературы по виноделию очень много, но она не продается в России, привожу из-за границы. У нас даже на сайтах, где можно онлайн почитать, нет подобных книг, — сетовала спикер.

На подобную же проблему пожаловалась Людмила Костычева, генеральный директор ООО «Лэнд-Сервис».

— Я должна быть на шаг впереди конкурентов, поэтому поиски литературы по ландшафтному дизайну веду по всему миру. К сожалению, в России последние два года новые хорошие книги на эту тему не издают. Мы заказываем исследования итальянцев, французов, американцев. Они пишут руководство для проектировщиков, описывают технологию работы с ландшафтом, — рассказывала Людмила Костычева.

Флун Гумеров в отпуске изучал трактат Лао-цзы «Дао лидера». Фото zhendaopai.org

Жизнь замечательных людей

Среди книг, которые часто называли бизнесмены, — биографии успешных людей, и любопытно узнать, кто из них чаще всего становится примером. Впрочем, в этом бизнесмены оказались предсказуемыми. Первое место заняла книга Уолтера Айзексона «Стив Джобс». Разгадать секрет успеха основателя бренда Apple стремились Дмитрий Румянцев, генеральный директор «Банч Инжиниринг», Владислава Рыкова, директор маркетингового агентства MAVR, Равиль Гибадуллин, генеральный директор VIPelectronics, и другие.

Старшее поколение бизнесменов предпочитает более умудренных учителей. Например, Флун Гумеров, основатель компании «Алмаз-Холдинг», в отпуске изучал трактат Лао-цзы, который Джон Хейдер переложил на современный язык, — «Дао лидера».

— Книга очень старая, но я каждый раз нахожу в ней что-то новое. В Китае это одно из самых любимых произведений. С цитатами из него мы часто встречаемся в обыденной жизни. Например, на слуху выражение: каждое большое путешествие начинается с первых шагов. Автор изречения — Лао-цзы, — рассказывал Флун Гумеров.

Хотя есть и исключения. Молодые коллеги тоже ищут вдохновение в прошлом. Айнур Абдулнасыров, основатель LinguaLeo, читает «Мемуары» Франсуа де Ларошфуко. Фаворитами сразу у нескольких предпринимателей оказались биографии основателя Starbucks Говарда Шульца и владельца компании Matsushita Electric, известной своей бытовой электроникой под брендом Panasonic, Коносукэ Мацусита.

Айнур Абдулнасыров читает «Мемуары» Франсуа де Ларошфуко. Фото gornitsa.ru

С новым годом! С новыми книгами!

Большинство спикеров охотно рассказывали о том, что они читают, делились своими открытиями и находками. Радует, что бизнесмены читают не только деловую литературу, но и художественную. Лидерами среди авторов художественной литературы стали Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Михаил Веллер, Борис Акунин, Теодор Драйзер и другие.

Редакция «Реального времени» благодарит всех экспертов за участие в подготовке опроса «Библиотека предпринимателя». Поздравляет с новым, 2018 годом и желает провести новогодние праздники завернувшись в плед, налив кофе и уткнувшись в любимую книгу. Такое уединение с самим собой и фантазией автора поможет забыть о тяготах прошедшего года и настроиться на завораживающий неизвестными пока победами 2018 год! С новым годом! С новыми книгами!