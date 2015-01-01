Бизнесмены «отчитались»

Издательства каждый год выпускают огромное количество литературы. Чтобы в таком многообразии найти книгу, которая поможет в развитии своего дела и наполнит будни новыми идеями, интернет-газета «Реальное время» обращается к предпринимателям с вопросом о том, что они читают, а наши пользователи могут отдать голос за книгу, наиболее достойную библиотеки бизнесмена.