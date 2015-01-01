Бизнесмены «отчитались»
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Издательства каждый год выпускают огромное количество литературы. Чтобы в таком многообразии найти книгу, которая поможет в развитии своего дела и наполнит будни новыми идеями, интернет-газета «Реальное время» обращается к предпринимателям с вопросом о том, что они читают, а наши пользователи могут отдать голос за книгу, наиболее достойную библиотеки бизнесмена.
- Общество 04 февр, 07:00 1 «Восхищен языком «Братьев Карамазовых» — предприниматели Татарстана о любимых книгах Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»
- Общество 05 янв, 07:00 6 «Реальное время» составило «Библиотеку предпринимателя — 2017» Для этого мы полгода опрашивали наших экспертов
- Общество 03 дек, 07:00 1 «Бойцовский клуб» — художественная интерпретация Стивена Кови» Этот и другие выводы, которые бизнесмены делают из прочитанных ими книг
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- Бизнес 05 нояб, 07:00 1 «Такая честность редко встречается в бизнесе» — бизнесмены рассказали, что и зачем сейчас читают Предприниматели рассказали о книгах, которые меняют отношение собственника к своему делу и открывают новые возможности для роста прибыли
- Бизнес 22 окт, 07:00 1 Бизнесмены отчитались: «Покер лжецов», Харуки Мураками и «Как люди думают» Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя
- Бизнес 08 окт, 07:00 1 Бизнесмены отчитались: «Как наказывать подчиненных», «Ледокол» Суворова и Элияху Голдратт Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя
- Бизнес 10 сент, 07:00 Бизнесмены отчитались: Людмила Улицкая, «Работа в радость» и «Ты — то, что ты ешь» Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя
- 27 авг, 07:00 3 Бизнесмены отчитались: «Как влюбить в себя любого», «Финансист» и жизнь основателя Panasonic Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя
- 13 авг, 07:00 4 Бизнесмены отчитались: «Пикник на обочине», Франсуа де Ларошфуко и «К черту все! Берись и делай!» Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя
- 30 июля, 07:00 6 Бизнесмены отчитались: книги, которые рекомендуют казанские предприниматели Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя