Гибадуллин Равиль Рахимзянович
Общая информация
Родился 21 февраля 1966 года.
Образование
Окончил Московский государственный открытый университет по специальности радиоинженера.
Трудовая деятельность
С 1998 г.— основатель и руководитель компании VIPelectronics.
Женат, имеет двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
- Телефон: (843) 250-09-09
- Email: ravil@pkinozal.ru
- Сайт: http://www.smartcinemahome.ru/
Дата последнего обновления: 13.11.2020