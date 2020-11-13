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Гибадуллин Равиль Рахимзянович

IT-компании
Гибадуллин Равиль Рахимзянович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 21 февраля 1966 года.

Образование

Окончил Московский государственный открытый университет по специальности радиоинженера.

Трудовая деятельность

С 1998 г.— основатель и руководитель компании VIPelectronics.

Женат, имеет двоих детей.



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
  • Телефон: (843) 250-09-09
  • Email: ravil@pkinozal.ru
  • Сайт: http://www.smartcinemahome.ru/

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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