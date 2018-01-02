«Хорошо отдохнули»: оттепель с Египтом, крутое пике «ВИМ-Авиа» и не открывшаяся дверь в Поднебесную

«Реальное время» подводит туристические итоги 2017 года

Фото: Максим Платонов

2017 год запомнился в том числе и рядом крупных, хоть и не всегда радостных событий в сфере туризма. Оттепель в отношениях с Египтом, крушение еще одной авиакомпании, проблемы возобновления авиасообщения между Татарстаном и Китаем и туристические рекорды России, связанные с Кубком конфедераций, — «Реальное время» вспоминает о самых значимых новостях, существенно повлиявших на рынок туризма, и с оптимизмом смотрит в будущее.

Успешный Кубок конфедераций

Летом 2017 года Россия приняла масштабное спортивное событие — Кубок конфедераций, который стал репетицией перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Как и ожидалось, событие привело в страну рекордное количество иностранных туристов. Только за три квартала 2017 года Россию посетило практически столько же иностранных туристов, сколько за весь 2016 год. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 14%, а рекорд установился на уровне 3,3 млн человек. Первое место по количеству туристов ожидаемо занял Китай, откуда в Россию приехал почти 1 млн граждан.

Не отстают от Поднебесной США и Германия. Если же говорить уже о десятке стран, жители которых отправились в путешествие в Россию, то в этот список также вошли Южная Корея, Израиль, Италия, Франция, Испания, Иран и Япония. То ли еще будет на чемпионате мира по футболу в 2018 году, ведь только в Москве еще в октябре было забронировано 60% номерного фонда на ЧМ.

Летом 2017 года Россия приняла масштабное спортивное событие — Кубок конфедераций, который стал репетицией перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Фото Максима Платонова



Долгожданный горячий Египет

Пожалуй, одним из самых значимых событий этого года в сфере туризма стало замаячившее в 2018 году открытие одного из самых массовых направлений для россиян — Египта. Пока решили начать с малого — запустить прямые авиарейсы из Москвы в Каир. 15 декабря министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения авиационной безопасности, согласно которому стороны могут начать все необходимые действия для возобновления полетов. Протокол вступит в силу через 30 дней, а с февраля авиасообщение возобновится.

Однако столь ожидаемое многими чартерного авиасообщение с курортами на берегу Красного моря пока откладывается. Обсудить эту тему Россия и Египет собираются только в апреле 2018 года. Таким образом, продолжение зимнего сезона 2017—2018 годов, скорее всего, обойдется без Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Крутое пике «ВИМ-Авиа»

Другое событие, которое буквально цунами прошло по рынку туризма — это крах «ВИМ-Авиа», авиакомпании с пропиской в Татарстане, которая обслуживала огромное количество рейсов из разных точек России. Постоянные задержки вылетов у перевозчика уже никого не удивляли, но в сентябре 2017 года ситуация стала критической. Тогда вывозить из-за границы 38,9 тысячи застрявших туристов взялись другие авиакомпании, и всеобщими усилиями люди были доставлены на родину.

Крутое пике «ВИМ-Авиа» повлекло за собой сразу ряд последствий. Во-первых, ужесточение правил для авиаперевозчиков. Во-вторых, нехватку авиабортов по многим массовым направлениям, в результате чего в последующий летний период эксперты туротрасли прогнозируют повышение цен на путевки и возможное несоответствие предложения спросу. Третье последствие коснулось уже нескольких высокопоставленных чиновников, чья работа была поставлена под вопрос. В ноябре от занимаемой должности был освобожден замминистра транспорта РФ Валерий Окулов. Хотя в качестве официальной причины значился переход на другую работу, в отрасли распространилась информация, что настоящим катализатором ухода стала именно ситуация с «ВИМ-Авиа». Уже в декабре СМИ сообщили о шатком положении еще одного чиновника — на этот раз главы Росавиации Александра Нерадько, представление об отставке которого в правительство направило Министерство транспорта России. Однако позже появилась информация, что премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович дали отрицательную резолюцию на инициативу Соколова.

В мае 2017 года в Казань успешно прилетел самолет из Пекина, однако и здесь ждала неудача. Фото tourism.tatarstan.ru



Приоткрывшаяся дверь в Поднебесную

Казань вот уже какой год то немного приоткрывает дверь в Поднебесную, то эта дверь перед столицей республики снова захлопывается. Начиналось все с привлечения туристов из Урумчи, однако продолжения программа на следующий сезон не получила. В мае 2017 года в Казань успешно прилетел самолет из Пекина, однако и здесь ждала неудача: руководство крупнейшего аэропорта Пекина отказало российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» в предоставлении слота на еженедельный чартер в Казань, «похоронив» уникальный для Казани шанс заманить к себе любопытного китайского туриста в разгар Кубка конфедераций — 2017.

Но и это не все. С 24 декабря 2017 года чартерную программу из Казани на китайский остров Хайнань открыла авиакомпания «Икар». Правда, в данном случае речь скорее идет не о привлечении туристов из Поднебесной в республику, а наоборот — о привлечении россиян на зарубежный курорт.

Не скорый курортный сбор

В июле 2017 года Госдума России окончательно одобрила инициативу введения курортного сбора на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Изначально предполагалось, что в Крыму сбор в 10 рублей в день будет введен с мая 2018 года, однако позже жителей России обрадовали — его введение отложили до 2019 года. Здесь уместно слово «обрадовал», потому что против его введения высказались 68% россиян.

Свое мнение по поводу обсуждаемого эксперимента на страницах «Реального времени» высказывал крымский политолог и наш колумнист Иван Мезюхо.

Перевозчики получили возможность на выбор предоставлять несколько тарифов: невозвратный без норм бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа, которая составляет не менее 10 кг на человека, и возвратный с багажом. Фото Максима Платонова

Новые правила для провоза багажа

На ужесточении правил для чартерных авиаперевозчиков новости в авиации не закончились. После скандалов с «Победой» Минтранс РФ внес изменения в «Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа», которые вносят ясность в схему работы авиакомпаний с багажом. Перевозчики после этого получили возможность на выбор предоставлять несколько тарифов: невозвратный без норм бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа, которая составляет не менее 10 кг на человека, и возвратный с багажом. В свою очередь, минимальный вес ручной клади был определен на уровне 5 кг. А к бесплатному провозу допустили и костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. Новые правила вступили в силу 5 ноября 2017 года.

Велоночь раздора

Скандалы в сфере туризма в республике вспомнить очень сложно, но одним 2017 год точно отметился. Полюбившийся многим проект «Велоночь» минувшим летом постоянно переносили, в итоге все-таки с опозданием, но провели. Правда, без согласования с его авторами и под другим названием — «Ночной велофест». Владелец бренда «Велоночь» Сергей Никитин мириться с данным фактом не стал и подал жалобу в УФАС России по РТ, обвинив исполком Казани в плагиате. Однако антимонопольщики признали его обращение необоснованным.

Открытая парковка в Свияжске

Среди важных событий в туротрасли для Татарстана — долгожданное открытие перехватывающей парковки на подъездной дороге к острову-граду Свияжску. Открывал ее лично руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, который обратил внимание на то, что помимо создания комфортной среды для туристов очень важно заботиться об окружающей среде. Чему, собственно, и будет способствовать новая перехватывающая парковка на 549 машиномест.

Но дело здесь не только в экологии — существующая инфраструктура острова с потоком машин не справлялась, а благодаря парковке люди смогут оставлять свои автомобили на подъезде, откуда будут добираться до Свияжска на специальном шаттле.

В апреле 2017 года в уникальном объекте произошел пожар, который унес жизнь обитателя храма Мансура Зиннатова. Фото Максима Платонова

Восставший из пепла Храм всех религий

Храму всех религий 2017 год нанес большой урон и в то же время дал новый виток развития. В апреле 2017 года в уникальном объекте произошел пожар, который унес жизнь обитателя храма Мансура Зиннатова. Позже брат создателя храма Ильгиз Ханов рассказал «Реальному времени» о своих грандиозных планах по восстановлению здания и его дальнейшего использования.

Спустя 7 месяцев после пожара Храм всех религий действительно открыл для туристов свои двери. Тогда же Ильгиз Ханов подробнее обсудил с туроператорами планы на дальнейшее привлечение турпотока в знаковое для республики место.

Уход Оксаны Саргиной

Отметился 2017 год и кадровыми перестановками в Татарстане. В частности, АНО «Центр развития туризма РТ» неожиданно покинули его гендиректор Оксана Саргина и ее заместитель Александра Юшутина. Для республики это, несомненно, большая потеря — дамы прекрасно зарекомендовали себя в сфере туризма и на протяжении многих лет оказывали значимую помощь в становлении этой отрасли. О том, кто займет освободившееся вакансии в Центре, впрочем, как и то, куда уходят Саргина и Юшутина, пока неизвестно.

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