Крутое пике «ВИМ-Авиа»
О проблемах «ВИМ-Авиа», получившей татарстанскую прописку в 2016 году, стало известно еще в том же году. Однако широкую огласку они получили в разгар туристического сезона 2017. Именно на чартерных перевозках делала ставку компания. Однако из-за проблем с ремонтом воздушных судов в мае-июне этого года «ВИМ-Авиа» оказалась в числе нескольких проштрафившихся перевозчиков, задерживавших рейсы. Кроме того, «ВИМ-Авиа» числилась и в списке работодателей, задерживающих заработную плату. Чтобы разрешить ситуацию, компанию обязали сократить чартерную программу и отказаться от запланированных новых направлений, в том числе и в Китай из Казани. Постоянные задержки чартеров, вызвали обсуждение судьбы этой формы рейсов на самом высоком уровне. На фоне санкций Росавиации, казалось, «ВИМ-Авиа» удалось исправить ситуацию. Однако это было не на долго. Уже в августе стало ясно, что задержки рейсов - хроническое заболевание перевозчика, а в конце сентября их волна окончательно накрыла «ВИМ-Авиа".
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