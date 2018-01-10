Короли госзаказа Мордовии: предстоящий чемпионат мира завалил регион строительными заказами

Как родина бывшего губернатора Самарской области, несмотря на небольшие размеры, тратит на госзаказы ненамного меньше своих соседей

«Реальное время» изучило госзакупки почти всех регионов Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали об Оренбургской области и Пермском крае. Ранее знакомили читателей с тендерами Ульяновской и Нижегородской областей, Башкортостана и Самарской области. Еще раньше мы анализировали ситуацию в небольших регионах, которые граничат с Татарстаном: в Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. В ПФО осталось лишь два региона, в которых мы не изучили ситуацию с ключевыми игроками рынка госзакупок. Сегодня мы обратим внимание на Республику Мордовия — небольшой регион на окраине округа, в котором также пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Как выяснилось, основную массу крупных госзаказов генерирует именно это событие, а выполняют их местные бизнесмены, в некоторых случаях связанные с властью.

Чемпионат мира генерирует мордовские госзаказы

К концу 2017 года сумма государственных заказов, заключенных предприятиями Республики Мордовия, составила 22,1 млрд рублей. Это меньше, чем у соседней Чувашии (25,5 млрд рублей) и Ульяновской области (26,6 млрд рублей), но немного больше, чем в Пензенской (21,9 млрд рублей) и Рязанской (20,4 млрд) областях. Как можно заметить, разрыв по сумме госзакупок между регионами совсем небольшой.

При этом Мордовия примерно в полтора раза меньше по населению, чем ее соседи, что говорит о более высокой сумме заказов «на душу населения». Население Мордовии составляет 809 тыс. человек, в то время как в остальных указанных регионах варьируется от 1,1 млн в Рязанской области до 1,34 млн в Пензенской области. Вероятно, такие успехи Мордовии по объемам госзаказов можно объяснить тем, что в столице региона Саранске в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, соседние регионы не получили право на проведение мероприятия. Как следствие, многие из крупнейших тендеров региона связаны как раз с подготовкой к чемпионату мира — в том числе, с благоустройством территорий около стадиона или постройкой дорог.

Отметим, что из перечисленных пяти регионов лишь один — Пензенская область — уже осуществила госзакупок на сумму, большую, чем в 2016 году: сейчас в регионе сумма госзаказа составляет 21,9 млрд рублей, а по итогам 2016 года — 18,7 млрд рублей. В остальных регионах показатель прошлого года пока выше, чем за 11,5 месяцев этого года.

Подрядчик Сумма, млн руб. 1 АО «СМП Банк» 1451 2 «Мордовдорстрой» 1406 3 ПАО «Сбербанк» 1153 4 АО «Транс-Север» 940 5 ООО «МАПО-Транс» 902 6 ПАО «Совкомбанк» 710 7 МП ГО Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» 626 8 ООО «Анелия» 519 9 ООО «Росстройком» 485 10 ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 343

Бюджет в кредит: «СМП Банк», Сбербанк и «Совкомбанк»

В списке 10 крупнейших поставщиков по госзаказам в Мордовии сразу три места заняли федеральные банки. Крупнейшим исполнителем стало АО «СМП Банк», получившее 25 заказов на общую сумму 1,45 млрд рублей. Еще 19 заказов на 1,15 млрд рублей получил Сбербанк, заняв третье место. На шестом месте расположился «Совкомбанк» с 10 заказами на 710 млн рублей.

Как часто бывало в регионах Поволжья, все эти банки в основном занимаются предоставлением кредитов на финансирование дефицита республиканского бюджета или погашение государственных долговых обязательств. Мордовия — не исключение. В частности, около 10 заказов, на 63,1 млн рублей каждый, получил «СМП Банк» от Министерства финансов Мордовии. Аналогичные заказы от Минфина получали «Совкомбанк» и Сбербанк. Кроме того, крупнейший банк страны предоставлял услуги льготного инвестиционного кредита государственному унитарному предприятию Мордовии «Тепличное» (сумма заказа — 25,3 млн рублей).

«Мордовдорстрой»: дороги от команды Меркушкина

Второе место по сумме полученных заказов принадлежит ООО «Мордовдорстрой». Учредителями компании являются Александр Горбунов, Раиса Тутуркина, Станислав Кузнецов и Анатолий Чебанов. Отметим, что ИНН всех учредителей, кроме Раисы Тутуркиной, — московские. У Тутуркиной же ИНН Ленинградской области. Как писало недавно «Реальное время», «Мордовдорстрой» стало одним из главных строителей дорог к чемпионату мира-2018, при этом «Независимая газета» считает Раису Тутуркину близкой к бывшему губернатору Мордовии Николаю Меркушкину.

Всего у компании 32 госзаказа на сумму 1,4 млрд рублей. Крупнейшие из них — от главных ведомств Саранска и Мордовии. В частности, 250 млн рублей «Мордовдорстрой» получил от «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства». Заказ касался реконструкции автодороги по улице Бибиной от улицы Косарева до проспекта 70 лет Октября. Еще 189 млн рублей достались от государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог республики Мордовия». Этот заказ касается ремонта автодороги Темников — Барашево — Теньгушево. Остальные крупнейшие заказы также получены от этих двух ведомств.

Второе место по сумме полученных заказов принадлежит ООО «Мордовдорстрой». Фото izvmor.ru



«Транс-Север»: строители школ, детских садов и университетов

Четвертое место в списке крупнейших поставщиков Мордовии занимает акционерное общество «Транс-Север». Компания за неполный 2017 год получила всего пять заказов, но на довольно значительную сумму — 940 млн рублей. Все заказы, кроме одного, получены от государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства республики Мордовия». Крупнейший из них — на 234 млн рублей — касался строительства средней школы на 800 мест в Рузаевке. Второй по величине контракт — на 194,5 млн рублей — получен от казенного учреждения Саранска «Городская служба заказчика по капитальному строительству». Заказ касался строительства детского сада на 240 мест в Саранске.

Владелец компании — Дмитрий Барабанов (также владеет ООО «Транс-Север СпецАвто»). Отметим, что компания среди прочего участвовала в строительстве главного корпуса Мордовского госуниверситета имени Огарева, открытого в прошлом году.

«МАПО-Транс»: подготовка территории стадиона в руках депутата Госсобрания

Пятое место оказалось у ООО «МАПО-Транс», которое получило 36 заказов на общую сумму 902 млн рублей. Крупнейший из заказов, на 253,6 млн рублей, организация получила от ГКУ «Управление капитального строительства республики Мордовия». Заказ касается строительства временных сооружений на территории стадиона в Саранске. Еще три крупнейших заказа получены от саранского казенного учреждения «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства». 126 и 83 млн рублей от него получены на строительство автодорог во втором микрорайоне комплексной застройки многоквартирными жилыми домами между улицей Волгоградской и автодорогой на село Кочкурово. Еще 64 млн рублей компания получила на строительство бульвара на территории второго микрорайона и ГКЖ «Тавла».

Компания «МАПО-Транс» зарегистрирована в Саранске в 2005 году. Директор компании — Александр Атласов (также является учредителем ООО «Автоколонна №1384», союза «Клуб практической стрельбы», ООО «Ромодановосахар», ООО «Астертранс»). Учредителем компании является ООО «Саранский элеватор», его участники — Николай Салмов и ООО «Фром». Последний, в свою очередь, принадлежит Егору Фирстову.

«МАПО-Транс» также стал одним из крупнейших подрядчиков по дорогам к чемпионату мира, а его директор Александр Атласов является депутатом Госсобрания Мордовии пятого созыва, членом Комитета Госсобрания по аграрным вопросам, природопользованию и строительству.

«МАПО-Транс» Александра Атласова стал одним из крупнейших подрядчиков по дорогам к чемпионату мира. Фото Юлии Честновой (stolica-s.su)



«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»: 267 миллионов на очистку вод

Седьмое место по сумме полученных госзаказов (шестое, напомним, у «Совкомбанка») оказалось у муниципального предприятия столицы региона «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство». Сумма заказов здесь составила 626 млн рублей, причем заказов довольно много, около 169.

Основная часть этих денег, впрочем, была получена благодаря лишь одному заказчику — также муниципальному — саранской «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства». Крупнейший заказ, на 267 млн рублей, связан с реконструкцией и интенсификацией процесса очистки сточных вод на городских очистных сооружениях (для обеспечения канализированием и очисткой сточных вод объектов чемпионата мира). Второй по величине тендер — на 66 млн рублей — направлен на аналогичные цели. Заказ еще на 65 млн рублей касается строительства сетей водоснабжения в Николаевке.

«Анелия»: стройка и реконструкция от друзей МГУ имени Огарева

Восьмое место занимает ООО «Анелия». Компания за почти полный 2017 год получила заказов примерно на полмиллиарда рублей. Крупнейший из них, на сумму в 322,5 млн рублей, получен от государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства республики Мордовия». Заказ касается строительства поликлиники на 500 посещений в смену во втором микрорайоне жилого района Юбилейный в Саранске.

Другие крупные заказы были получены от государственного «Управления по эксплуатации административных зданий государственных органов Мордовии». 10 миллионов — на капремонт «Мордовского республиканского музейно-архивного комплекса». Еще 6 млн рублей получено в рамках заказа «Государственного музыкального театра имени Яушева», связанного с его капитальным ремонтом.

Компания основана в 2001 году в Саранске, учредитель и директор компании — Андрей Пудовкин. Он входит в попечительский совет Мордовского государственного университета имени Огарева. Отметим, что компания «Анелия» также являлась подрядчиком при реконструкции учебных корпусов университета под общежития, которые станут базой для размещения гостей Саранска во время проведения чемпионата мира по футболу.

6 млн рублей получено в рамках заказа «Государственного музыкального театра имени Яушева», связанного с его капитальным ремонтом. Фото mepi.ru

«Росстройком»: отдел МВД от учредителя мордовского союза армян России

Предпоследнее место в списке поставщиков Мордовии занимает компания «Росстройком» с восемью заказами на 485 млн рублей. Крупнейший заказ — на 263 млн рублей — организация получила от Министерства внутренних дел по Республике Мордовия. Заказ касается строительства отдела полиции в Саранске. Еще 195,5 млн рублей было получено от главного управления МЧС по Мордовии — на строительство пожарно-спасательного центра в Саранске. Остальные контракты небольшие по сумме.

ООО «Росстройком» зарегистрировано в Саранске в 2007 году. Возглавляет компанию и владеет ею Ара Саргсян. В списке учрежденных им компаний — ООО «Арт-Проект» и Мордовское региональное отделение Союза армян России. По сообщениям местных СМИ, срок сдачи отдела полиции — конец октября 2020 года, а ранее компания строила в Мордовии животноводческие комплексы, районный дом культуры и ЗАГС.

«Мордовская энергосбытовая компания»: регион обеспечивают энергией уроженцы Самары

Замыкает десятку крупнейших исполнителей госзаказов в Мордовии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». У нее 532 заказа на общую сумму 343 млн рублей. Основная масса этих заказов, впрочем, не на большие суммы. Крупнейший, к примеру, — на 9 млн рублей — касается энергоснабжения Мордовского республиканского клинического перинатального центра. Аналогичный контракт на 7 млн рублей заключен с исправительной колонией №5 Управления федеральной службы исполнения наказаний.

Компания зарегистрирована в 2005 году в Саранске. Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшим владельцем с долей в 83,95% является ООО «Энергоинвест», которое принадлежит четырем компаниям — «Альфа», «Бев», «МСХ» и «Феникс». Все они зарегистрированы в Самаре, владельцем трех из них является Александр Мордвинов — гендиректор «Мордовской энергосбытовой компании». Еще одна компания — «МСХ» — принадлежит Марии Хохловой.



Контракт на 7 млн рублей заключен с исправительной колонией №5 Управления федеральной службы исполнения наказаний. Фото пресс-службы УФСИН России по Республике Мордовия

Заказчики: стройка, инфраструктура и образование

Крупнейшим государственным заказчиком Мордовии по итогам 11,5 месяца 2017 года стало Министерство финансов региона, которое, в основном благодаря заказам на кредиты, потратило 3,6 млрд рублей.

Значительная категория мордовских госзаказчиков — ведомства, связанные со строительством и инфраструктурой. В частности, на втором месте расположилось муниципальное казенное учреждение Саранска «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», потратившее 3,3 млрд рублей. Немногим меньше — 2,5 млрд рублей — потратило региональное учреждение «Управление капитального строительства республики Мордовия». Еще 1,2 млрд рублей потратило главное дорожное ведомство региона — «Управление автомобильных дорог республики Мордовия». Кроме того, 10-е место занимает и еще один заказчик, связанный со строительством, — казенное учреждение городского округа Саранск «Городская служба заказчика по капитальному строительству». Это ведомство заключило контрактов на 234 млн рублей.

Другая значительная часть госзаказчиков связана с образованием. Эта сфера представлена двумя учреждениями. Средняя общеобразовательная школа №10 из Саранска, к примеру, потратила 337 млн рублей. Это даже больше, чем у главного вуза республики — Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева. Вуз потратил лишь 241 млн рублей.

Из сферы здравоохранения в топ-10 представлен, в отличие от многих других регионов, только один заказчик — собственно Министерство здравоохранения Мордовии. Оно заключило договоров на 738 млн рублей. Обычно, напомним, в топ-10 заказчиков присутствуют еще и одна-две региональные больницы.

Оставшиеся два крупнейших заказчика — представители силовых структур региона. В частности, 464 млн рублей потратило Министерство внутренних дел региона, а 420 млн — База материально-технического и военного снабжения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии.

Заказчик Сумма, млн руб. 1 Министерство финансов республики Мордовия 3613 2 КУ ГО Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» 3286 3 ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» 2528 4 ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» 1240 5 Министерство здравоохранения Республики Мордовия 738 6 Министерство внутренних дел по Республике Мордовия 464 7 ФКУ «База материально-технического и военного снабжения УФСИН по Республике Мордовия» 420 8 МАОУ «СОШ №10» 337 9 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева» 241 10 КУ ГО Саранск «Городская служба заказчика по капитальному строительству» 234