Кировские короли госзаказа: торжество госкапитализма, Вексельберг и непростые дорожники из Москвы

Кировская область генерирует мало госзаказов и в основном отдает их в руки местных госкомпаний

«Реальное время» продолжает обзор крупнейших в Поволжье заказчиков и поставщиков в сфере госзакупок. У нас, напомним, выходили материалы про Пермский край, Ульяновскую и Нижегородскую области, Башкортостан и Самарскую область. Также ранее мы рассказывали о регионах — непосредственных соседях Татарстана: Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. В Кировской области, как оказалось, сложилась характерная для некоторых небольших регионов ситуация: в топе поставщиков почти не представлены частные компании, основная масса государственных заказов попадает в государственные же структуры.

Заказов мало и они «крутятся» между госкомпаниями

По данным, полученным с официального портала госзакупок, общая сумма государственных заказов Кировской области в 2017 году пока меньше аналогичного результата за прошлый год. Сейчас она составляет около 26,2 млрд рублей. Годом ранее показатель равнялся 30,8 млрд рублей — но у региона еще есть время на то, чтобы достигнуть этой цифры, особенно, если учесть, что довольно большая масса госзаказов обычно приходится на последние числа декабря.

У области довольно много соседей — сразу девять, причем лишь пять из них относятся к Приволжскому федеральному округу. Еще три региона-соседа Кировской области — Республика Коми, Архангельская и Вологодская области — относятся к Северо-Западному федеральному округа, а Костромская область входит в состав Центрального федерального округа.

У области довольно много соседей — сразу девять, причем лишь пять из них относятся к Приволжскому федеральному округу. Фото kirovpravda.ru



Суммы государственных заказов в регионе по сравнению с соседями довольно средние. В крупных регионах сумма госзакупок, само собой, значительно больше. В Татарстане, к примеру, показатель за 2017 год уже составляет около 116 млрд рублей (на 18% больше, чем в прошлом году) — в четыре с лишним раза больше, чем в Кировской области. Результат Нижегородской области — в два раза больше, чем в Кировской — около 54 млрд рублей. Похожие цифры и в Пермском крае — 53 млрд рублей.

Разрыв с регионами поменьше — не такой значительный. К примеру, в Удмуртии сумма госзаказов составила 32,3 млрд рублей, в республике Коми — 28,6 млрд рублей, в Архангельской области — 30,7 млрд рублей, в Вологодской области — 29,3 млрд рублей. Меньше, чем у Кировской области, сумма госзаказов оказалась только в двух совсем небольших регионах — Марий Эл (9,7 млрд рублей) и Костромской области (15,4 млрд рублей).

В целом же бросается в глаза практически полное отсутствие в регионе среди крупнейших исполнителей госзаказов какого-либо частного бизнеса — как местного, так и из окрестных регионов, и из Москвы. В основном исполнителями госконтрактов являются государственные же компании.

№ Заказчик Сумма, млн руб. 1 МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» 1316,7 2 Кировская областная клиническая больница 1050,3 3 Министрство финансов Кировской области 985,7 4 ФГБУ «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» 717,6 5 Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии 699,5 6 МУП Вятских Полян «Коммунальные энергетические системы «Энерго» 628,5 7 Министерстсво здравоохранения Кировской области 595,5 8 Дорожный комитет Кировской области 513,7 9 «Комбинат продовольствия и социального питания» города Кирова 501,7 10 Кировское областное ГП «Вятские автомобильные дороги» 479,9

Сбербанк как спасательный плот бюджетов регионов

Первое место, как бывает во многих регионах Приволжского федерального округа, занял Сбербанк России. Сумма полученных им заказов в Кировской области составила 1,21 млрд рублей. Сумма эта получилась благодаря 224 заказам, крупнейшие из которых, каждый на 229 млн рублей, — от Министерства финансов области. В обоих случаях речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму в 1 миллиард рублей.

Основная масса других крупных контрактов, полученных Сбербанком, также касается Минфина области. В частности, здесь есть контракты на 114, 90, 57, 53, 22 млн рублей и меньше. Крупнейший заказ, полученный Сбербанком в регионе не от Минфина — от администрации Омутнинского муниципального района, на сумму в 10,8 млн рублей. Кредитная линия в этом случае открыта на сумму в 101,5 млн рублей. Также сумма в 9,95 млн рублей получена банком от департамента финансов Кирова.

«Энергосбыт плюс»: как сети Вексельберга «электризуют» большую часть Поволжья

За исключением Сбербанка крупнейшим исполнителем государственных контрактов в Кировской области в 2017 году стало акционерное общество «Энергосбыт плюс». Компания получила заказов на общую сумму почти в миллиард рублей — если быть точным, на 996,2 млн рублей. При этом общее число контрактов очень значительное, более 1300.

«Энергосбыт плюс» получил заказов на общую сумму почти в миллиард рублей. Фото new-variant.ru

Крупнейший заказ был получен «Энергосбытом» от МУП Вятских Полян «Коммунальные энергетические системы «Энерго» — на 53,8 млн рублей. Кроме того, заказ на 32,5 млн рублей был получен от Вятского государственного университета, а на 27,2 млн рублей — от Вятскополянской центральной районной больницы. Все заказы касаются электроснабжения.

«Энергосбыт плюс» зарегистрирована в Красногорском районе Московской области, является дочерним предприятием ПАО «Т Плюс», входящей в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Помимо Кировской области, «Энергосбыт плюс» работает еще в 14 регионах страны.

Отметим, что компания, непосредственно связанная с «Энергосбыт плюсом», также и замыкает топ-10 исполнителей. Это — Кировский филиал АО «Энергосбыт плюс», который получил еще 111 заказов на 288,7 млн рублей. Заказы эти также связаны с электроснабжением, а крупнейшими заказчиками стали Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Кировской области и Объединение исправительных колоний №4 УФСИН России по Кировской области.

«Гордормостстрой»: дороги — региональному центру и областной больнице

Третье место в списке исполнителей госзаказов Кировской области занимает акционерное общество «Гордормостстрой» (принадлежит администрации Кирова), которое в 2017 году получило заказов на 947 млн рублей. Всего предприятие получило 22 заказа.

Третье место в списке исполнителей госзаказов Кировской области занимает акционерное общество «Гордормостстрой». Фото vkirove.ru

Все крупнейшие контракты были подписаны с одним заказчиком — МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова». Самый крупный из заказов, на сумму в 353 млн рублей, связан с ремонтом проезжих частей автодорог в региональном центре. От этого же МКУ получены и другие крупные заказы — на суммы от 1,7 до 38 млн рублей — к примеру, на содержание дорог в городе.

Единственный заказ, полученный от другого исполнителя — на сумму в 2,35 млн рублей — касается устройства покрытия на территории Кировской областной клинической больницы. Заказчиком, соответственно, эта же больница и является.

Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги»

Четвертое место по сумме госзаказов оказалось у государственного предприятия Кировской области «Вятские автомобильные дороги». Сумма заказов компании оказалась немногим меньшей, чем у «Энергосбыт плюс», — 909 млн рублей.

Всего у компании 150 заказов, касаются они, соответственно, дорожной сферы. Больше всего заказов предприятие получило от Дорожного комитета Кировской области, Управления автодорог «Прикамье» и администрации Белохолуницкого городского поселения Кировской области. Отметим, что, по большей части, «Вятские автомобильные дороги» отдают свои заказы на субподряд — благодаря этому организация является еще и одним из крупнейших госзаказчиков области.

«Кировская теплоснабжающая компания» за 2017 год получила 515 контрактов на общую сумму в 663 млн рублей. Фото нововятск.рф

Кировская теплоснабжающая компания: нагреть регион на 700 миллионов

На экваторе десятки крупнейших исполнителей госзаказов Кировской области расположилось акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания». За 2017 год организация получила 515 контрактов на общую сумму в 663 млн рублей.

Крупнейший из заказов был получен от Вятского государственного университета. Сумма этого заказа составляет 41,7 млн рублей. Услуги касаются предоставления отопления. Другой крупный заказ, на 18,1 млн рублей, — от медико-санитарной части №52 Федерального медико-биологического агентства. В этом случае «Кировская теплоснабжающая компания» поставляла тепловую энергию и горячую воду.

Третий по величине контракт, на 17,7 млн рублей, — от Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница». Заказ вновь касается предоставления услуг, связанных с тепловой энергией.

«Газпром межрегионгаз Киров»: 600 миллионов на газоснабжение

Открывает вторую пятерку исполнителей госзаказов региона региональное подразделение газового монополиста — ООО «Газпром межрегионгаз Киров». Сумма его заказов за 11,5 месяца года составила около 598 млн рублей. При этом у компании всего 65 заказов.

Два крупнейших из них, на суммы в 271 и 261 млн рублей, приходятся на одного заказчика — МУП Вятских Полян «Коммунальные энергетические системы «Энерго». Оба заказа, что неудивительно, касаются поставки газа — до конца 2018 и конца 2017 годов, соответственно.

Сумма заказов «Газпром межрегионгаза Киров» за 11,5 месяца года составила около 598 млн рублей. Фото skyscrapercity.com (alsega)

Третий по величине контракт заключило с ООО «Газпром межрегион Киров» МУП «Теплосервис» Уржумского района. Сумма его заказа — 33 млн рублей, касается он поставки природного газа. Третий по величине заказ заключила с поставщиком войсковая часть 70855, сумма ее заказа — 14,9 млн рублей.

АО «АРПТ»: как скандальные строители Садового кольца приложили руку к кировским дорогам

Седьмое место заняла компания, не являющаяся государственной и не входящая в крупные федеральные холдинги, и базируется она не в Кировской области, а в Москве. Эта компания — АО «Агентство развития перспективных технологий». Сумма полученных от госзаказов в регионе средств составила 388 млн рублей, однако все эти деньги заключены лишь в одном крупном контракте. Заказчиком здесь выступает МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова», а касается заказ ремонта проезжей части автомобильных дорог и улично-дорожной сети в Кирове.

Интересно, что таким крупным заказом занимается компания, название которой совсем не связано со строительством дорог. При этом основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Владельцы компании — Юлия Зинченко и Андрей Николаев (ему также принадлежит ООО «РитмЭнергоСервис», находящееся в стадии ликвидации).

Отметим, что компания в начале года фигурировала в тендере на реконструкцию Садового кольца в Москве. Заявки на участие в конкурсе тогда подавали две компании — «Техноконцепт» и «Агентство развития перспективных технологий», у которых, по данным СМИ, указан один номер телефон и общий финансовый директор. Кроме того, журналисты тогда выяснили, что компания не занимается ремонтом дорог. В июне ФАС выявила признаки картельного сговора АРПТ с другой компанией — «Прайм сервис» — в рамках тендера на художественную подсветку зданий Кремля.

АРПТ в начале года фигурировала в тендере на реконструкцию Садового кольца в Москве. Фото moscowwalks.ru

Отметим, что всего в 2017 году АРПТ стала победителем в 25 тендерах на общую сумму в 7,9 млрд рублей. Пять из них (на 3,9 млрд рублей) — от ГКУ «Дирекция капитального ремонта департамента капитального ремонта Москвы», еще по 9 заказов (на 2 и 1,3 млрд рублей соответственно) были получены от Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов Москвы. Крупнейшие заказы касаются благоустройства Садового кольца, улицы Лесной, а также Чистопрудного и Страстного бульваров.

Главный кормилец и лаборант кировских больниц

Восьмое место оказалось у ООО «Центр «Лайт» (с июня 2017 года — «Централизованная клинико-диагностическая лаборатория»), которое получило 15 госконтрактов на сумму в 348,5 млн рублей. Компания занимается оказанием медицинских услуг.

К примеру, Слободской центральной районной больнице и центру травматологии, ортопедии и нейрохирургии «Центр «Лайт» за 145,8 млн рублей и 76,1 млн рублей соответственно оказывал услуги по проведению лабораторных исследований. Еще 42,7 млн рублей заплатила компании Верхнекамская центральная районная больница — за те же лабораторные исследования. За них же 26,5 млн рублей заплатила Лузская центральная районная больница, а 22,3 млн рублей — Белохолуницкая центральная больница.

Учредителями ЦКДЛ являются Михаил Зыкин и Светлана Плюснина. В списке учрежденных Зыкиным компаний — еще семь юрлиц, включая ООО «Столовая №1», «Здоровое питание», «Школьное питание», «МТ Техника Поволжье».

Девятое место в списке поставщиков Кировской области занимает другая компания Михаила Зыкина, только что упомянутая «Столовая №1». У предприятия 15 заказов на общую сумму в 306 млн рублей. Компания занимается поставкой питания в больницы, в частности, за 127,8 млн рублей — в Кировскую областную клиническую больницу, за 73,8 млн рублей — в Кировский областной клинический перинатальный центр, за 40,5 млн рублей — в Кирово-Чепецкую центральную районную больницу, а за 28,7 млн — в инфекционную клиническую больницу.

ООО «Центр «Лайт» получило 15 госконтрактов на сумму в 348,5 млн рублей. Фото doctorkirov.ru

Михаилу Зыкину здесь принадлежит доля в 67,5%, еще 22,5% — у Геннадия Яковенко, а 10% — у Сергея Огородникова. Все они пересекаются между собой долями во многих компаниях, связанных с питанием.

Заказчики: дороги, медицина и кредиты

Основная масса крупнейших государственных заказчиков Кировской области уже упоминалась ранее. Первое место — у Дирекции дорожного хозяйства города Кирова. На дороги в городе потратили за 2017 год сумму примерно в 1,3 млрд рублей. Другое дорожное ведомство, областного уровня (Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области»), заключило договоров на гораздо меньшую сумму, всего 514 млн рублей. При этом учреждение расположилось на восьмом месте. Еще одно ведомство, связанное с дорогами, — Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» — замыкает десятку крупнейших заказчиков с суммой в 480 млн рублей.

Второе место занимает главное учреждение здравоохранения в регионе — Кировская областная клиническая больница, которая заключила 1100 контрактов на общую сумму в 1,05 млн рублей. Третье место — у Министерства финансов Кировской области, заключившего всего 14 контрактов, но на крупную сумму — 986 млн рублей. Другое учреждение здравоохранения — Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии — расположилось на пятом месте с 698 млн рублей. Само Министерство здравоохранения Кировской области расположилось на седьмом месте с 595 млн рублей.

Четвертое место оказалось у ФГБУ «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства, которое заключило 240 договоров на 713 млн рублей. Отметим, что предприятие, несмотря на федеральную принадлежность, зарегистрировано и находится в Кирове.

На шестом месте по сумме госзаказов — МУП Вятских Полян «Коммунальные энергетические системы «Энерго». У предприятия — 28 заказов на общую сумму в 629 млн рублей. А вот девятое место оказалось у МКУ из столицы региона — «Комбината продовольствия и социального питания». Ведомство заключило 328 контрактов на 498 млн рублей.

№ Подрядчик Сумма, млн руб. 1 Сбербанк России 1218,5 2 «Энергосбыт Плюс» 996,2 3 «Гордормостстрой» 947 4 «Вятские автомобильные дороги» 909 5 Кировская теплоснабжающая компания 663 6 «Газпром межрегионгаз Киров» 598 7 Агентство развития перспективных технологий 388 8 «Центр «Лайт» ЦКДЛ» 348,5 9 Столовая №1 306 10 Кировский филиал «Энергосбыт Плюс» 288,7

Основную массу госконтрактов в Кировской области получают местные государственные компании. А как вы считаете, кто должен получать госконтракты?

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