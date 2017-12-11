Методичка от Васильевой: шестидневка, два часа государственного и второй иностранный в придачу
Минобрнауки РФ прислало в республики новый учебный план с государственным языком, который не устроил ни сторонников, ни противников обязательного татарского
Минобрнауки России прислало в регионы новый учебный план, предусматривающий изучение государственных языков республик. Он, сказано в документе, призван «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане. Фактически для тех, кто хочет изучать татарский язык, ничего не изменилось — с учетом предмета «государственный язык» часов остается столько же, сколько и ранее. Но методичкой все равно недовольны, причем как сторонники, так и противники обязательного изучения татарского языка. Подробности — в материале «Реального времени».
«Устранить неоднозначное толкование законодательства»: что предлагает новая методичка?
Новая методичка — плод совместной работы Минобра РФ и властей Татарстана. Напомним, что Рустам Минниханов направил в Минобрнауки предложение — закрепить в учебных планах изучение государственного языка субъектов РФ. Мнение учли с одним «но». Обязательное изучение, на чем настаивали власти Татарстана, не выполняло бы поручение Путина о добровольности изучения родных и государственных языков. Поэтому госязыки оставили в рамках вариативной части учебного плана, которой школа может распоряжаться по своему усмотрению и отдавать на изучение профильных предметов.
Методические рекомендации, говорится в тексте документа, должны «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане.
Что же предлагает родителям новая методичка?
- Преподавание и изучение государственных языков и родного языка на добровольной основе по заявлению родителей.
- За счет вариативной части учебного плана школа может увеличить часы на изучение отдельных предметов или ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки республик.
- Государственные языки могут изучаться добровольно за счет вариативной части, не более двух часов в неделю, на основании заявления родителей.
- Тем, кто не выбрал предмет «государственный язык», школа может предложить предметы из обязательного списка (математика, история, иностранный и т.д.), краеведение или другие курсы, «обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся», преподавание которых может осуществляться на русском, родном языке или государственном языке.
- Уточняется, что школа должна обеспечить право выбора — изучать государственный язык республики или другие предметы.
В часы родного языка — только родной язык, краеведение — как альтернатива государственному
Новая методичка составлена на основе третьего варианта учебного плана для начальной школы и четвертого для основной школы (их, кстати, выбрало большинство татарстанских школ). Эти варианты уже предполагают обязательное изучение родного языка и литературы. То есть если школа отдает вариативную часть под изучение государственного языка, то получаются все те же 5 часов татарского языка в неделю, только с пометкой «добровольно».
В чем разница нового плана и тех, по которым школы работают сейчас? В методичке четко прописано, что для учащихся, выбравших русский язык, «часы родного языка могут передаваться на изучение русского языка и литературного чтения».
До этого в татарстанских школах придерживались позиции, что этого делать нельзя, так как те, у кого родной русский, опередят в знаниях учеников, выбравших в качестве родного татарский язык. Соответственно, школы сами придумывали, чем занять «отказников» от татарского в часы родного языка — в ход шли и «Культура Татарстана», и краеведение, и риторика, и даже такое изобретение, как «Татарский язык как средство общения». Согласно новой методичке, эти предметы могут вводиться только за счет вариативной части и как альтернатива «государственному языку».
Вместо пятидневки — второй иностранный язык
Что теряют школьники с новой методичкой с госязыками? Во-первых, возможность учиться 5 дней в неделю. Вариант учебного плана рассчитан только на шестидневку. Но есть и приобретения — для 6—9-х классов в обязательную программу введен второй иностранный язык — по одному уроку в неделю. То есть школы, выбравшие этот вариант учебного плана, обязаны обеспечить его изучение. Другой вопрос — что можно успеть выучить за 45 минут в неделю?
Во ФГОС, кстати, уже есть план со вторым иностранным языком. Но раскладка часов там иная. Если вариант для республик в 8—9-х классах предусматривает 2 часа в неделю «первого иностранного» и по одному уроку «второго иностранного», то классический вариант — по 3 и 2 урока соответственно. Количество остальных предметов при этом одинаковое, образовавшаяся разница в часах покрывает изучение «родного языка».
На «Родной язык и литературу» в 1-м и 9-м классах отводится по одному уроку. Во 2—3-х и 5—6-х классах — по три урока в неделю, в 4-м, 7-м, 8-м классах — по два урока.
В начальной школе новые методички с госязыком сократили часы на литературное чтение: осталось 2 часа в неделю. Сейчас 3 часа в школах, выбравших третий вариант учебного плана, и 4 часа у выбравших второй вариант.
Компромиссным вариантом недовольны все
Как ни странно, компромиссным планом, который должен был учесть интересы как татар, так и русских в Татарстане, не довольны ни те, ни другие.
Сторонники добровольного изучения татарского языка не понимают, что делает предмет «Родной язык» в обязательной части. Добровольность изучения они считают выбором между тем изучать или не изучать. А не между тем, какой язык изучать в качестве родного. Из этого вытекает вторая претензия — шестидневная учебная неделя (в пятидневку такой объем предметов просто не влезет), и третья — что отказавшиеся от государственного татарского будут делать два урока в неделю?
«2 часа краеведения с 1-го по 11-й класс для детей, отказавшихся от изучения госязыка республик, это не многовато? История всей планеты в меньшем количестве часов преподается», — пишут в группе «Родительское сообщество Татарстана».
Возмущенные комментарии под постом о новом учебном плане и в группе сторонников обязательного изучения татарского языка «Татар ата-аналары»:
«Узаконены ДВА иностранных языка — государству важнее полиглоты-«иностранцы»? Родной язык — по выбору, т.е. если хочешь на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдать, откажись от родного национального, записавшись добровольцем-русским? 2 часа с вариативки, якобы оставленные на ВОЗМОЖНОСТЬ изучения государственного языка республик ЗАКРОЮТ желанием углубленного изучения профильных предметов, которые пригодятся при сдаче обязательных ОГЭ, ЕГЭ (математика, иностранный, история и т.п., планируемых в ближайшие годы) (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».
Проект учебного плана, разосланный Минобрнауки РФ в республики, носит рекомендательный характер, по закону школа сама решает, какой вариант учебного плана выбрать. Ранее в Казани только 33 школы выбрали вариант №2 (с изучением родного в вариативной части программы). Вариант №3 (с обязательным изучением родного языка) выбрали все школы Набережных Челнов. По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% детей изучают татарский язык в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки народов Татарстана: чувашский, марийский, иврит и другие.
комментарии
Сделали хуже и себе, да еще умудрились с татарами отношения попортить.
Многие будут помнить, как "друзья" обошлись с языком. Можно было пойти на компромисс. Учили бы обязательно 2 часа татарского без сдачи ЕГЕ
Это что такое?
Вот поэтому нужно увеличить количество уроков английского языка, на котором говорит весь мир, кроме нас, а не зацикливаться на изучении правил грамматики русского языка по шесть часов в неделю с 1-го по 11-й класс
То-то за пределами Татарстана татар живет в два раза больше, чем тут, так они рвутся сюда.
"ДЖУЧИ-УЛУС" - Золотую Орду - разрушил ТАТАРИН Тамерлан, а другие мелкие ТАТАРСКИЕ сепаратисты окончательно добили великое монгольское государство.
И только благодаря усилиям мудрого монгола-чингизида Казанского хана Шах-Али и его союзника-викинга молодого Московского царя Ивана 1У удалось восстановить территориальную целостность Золотой Орды, а затем и Монгольской империи.
Именно Москва и русские являются наследниками и правопреемниками Каракорума и Монгольской империи.
Не примазываетесь - Ваши предки сепаратисты уже принесли много бед на эту территорию.
А если уж говорить о колонизаторах - то ими в Поволжье были в 13 веке монголы, вассалами которых были пришедшие в составе их войск тюрки.
Вы новоросс?
Консалтинг - справочные услуги
Менеджер - управленец
Каршеринг - аренда автомобилей
хендмейд - рукоделие
И так далее до бесконечности. Это просто попытка некоторых недопрофессионалов выглядеть более значимо в глазах других людей. Лидогенерация, b2b, b2c и прочие непонятные слова можно по-русски сказать, но тогда не будет такого эффекта.
Время безмозглых "профессионалов" с большим самомнением
Да-да, еще Михайло Васильевич Ломоносов, помнится, переживал насчет засилья немецкого в русском языке. Потом переживали насчет засилья французского, потом английского. Вот-вот исчезнет, угу.
Сам себя не похвалишь -кто похвалит?
В России нет такого закона, который обязывал бы меня знать и говорить на русском. У каждого человека есть право выбора, на каком языке ему говорить. И это правильно.
Всё будет хорошо.
Культурный и цивилизационный симбиоз народов Поволжья не разрушить никаким провокаторам.
Даже пишущим на русском языке...
Вот кто-нибудь мне объяснит такую ситуацию: я живу и учусь в Москве, в 10 классе, я татарин-один на весь класс, я и мои родители заявляют, что мой родной язык -татарский. Будет ли мне одному преподаваться татарский язык? Аналогия распространяется на все национальности.
Да и в России до революции в гимназиях учащимся преподавали Богословие согласно конфессии - русским православие, татарам мусульманство, евреям иудаизм.
А тебя родители учили русскому языку?
Вопросы есть ещё умудрённый наш?
Вот об этом и должна подумать министр образования РФ, чтобы создать одинаковые возможности для обучения и деток москвичей, и деревенских, не менее талантливых, ребятишек.
Да и школьники перегружены. 6 дней учатся, в выходной делают домашние задания. Когда же детский организм должен восстанавливаться? Может, поэтому так много больных у нас? Некоторые говорят: мы тоже учились по шестидневной программе и всё успевали. Так, пусть дети будут лучше нас. А то вот на днях вручали Нобелевские премии. Получили их учёные из США, Великобритании, Германии.
Тех родителей , которые не согласны на пятидневку в школах, предлагаю перевести самих на шестидневку, пусть пашут на благо общества
Давайте не будем ставить себя в пример нынешнему поколению. Пусть молодёжь будет лучше нас, пусть учит квантовую механику в виде смартфонов и прочих девайсов, а не теряет два года (в 3-4 классах) на умножении и делении столбиком.
Учебники математики должны быть современными и понятными школьникам, а не учить тому, чему учили 100 лет назад.
Все слАва в мире придуманы тюрками, пока остальные народы молча работали.
Все-таки Эрида способствовала труду, побуждая людей к соревнованию, а не к противостоянию. Такую Эриду Зевс поместил между корнями земли, т.е. поставил на службу людям.
«Формирование русского этноса из разнородных славянского, тюркского, финно-угорского и балтийского этнических элементов было весьма длительным процессом, затянувшимся на несколько веков и завершившимся (в целом) лишь к началу XVIII в.» [7, с. 85].»
Поэтому корни Русского языка нужно искать и в языках народов России, в том числе и в татарском. Современный русский язык был сформирован только в 18 веке, даже в начале 19-го русская аристократия поголовно обучалась и говорила на французском. В средние века в Московии в основном говорили на старо-татарском. Славянизация языка началась с приходом династии Романовых. Об этом уже много написано.
Некоторые говорят: мы учились по шестидневке и ничего, всё успевали. А вы в курсе, какая программа была при нас и какая сейчас?
Некоторые говорят, что при шестидневке "распределение учебной нагрузки щадящее и рациональнее". Так, кто же мешает пересмотреть школьную программу, сделать её более доступной, привлекательной и современной?
А вам и переключать не надо, все каналы вещают на русском
Пока что весь мир тянется к английскому.
Почему родители этого не понимают. На урок добровольного изучения интереса мало и нет знания. Чем больше тем лучше.
Можно также учиться и ковырянию пальцем в разных отверстиях.
Разовьётся сноровка и координация. Пригодится? Весь же мир ковыряется.
Кстати, она призвала руководство Генеральной прокуратуры и Рособрнадзора прекратить КАВАЛЕРИЙСКИЙ НАСКОК на татарский язык в школах Татарстана.
На президентских выборах проголосую за Собчак. Она умеет всё делать на отлично и даже школу закончила с золотой медалью, и с красным дипломом философский факультет МГИМО. Скажите, кто у нас может из женщин сравниться с Ксенией по интеллекту?