Методичка от Васильевой: шестидневка, два часа государственного и второй иностранный в придачу

Минобрнауки РФ прислало в республики новый учебный план с государственным языком, который не устроил ни сторонников, ни противников обязательного татарского

Фото: минобрнауки.рф

Минобрнауки России прислало в регионы новый учебный план, предусматривающий изучение государственных языков республик. Он, сказано в документе, призван «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане. Фактически для тех, кто хочет изучать татарский язык, ничего не изменилось — с учетом предмета «государственный язык» часов остается столько же, сколько и ранее. Но методичкой все равно недовольны, причем как сторонники, так и противники обязательного изучения татарского языка. Подробности — в материале «Реального времени».

«Устранить неоднозначное толкование законодательства»: что предлагает новая методичка?

Новая методичка — плод совместной работы Минобра РФ и властей Татарстана. Напомним, что Рустам Минниханов направил в Минобрнауки предложение — закрепить в учебных планах изучение государственного языка субъектов РФ. Мнение учли с одним «но». Обязательное изучение, на чем настаивали власти Татарстана, не выполняло бы поручение Путина о добровольности изучения родных и государственных языков. Поэтому госязыки оставили в рамках вариативной части учебного плана, которой школа может распоряжаться по своему усмотрению и отдавать на изучение профильных предметов.

Методические рекомендации, говорится в тексте документа, должны «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане.

Что же предлагает родителям новая методичка?

Преподавание и изучение государственных языков и родного языка на добровольной основе по заявлению родителей. За счет вариативной части учебного плана школа может увеличить часы на изучение отдельных предметов или ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки республик. Государственные языки могут изучаться добровольно за счет вариативной части, не более двух часов в неделю, на основании заявления родителей. Тем, кто не выбрал предмет «государственный язык», школа может предложить предметы из обязательного списка (математика, история, иностранный и т.д.), краеведение или другие курсы, «обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся», преподавание которых может осуществляться на русском, родном языке или государственном языке. Уточняется, что школа должна обеспечить право выбора — изучать государственный язык республики или другие предметы.





Школы сами придумывали, чем занять «отказников» от татарского в часы родного языка — в ход шли и «Культура Татарстана», и краеведение, и риторика. Фото saba1.p0.ru

В часы родного языка — только родной язык, краеведение — как альтернатива государственному

Новая методичка составлена на основе третьего варианта учебного плана для начальной школы и четвертого для основной школы (их, кстати, выбрало большинство татарстанских школ). Эти варианты уже предполагают обязательное изучение родного языка и литературы. То есть если школа отдает вариативную часть под изучение государственного языка, то получаются все те же 5 часов татарского языка в неделю, только с пометкой «добровольно».

В чем разница нового плана и тех, по которым школы работают сейчас? В методичке четко прописано, что для учащихся, выбравших русский язык, «часы родного языка могут передаваться на изучение русского языка и литературного чтения».

До этого в татарстанских школах придерживались позиции, что этого делать нельзя, так как те, у кого родной русский, опередят в знаниях учеников, выбравших в качестве родного татарский язык. Соответственно, школы сами придумывали, чем занять «отказников» от татарского в часы родного языка — в ход шли и «Культура Татарстана», и краеведение, и риторика, и даже такое изобретение, как «Татарский язык как средство общения». Согласно новой методичке, эти предметы могут вводиться только за счет вариативной части и как альтернатива «государственному языку».

Вместо пятидневки — второй иностранный язык

Что теряют школьники с новой методичкой с госязыками? Во-первых, возможность учиться 5 дней в неделю. Вариант учебного плана рассчитан только на шестидневку. Но есть и приобретения — для 6—9-х классов в обязательную программу введен второй иностранный язык — по одному уроку в неделю. То есть школы, выбравшие этот вариант учебного плана, обязаны обеспечить его изучение. Другой вопрос — что можно успеть выучить за 45 минут в неделю?

Есть и приобретения — для 6—9-х классов в обязательную программу введен второй иностранный язык — по одному уроку в неделю. Фото gymnasium74.ru



Во ФГОС, кстати, уже есть план со вторым иностранным языком. Но раскладка часов там иная. Если вариант для республик в 8—9-х классах предусматривает 2 часа в неделю «первого иностранного» и по одному уроку «второго иностранного», то классический вариант — по 3 и 2 урока соответственно. Количество остальных предметов при этом одинаковое, образовавшаяся разница в часах покрывает изучение «родного языка».

На «Родной язык и литературу» в 1-м и 9-м классах отводится по одному уроку. Во 2—3-х и 5—6-х классах — по три урока в неделю, в 4-м, 7-м, 8-м классах — по два урока.

В начальной школе новые методички с госязыком сократили часы на литературное чтение: осталось 2 часа в неделю. Сейчас 3 часа в школах, выбравших третий вариант учебного плана, и 4 часа у выбравших второй вариант.

Компромиссным вариантом недовольны все

Как ни странно, компромиссным планом, который должен был учесть интересы как татар, так и русских в Татарстане, не довольны ни те, ни другие.



Сторонники добровольного изучения татарского языка не понимают, что делает предмет «Родной язык» в обязательной части. Добровольность изучения они считают выбором между тем изучать или не изучать. А не между тем, какой язык изучать в качестве родного. Из этого вытекает вторая претензия — шестидневная учебная неделя (в пятидневку такой объем предметов просто не влезет), и третья — что отказавшиеся от государственного татарского будут делать два урока в неделю?

«2 часа краеведения с 1-го по 11-й класс для детей, отказавшихся от изучения госязыка республик, это не многовато? История всей планеты в меньшем количестве часов преподается», — пишут в группе «Родительское сообщество Татарстана».

По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% детей изучают татарский язык в качестве родного. Фото tetushi.tatarstan.ru



Возмущенные комментарии под постом о новом учебном плане и в группе сторонников обязательного изучения татарского языка «Татар ата-аналары»:

«Узаконены ДВА иностранных языка — государству важнее полиглоты-«иностранцы»? Родной язык — по выбору, т.е. если хочешь на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдать, откажись от родного национального, записавшись добровольцем-русским? 2 часа с вариативки, якобы оставленные на ВОЗМОЖНОСТЬ изучения государственного языка республик ЗАКРОЮТ желанием углубленного изучения профильных предметов, которые пригодятся при сдаче обязательных ОГЭ, ЕГЭ (математика, иностранный, история и т.п., планируемых в ближайшие годы) (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».

Проект учебного плана, разосланный Минобрнауки РФ в республики, носит рекомендательный характер, по закону школа сама решает, какой вариант учебного плана выбрать. Ранее в Казани только 33 школы выбрали вариант №2 (с изучением родного в вариативной части программы). Вариант №3 (с обязательным изучением родного языка) выбрали все школы Набережных Челнов. По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% детей изучают татарский язык в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки народов Татарстана: чувашский, марийский, иврит и другие.