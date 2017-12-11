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Методичка от Васильевой: шестидневка, два часа государственного и второй иностранный в придачу

16:00, 11.12.2017 212 Сюжет: Уроки татарского

Минобрнауки РФ прислало в республики новый учебный план с государственным языком, который не устроил ни сторонников, ни противников обязательного татарского

Методичка от Васильевой: шестидневка, два часа государственного и второй иностранный в придачу Фото: минобрнауки.рф

Минобрнауки России прислало в регионы новый учебный план, предусматривающий изучение государственных языков республик. Он, сказано в документе, призван «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане. Фактически для тех, кто хочет изучать татарский язык, ничего не изменилось — с учетом предмета «государственный язык» часов остается столько же, сколько и ранее. Но методичкой все равно недовольны, причем как сторонники, так и противники обязательного изучения татарского языка. Подробности — в материале «Реального времени».

«Устранить неоднозначное толкование законодательства»: что предлагает новая методичка?

Новая методичка — плод совместной работы Минобра РФ и властей Татарстана. Напомним, что Рустам Минниханов направил в Минобрнауки предложение — закрепить в учебных планах изучение государственного языка субъектов РФ. Мнение учли с одним «но». Обязательное изучение, на чем настаивали власти Татарстана, не выполняло бы поручение Путина о добровольности изучения родных и государственных языков. Поэтому госязыки оставили в рамках вариативной части учебного плана, которой школа может распоряжаться по своему усмотрению и отдавать на изучение профильных предметов.

Методические рекомендации, говорится в тексте документа, должны «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане.

Что же предлагает родителям новая методичка?

  1. Преподавание и изучение государственных языков и родного языка на добровольной основе по заявлению родителей.
  2. За счет вариативной части учебного плана школа может увеличить часы на изучение отдельных предметов или ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки республик.
  3. Государственные языки могут изучаться добровольно за счет вариативной части, не более двух часов в неделю, на основании заявления родителей.
  4. Тем, кто не выбрал предмет «государственный язык», школа может предложить предметы из обязательного списка (математика, история, иностранный и т.д.), краеведение или другие курсы, «обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся», преподавание которых может осуществляться на русском, родном языке или государственном языке.
  5. Уточняется, что школа должна обеспечить право выбора — изучать государственный язык республики или другие предметы.


Школы сами придумывали, чем занять «отказников» от татарского в часы родного языка — в ход шли и «Культура Татарстана», и краеведение, и риторика. Фото saba1.p0.ru

В часы родного языка — только родной язык, краеведение — как альтернатива государственному

Новая методичка составлена на основе третьего варианта учебного плана для начальной школы и четвертого для основной школы (их, кстати, выбрало большинство татарстанских школ). Эти варианты уже предполагают обязательное изучение родного языка и литературы. То есть если школа отдает вариативную часть под изучение государственного языка, то получаются все те же 5 часов татарского языка в неделю, только с пометкой «добровольно».

В чем разница нового плана и тех, по которым школы работают сейчас? В методичке четко прописано, что для учащихся, выбравших русский язык, «часы родного языка могут передаваться на изучение русского языка и литературного чтения».

До этого в татарстанских школах придерживались позиции, что этого делать нельзя, так как те, у кого родной русский, опередят в знаниях учеников, выбравших в качестве родного татарский язык. Соответственно, школы сами придумывали, чем занять «отказников» от татарского в часы родного языка — в ход шли и «Культура Татарстана», и краеведение, и риторика, и даже такое изобретение, как «Татарский язык как средство общения». Согласно новой методичке, эти предметы могут вводиться только за счет вариативной части и как альтернатива «государственному языку».

Вместо пятидневки — второй иностранный язык

Что теряют школьники с новой методичкой с госязыками? Во-первых, возможность учиться 5 дней в неделю. Вариант учебного плана рассчитан только на шестидневку. Но есть и приобретения — для 6—9-х классов в обязательную программу введен второй иностранный язык — по одному уроку в неделю. То есть школы, выбравшие этот вариант учебного плана, обязаны обеспечить его изучение. Другой вопрос — что можно успеть выучить за 45 минут в неделю?

Есть и приобретения — для 6—9-х классов в обязательную программу введен второй иностранный язык — по одному уроку в неделю. Фото gymnasium74.ru

Во ФГОС, кстати, уже есть план со вторым иностранным языком. Но раскладка часов там иная. Если вариант для республик в 8—9-х классах предусматривает 2 часа в неделю «первого иностранного» и по одному уроку «второго иностранного», то классический вариант — по 3 и 2 урока соответственно. Количество остальных предметов при этом одинаковое, образовавшаяся разница в часах покрывает изучение «родного языка».

На «Родной язык и литературу» в 1-м и 9-м классах отводится по одному уроку. Во 2—3-х и 5—6-х классах — по три урока в неделю, в 4-м, 7-м, 8-м классах — по два урока.

В начальной школе новые методички с госязыком сократили часы на литературное чтение: осталось 2 часа в неделю. Сейчас 3 часа в школах, выбравших третий вариант учебного плана, и 4 часа у выбравших второй вариант.

Компромиссным вариантом недовольны все

Как ни странно, компромиссным планом, который должен был учесть интересы как татар, так и русских в Татарстане, не довольны ни те, ни другие.

Сторонники добровольного изучения татарского языка не понимают, что делает предмет «Родной язык» в обязательной части. Добровольность изучения они считают выбором между тем изучать или не изучать. А не между тем, какой язык изучать в качестве родного. Из этого вытекает вторая претензия — шестидневная учебная неделя (в пятидневку такой объем предметов просто не влезет), и третья — что отказавшиеся от государственного татарского будут делать два урока в неделю?

«2 часа краеведения с 1-го по 11-й класс для детей, отказавшихся от изучения госязыка республик, это не многовато? История всей планеты в меньшем количестве часов преподается», — пишут в группе «Родительское сообщество Татарстана».

По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% детей изучают татарский язык в качестве родного. Фото tetushi.tatarstan.ru

Возмущенные комментарии под постом о новом учебном плане и в группе сторонников обязательного изучения татарского языка «Татар ата-аналары»:

«Узаконены ДВА иностранных языка — государству важнее полиглоты-«иностранцы»? Родной язык — по выбору, т.е. если хочешь на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдать, откажись от родного национального, записавшись добровольцем-русским? 2 часа с вариативки, якобы оставленные на ВОЗМОЖНОСТЬ изучения государственного языка республик ЗАКРОЮТ желанием углубленного изучения профильных предметов, которые пригодятся при сдаче обязательных ОГЭ, ЕГЭ (математика, иностранный, история и т.п., планируемых в ближайшие годы) (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)».

Проект учебного плана, разосланный Минобрнауки РФ в республики, носит рекомендательный характер, по закону школа сама решает, какой вариант учебного плана выбрать. Ранее в Казани только 33 школы выбрали вариант №2 (с изучением родного в вариативной части программы). Вариант №3 (с обязательным изучением родного языка) выбрали все школы Набережных Челнов. По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% детей изучают татарский язык в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки народов Татарстана: чувашский, марийский, иврит и другие.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 212

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    Ну очень жаль что шестидневка
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  • Анонимно 11 дек
    Как всегда . От этого не легче не иусским не татарам не башкирам не удмуртам не чеченцам и др.
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  • Анонимно 11 дек
    Ну и чего добились горлапаны.
    Сделали хуже и себе, да еще умудрились с татарами отношения попортить.
    Многие будут помнить, как "друзья" обошлись с языком. Можно было пойти на компромисс. Учили бы обязательно 2 часа татарского без сдачи ЕГЕ
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    Анонимно 11 дек
    Верно, теперь будет рост татарского национализма на фоне притеснений родного языка
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    Анонимно 11 дек
    Татарский национализм?
    Это что такое?
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    Анонимно 11 дек
    Скоро узнаете
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    Анонимно 12 дек
    А рост русского?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Всё-таки этот Татарстан, а не россия
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    Анонимно 12 дек
    это как раз Россия
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    Анонимно 12 дек
    Вторым государственным надо сделать английский. Гораздо практичнее и нужнее. всю жизнь живу в Татарстане (49 лет) - ни разу татарский не пригодился, а вот английский частенько бывает нужен.
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    Анонимно 12 дек
    Татарстан -это не вторая Самарская область, а национальная республика. И чем раньше вы это поймете, тем будет лучше для вас. И , да - переименование в казанскую губернию, о котором вы мечтаете, ничего для вас не поменяет. Татарстан останется Татарстаном.
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    Анонимно 12 дек
    Русский язык нам насильно навязали оккупанты менее ста лет назад (только в 30-е годы прошлого века). До этого сотни лет прекрасно общались на татарском языке со всем внешним миром
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    Анонимно 12 дек
    Это с каким внешним миром вы общались на татарском языке? К примеру, не с азнакаевскими татарами из ЛондОна? ))
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Татары без русского языка прекрасно общались со всеми соседними народами- удмуртами, марийцами, мордвинами, чувашами, башкирами, плюс с Турцией, Средней Азией, Ираном, Китаем. Татарский мир он от Финляндии до Японии
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    Анонимно 12 дек
    А на фоне недавних притеснений по изучению русского языка что "планировали" иметь?
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    И где же он вам так пригодился ? Вот начнут ваши дети сдавать ОГЭ по английскому языку, тогда и посмотрим как они "хорошо " учать иностранные языки и нужно ли это им.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Во ФГОСе "согласие родителей" не упоминается вообще
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    Анонимно 14 дек
    На комментарий :"это с каким внешним миром вы общались на татарском языке"
    Вот поэтому нужно увеличить количество уроков английского языка, на котором говорит весь мир, кроме нас, а не зацикливаться на изучении правил грамматики русского языка по шесть часов в неделю с 1-го по 11-й класс
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    Ашурбек Габибов 15 дек
    Изучай иностранные языки, которые нужны узким спецам (не более 1-2%) за свой счет и нечего их преподавать в школах! Это позволит увеличить часы Родного Языка! Спросите у янки изучают ли они русский язык? Да и историю можно сократить на 50 %!
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Надан урыс историю не знаешь!
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Чечня тоже Россия, но почему то там там только чечены))
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    тогда целиком на иностранный переходи, чего тянуть
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Всё к этому и идёт. Будут знать татары только родной и один из иностранных
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Это 25 лет назад испортили отношения с русскими, введя обязательный татарский. Да еще в таком количестве!!!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Однако это не мешало все эти годы ехать на постоянное место жительство в Татарстан, а не в Кировскую область. А сейчас, когда количество русских увеличилось, начали качать права. Но я думаю, татары сделают из этого правильные выводы.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Вы явно не татарин - обыкновенный провокатор, не имеющий национальности.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    в Москву ещё больше уехала. татар в том числе
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Не знаю ни одного татарина, который бы рвался в Москву
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    зато я многих знаю
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Враньё. Лишь очень небольшое количество татар хочет перебраться в вашу Москву, потому-что там придётся терпеть дискриминацию и оскорбления на национальной почве, гораздо больше русских мечтает переехать в Татарстан из России
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Что за чушь пишешь дружище
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Есть предложение, для чего изучать по истории древней Греции, древней Рим и Египет, и так далее, что дают эти мифы для детей . Американцы не изучают эти предметы, а рулят ими просто...
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Специально опросил всех своих родных, друзей и знакомых. Ни один не сказал, что хочет в вашу Москву?
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    а что провокатору ещё писать?
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    ""Лишь очень небольшое количество татар хочет перебраться в вашу Москву, потому-что там придётся терпеть дискриминацию и оскорбления на национальной почве, гораздо больше русских мечтает переехать в Татарстан из России""
    То-то за пределами Татарстана татар живет в два раза больше, чем тут, так они рвутся сюда.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    много на татар живёт на своих исконных землях- Башкорстостан, Пензенская область, Ульяновская область, Нижегородская область, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Челябинская область, Свердловская область, Тюменская область, Оренбургская область и только абсолютное меньшинство татар живёт в Москве и "русских" областях
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    ага! все квартиры скупили в новостройках. на землю спуститесь, жить легче станет. а то все иллюзиями и иллюзиями
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    в инете статистику поищите. глаза глядишь откроются. и не надо будет тут провакации устраивать
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Статистика. Москва- татары- 1.38% населения, Санкт-Петебург- татары- 0.7%
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Вы верите российской статистике?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Приведите свою статистику
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Любите ярлыки вешать на оппонентов? Ну, это известный приём: когда нечего сказать по существу, переходят на личности
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Кто друзья? Урусы? Они душманы!...
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    Это Энгеля - выпускника "кадровой академии РТ" надо благодарить! Слон в посудной лавке!
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Очень хотелось бы отказаться от бесполезного русского и побольше изучать английского, плюс родной татарской
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Но не в этом государстве...
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Второй иностранный это потеря времени.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    намечается исчезновение рус. языка.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Побыстрее бы
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Не дождетесь! А вот татарский постепенно исчезает.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Исчезает бешеными темпами и русский и слава богу!
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Сохранить татарский народ (его язык и культуру) можно только при условиях: 1). глубокой автономии или самостоятельности, как государства. 2). объединении с другими народами по языку и религии, мощного тюркского государства. Новый "ДЖУЧИ - УЛУС". Тогда Китай и США точно будут стоять на ступень ниже!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Не надо нагло врать.

    "ДЖУЧИ-УЛУС" - Золотую Орду - разрушил ТАТАРИН Тамерлан, а другие мелкие ТАТАРСКИЕ сепаратисты окончательно добили великое монгольское государство.

    И только благодаря усилиям мудрого монгола-чингизида Казанского хана Шах-Али и его союзника-викинга молодого Московского царя Ивана 1У удалось восстановить территориальную целостность Золотой Орды, а затем и Монгольской империи.

    Именно Москва и русские являются наследниками и правопреемниками Каракорума и Монгольской империи.

    Не примазываетесь - Ваши предки сепаратисты уже принесли много бед на эту территорию.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Все беды происходят от русских колонизаторов!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Ну точно - Вы обыкновенный провокатор, без нации и веры.

    А если уж говорить о колонизаторах - то ими в Поволжье были в 13 веке монголы, вассалами которых были пришедшие в составе их войск тюрки.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    от неадекватных людишек, все еще живущих в 15 веке
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Правда редко когда бывает приятной
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Тюрки и раньше жили в Поволжье. Почитайте школьные учебники истории.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Историю каждый трактует в свою пользу.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Что за бред?!
    Вы новоросс?
    Ответить
    Рамзис Исмагилов 21 дек
    Вам не помешало бы изучить историю,очень советую-Эдуард Паркер-1000 лет истории великого народа.
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Желающие могут вообще от всех языков отказаться, в чем проблема? Не учите, вакансия дворников постоянно на hh висит!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Лучше хорошо знать английский и любой другой инистранный язык, чем русский. От русского отказывается всё больше и больше стран, кроме того, сам русский язык не способен воспроизводить новые термины и заимствует их из иностраннных, прежде все английского, языков. Например, совсем были заимствованы термины хендмейд, мерчендайзер, менеджер, каршеринг, сейлс и.т.д. Русский язык исчезнет в ближайшие несколько десятилетий
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Известные слова С. Лаврова, высказанные на пресс-конференции, четко про таких вот ...
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Пресс-конференция- не русское слово. Ваш язык не способен воспроизводить новые термины и второстепенен по отношению к английскому
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    ну слушайте, это даже не термины. Им спокойно можно подобрать замену:
    Консалтинг - справочные услуги
    Менеджер - управленец
    Каршеринг - аренда автомобилей
    хендмейд - рукоделие
    И так далее до бесконечности. Это просто попытка некоторых недопрофессионалов выглядеть более значимо в глазах других людей. Лидогенерация, b2b, b2c и прочие непонятные слова можно по-русски сказать, но тогда не будет такого эффекта.
    Время безмозглых "профессионалов" с большим самомнением
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Можно подумать татарский язык генерирует новые термины. Не учите русский, не сдавайте ЕГЭ. Ваши проблемы...
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Профессионал- английское слово. Чем русский язык можете его заменит?
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    профессионал - мастер, например.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    мастер- не русское слово (английское)
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    По-татарски вам говорю - это ужаслар, кошмар инде
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Это к вопросу о том, что рекламируемый вами русский язык не так уж и крут и не может существовать без заимствования из английского языка, в то время как английский язык прекрасно обходится без заимствований из русского
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    "Русский язык исчезнет в ближайшие несколько десятилетий"
    Да-да, еще Михайло Васильевич Ломоносов, помнится, переживал насчет засилья немецкого в русском языке. Потом переживали насчет засилья французского, потом английского. Вот-вот исчезнет, угу.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Подобрать -то русские. слова- синонимы можно, вот только кто ими пользоваться будет. Вот в чем вопрос.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Много у нас в стране говорят на английском, а на русском говорят все. Не мечтайте, русский язык будет всегда , это государственный язык России.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Именно! Вы фокусе!
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Хороший человек, неа?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    А вот по твоему тону и тону всей остальной камарильи складывается впечатление, что все-таки, почему-то это ваша проблема. Nope?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    правильно!
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    На русском теперь не во всех странах СНГ говорят, а скоро будут только в России, да и то в некоторых областях. Русский- один самых быстро вымирающих языков в мире
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Продвинутые говорят на English
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Поэтому татары должны учить русский язык, чтобы он не пропал.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Не должны татары спасать русский за счёт татарского.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Ага! Татарский — мертвый язык. Вывески читать смешно: самолеты=самолетлар))))
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Смешно и англичанам читать их слова типа компьютер, интернет или принтер на кириллице. Отсталый русский язык не способен производить новые технические термины и сильно зависит от других языков
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    "много у нас говорят на английском, а на русском говорят все".

    Сам себя не похвалишь -кто похвалит?
    В России нет такого закона, который обязывал бы меня знать и говорить на русском. У каждого человека есть право выбора, на каком языке ему говорить. И это правильно.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    От всех языков отказаться нельзя. ФГОСы предусматривают изучение иностранного. Только почему один из иностранных нельзя заменить на родной - это непонятно
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Как-будто среди русскоговорящих дворников и уборщиц нет и откуда у вас такое унизительное отношение к этой категории людей?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Это не Америка, это наша Раша, вот откуда...
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Вы знаете анекдот из двух слов? Еврей - дворник.
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Хотелось как лучше а получилось как всегда
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    На местах лучше знают что детям давать и сколько. Ну что там в Москве знают о наших проблемах? А еще пытаются решать
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Москве то у чиновников учать иностранные языки. Они там вообще не изучають русский язык. Пусть в регионах русские не учать местные языки. А кто местный то им обязательно надо преподавать местные языки.
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Никогда родители в нашей стране не решали, что и как преподавать. И зачем надо было шумиху поднимать? Только перессорились все... ну, наверное, кому то это было выгодно. Политический ход) Хлеба и зрелищ народу! Лишь бы не ныли, что плохо живем.
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Все языки надо изучать, но по нормальным учебникам и с нормальными педагогами. И русский не учат, а запоминают не нужную в жизни терминологию. Так же и татарский. Вопрос не в часах, а профессионализме. Об этом надо не только спорить, за профессионализм надо драться. Дело не в количестве часов, а в профессионализме педагогики. Не на том делаем акцент. Если нет методологии в школе, детском садике, то хоть 1000 часов в день дай, никто ни чему не научится. Нужна интересная программа, разумная, захватывающая, нужны изыскания в педагогике, Это наука! Никак не ремесло. Нет не разрешимых задач, их не существует в природе объективно. Надо прекратить кивать на кого-либо, нашим учёным по педагогике (если таковые есть) взяться, да победить!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Это правильно.
    Всё будет хорошо.

    Культурный и цивилизационный симбиоз народов Поволжья не разрушить никаким провокаторам.
    Даже пишущим на русском языке...
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Симбиоза как такового нет. Его не может быть при подавлении одним других.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    1000 часов в день - это как?
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Это так!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Русскому языку тоже не помешают нормальные учебники, меньше грамматики, меньше зубрежки.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Русский язык в современном мире никому не нужен
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Это вы ненужны русскому языку.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Сделайте русский язык добровольно и тогда посмотрим, захотят ли его учить
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    если не нравится " мастер ", тогда " искусник ".
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Во-во, так и теперь и говорите вместо мастер и профессионал
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Происходит крайней степени идиотизм. Ничего не понятно.
    Вот кто-нибудь мне объяснит такую ситуацию: я живу и учусь в Москве, в 10 классе, я татарин-один на весь класс, я и мои родители заявляют, что мой родной язык -татарский. Будет ли мне одному преподаваться татарский язык? Аналогия распространяется на все национальности.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Алай булгач, кайт, иптәш, туган якка! Нәрсә син Мәскәүдә югалдың? Безнең авыл - лущще...)))
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Никто никаким татарам и другим нерусским и не собирается организовывать изучение родных языков в русских областях. Официально вам скажут, что "нет возможности", а неофициально - отправят в Татарстан изучать татарский язык, как это сделали в Екатеринбурге.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    В нормальном государстве обеспечили бы без всяких проблем.
    Да и в России до революции в гимназиях учащимся преподавали Богословие согласно конфессии - русским православие, татарам мусульманство, евреям иудаизм.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Язык родной не определяется по национальному признаку, родной язык
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Приезжай в Казань и учи татарский.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    А родители почему тебя не научили своему языку ?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    так вас тоже родители русскому языку должны были учить дома. А вы начали доносами фед. центр заваливать, вместо того, чтобы дома, на кухне, изучать русский язык.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    дома в том числе
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    "А родители почему не научили тебя своему языку?"
    А тебя родители учили русскому языку?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Итак друзья! Со всей непреклонной очевидностью, как айсберг перед Титаником, выплывает вопрос изучения родного языка во всех уголках Российской Федерации. Путин во всеуслышание заявил, что изучение родного языка-это святое. Поэтому каждому школьнику в РФ должно быть обеспечено изучение родного языка, будь это в Москве, будь это в Калиниграде, будь это в Чукотке. Вот что должно проверяться прокурорами в школах: как обеспечивается изучение родного языка. Татарин, мариец и другой им подобный получили ли возможность изучения родного языка в школе столицы РФ? Вот он главный вопрос для РФ и прокуратуры в языковом вопросе.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Предлагаю открыть за счет бюджета в каждом городе национально-культурные образовательные центры, которые обеспечат изучение родных языков и культур. Каждая школа все равно не в состоянии держать штат учителей по разным языкам народов России и ближнего зарубежья. А в этих центрах учителя будут получать зарплату и вести занятия для школьников и вообще всех желающих. Ведь бывает, что взрослый хочет свой язык родной изучать, а возможности нет. Эти центры должны быть бесплатными. Кроме языков, там должны быть культурные мероприятия, кружки народной музыки, пения и т.д. Это очень важно и нужно. Не надо сваливать на школы, они не потянут, а вот такие центры вполне. Люди смогут общаться ближе, хранить свою культуру и обмениваться с соседями.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Никто этого делать не будет
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Устраните несоответствие конституциям РФ и РТ, иначе за Путина голосовать не буду.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Т.е. в деревнях в татарских национальных школах количество часов преподавания русского языка и литературы будет больше часов татарского языка и литературы... Преподавание русского языка в том же объеме и по тем же программам, что и для русских школ. Количество национальных школ в деревнях в последние годы уменьшилось за счет принудительного перевода преподавания предметов на русский язык, не спрашивая родителей. Дети от такой программы мучаются. Высшего образования на татарском практически нет, хотя Конституция РФ гарантирует это. Разве нельзя в аграрном организовать татарские группы по профильным специальностям?
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Татарским детям намного выгоднее знать английский, чем русский. Это открывает возможность общения с нормальными людьми из нормальных стран
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Не беспокойтесь, в нац. школах ничего не поменялось для татарского, все часы ему остались. Изменения касаются обычных школ.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Речь не об этом. А о том, что даже в деревнях не остается возможности учиться на татарском языке.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    В этом есть логика)))
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Где они национальные школы? В деревнях-то мало осталось. В крупных городах их почти нет, т.к. то, что называется национальной школой по сути ей не является.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Идёт целенаправленное уничтожение татарского языка
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    пока удалось мозги только у кого то уничтожить. и в этом не федералы виноваты
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    У вас их с рождения не было
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    хоть признали, что уничтожили. с рождения с ними точно сложно, не может новорожденный как взрослый мыслить. это по мере жизни развиваться должно, а не наоборот, затухать.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Уже пытались навязать русский язык в союзных республиках. Чем это закончилось, известно. Жаль, что таким макаром хотят заставить нас любить русский язык. Уважайте другие языки, тогда и ваш русский будут уважать.
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Великодержавные шовинисты разжигают очередной (как минимум третий по счёту) языковой конфликт
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    И что теперь? Да полный дурдом! Дочка пришла с краеведения, по её словам преподаватель что-то там втирала 45 минут про зайцев и прочую живность , которая водится в нашей полосе, общеизвестные факты, и это два часа в неделю. Зачем столько времени терять????? Эй вы горлопаны "родители Татарии" как вы там себя сначала называли., вам нужно было 2 часа краеведения - получите, ещё надо вам китайский второй засунуть, чтобы вы ощутили всю прелесть полилингвизма. Ни хау будет по полной. За что боролись....
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Скажите спасибо Фаттахову! Это его учебный план ))
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Ситуация: татарин живёт в сельской местности, где все говорят по-татарски, женат на татарке, в семье говорят по-татарски, в Россию переезжать не планирует. Зачем ему ваш русский язык? Ему гораздо выгоднее хорошо изучить какой-нибудь иностранный язык и общаться со всем миром, чем в пределах СНГ (и то не везде)
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Наивный. Вы уверены, что в своем деревне он освоит английский язык?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    В каждой деревне есть оптика, как минимум ADSL -интернет.
    Вопросы есть ещё умудрённый наш?
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    При желании можно достичь многого.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    "Наивный. Вы уверены, что он в своей деревне освоить английский?"

    Вот об этом и должна подумать министр образования РФ, чтобы создать одинаковые возможности для обучения и деток москвичей, и деревенских, не менее талантливых, ребятишек.
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Перепись населения Татарстана: 1979 год русские- 44%, 1989 год русские- 43%, 2010- русские- 40%. Совсем чуть чуть подождать осталось
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Один процент в 10 лет- слишком медленно
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Прошлогодний новогодний "подарок" от Москвы - ТФБ, в это году - язык. "Что год грядущий нам готовит?"
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    86 процентные выборы конечно же...
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Казанскую область с уровнем и качеством жизни как в Рязанской
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Упразднение татарской республики. Скорее бы!
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Так с упразнением Татарстана вы лучше жить не станете, наоборот, будете жить хуже
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Кто бы сомневался, что будет хуже. Жизнь будет как в дотационных областях.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    У нас в Сибири 6 дневка и ничего не умерли. Татарлар өйрәнергәз уз телгэ.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Просили?-получите и распишитесь. Подобным образом начальники действуют везде, вроде и отреагировали но так чтобы больше не вякали. Краеведение 11 лет и один урок второго иностранного :) чувствую скоро желающих учить татарский прибавится.
    Ответить
  • Азат Туктаров 12 дек
    Будет смешно если сделают иностранный турецкий а второй казахский.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Меня тоже удивляет, что все боятся шестидневки! В Советском Союзе учились 6 дней, по 45 минут урок был - и в музыкалке учился и в спортшколу ходил и уроки самостоятельно делал и ничё, жив-здоров! А то сейчас дети какие-то рафинированные, учиться требуют 5 дней, в армии год служат и т.д. Ну составят им пятидневку - вы думаете они будут за учебниками сидеть? В свои гаджеты уставятся, вот на это и уйдёт освободившийся день..!
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Как не поймут, что нужна пятидневка в школах? Хотя бы потому, чтобы шестой день ученики могли посвятить более углубленному изучению отдельных предметов, которые пригодятся им в будущем.
    Да и школьники перегружены. 6 дней учатся, в выходной делают домашние задания. Когда же детский организм должен восстанавливаться? Может, поэтому так много больных у нас? Некоторые говорят: мы тоже учились по шестидневной программе и всё успевали. Так, пусть дети будут лучше нас. А то вот на днях вручали Нобелевские премии. Получили их учёные из США, Великобритании, Германии.
    Тех родителей , которые не согласны на пятидневку в школах, предлагаю перевести самих на шестидневку, пусть пашут на благо общества
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Учились на шестидневке, в музыкалке, в спортивке и т.д. и т.п. Это и про меня тоже. Но, простите, и кем я стала? У меня тоже были любимые предметы, но углубленно заниматься ими не оставалось времени. Может, у вас есть каких-нибудь мировые достижения в какой-нибудь области науки, ну, или хотя бы какие-то заметные достижения в жизни? Молодёжь теперь продвинутая, не все сидят в телефонах, а те, кто не ищет себя в жизни.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    На комментарий: "меня тоже удивляет, что все боятся 6-дневки...."


    Давайте не будем ставить себя в пример нынешнему поколению. Пусть молодёжь будет лучше нас, пусть учит квантовую механику в виде смартфонов и прочих девайсов, а не теряет два года (в 3-4 классах) на умножении и делении столбиком.
    Учебники математики должны быть современными и понятными школьникам, а не учить тому, чему учили 100 лет назад.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Самовар и помидор как по татарски?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Как по-русски монитор, принтер или сканер?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Как по -татаркому будет "квашня полоротая"???
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    А как по-русски будет ракета?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Хреновина.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Это не татарское изобретение про квашню
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Слово помидор- итальянского происхождения
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Помидор - кызанак, самовар-супешергеч.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Якшы!
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    "По-татарски" точно через дефис.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    А баня?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Арапского дружище, арабского...
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    У русских бань не было, они мылись в печи, на ней готовили и ели еду , спали и плодились. Мунча, чисто татарское изобретение!
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    а к доктору не пробовали?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    А ты не пробовал?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Простите, вы бредите?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Бредите вы
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Других доводов не осталось? Стремно переходить на личности
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Вы не личность
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Давайте мою личность и вашу обсудим отдельно. Здесь наши с вами личности никого не интересуют.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Какие русскими словами можно заменить английские слова телефон, ракета, компьютер, машина, инжектор, кабина, танк, салон, сервер, магазин, калькулятор, процент? Никакими. Русский язык не способен воспроизводит новые термины и зависит от английского языка. Боле того, русския язык проиграл английскому языку везде, где только можно
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Поэтому надо учить татарский, ибо с ним ничего другое сравниться не сможет.

    Все слАва в мире придуманы тюрками, пока остальные народы молча работали.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Большинство научных терминов в так называемом русском языке имеют или английское или немецкое происхождение
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Поэтому надо учить татарский, чтобы немцы и англичане не совались в Россию со своими терминами.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Поэтому татарам надо учить немецкий и английский, а не русский
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Дык, на английском говорит весь мир.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Паны дерутся у холопов чупы трещат.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Кроме России!
    Ответить
    Мухамат Шарапов 12 дек
    Паны смеются!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Вот именно, "паны смеются!" Подбросили нам языковую тему, все кинулись от души обсуждать её и,- о слава богу! - забыли о домиках для уточек, самолетах для собачек, яхтах, виноградниках и дачах по всему миру
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Сижу читаю "Мифы и легенды Древней Греции". Миф о свадьбе родителей Ахилла - Пелея и Фетиды. Не приглашенная на свадьбу богиня раздора Эрида подстроила историю с золотым яблоком.
    Все-таки Эрида способствовала труду, побуждая людей к соревнованию, а не к противостоянию. Такую Эриду Зевс поместил между корнями земли, т.е. поставил на службу людям.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Относительно формирования русского этноса Л.Н. Гумилев отмечал:

    «Формирование русского этноса из разнородных славянского, тюркского, финно-угорского и балтийского этнических элементов было весьма длительным процессом, затянувшимся на несколько веков и завершившимся (в целом) лишь к началу XVIII в.» [7, с. 85].»
    Поэтому корни Русского языка нужно искать и в языках народов России, в том числе и в татарском. Современный русский язык был сформирован только в 18 веке, даже в начале 19-го русская аристократия поголовно обучалась и говорила на французском. В средние века в Московии в основном говорили на старо-татарском. Славянизация языка началась с приходом династии Романовых. Об этом уже много написано.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Если русский язык такой крутой и нужный, так сделайте его добровольным и люди сами решат учить его или нет. Татары сотни лет обходились без русского и прекрасно обойдутся без него
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Нет ни одного закона в России, который обязывал бы знать русский язык. А татары живут по всему миру. Нужно увеличить количество уроков английского языка.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    увеличивай, кто тебе мешает, пошёл телевизор смотреть, переключил на английский канал и сразу увеличил кол-во часов. Троллить не нужно, товарищ
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Уважаемая иптэш Васильева! Почему бы в школе не сделать пятидневку? А в субботу можно углубленно заниматься по выбору в кружках ( или дополнительных занятиях,- называйте как хотите) по математике, физике, химии, биологии, языкам и т.д., кому какие науки пригодятся в жизни. Может, тогда имён и из нашей страны будет больше, например, среди лауреатов Нобелевской премии?
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Может, перевести на шестидневку самих родителей, выступающих за шестидневку в школах? Пусть пашут, как папы КарлЫ. Бедные дети: 6 дней занятий в школе, в воскресенье выполнение домашних заданий, а потом удивляемся, откуда у нас столько больных по поликлиникам и больницам.
    Некоторые говорят: мы учились по шестидневке и ничего, всё успевали. А вы в курсе, какая программа была при нас и какая сейчас?
    Некоторые говорят, что при шестидневке "распределение учебной нагрузки щадящее и рациональнее". Так, кто же мешает пересмотреть школьную программу, сделать её более доступной, привлекательной и современной?
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Никогда не раздавайте бесплатных советов, каждый высказывает свое мнение.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    На комментарий :"...переключил на английский канал и увеличил кол-во часов..."
    А вам и переключать не надо, все каналы вещают на русском
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Ну, они выучили русский только в последние 100 лет, а до этого обходились и без них тоже обходились.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    Так это не мы к вам, а вы к нам приехали. Совсем недавно вас тут небыло
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    На комментарий: "Если русский язык такой крутой и нужный.., люди сами решат..."

    Пока что весь мир тянется к английскому.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Что русский язык такой крутой, нужно внушать не татарам, а берите шире - хотя бы в ЕвропАХ ( если уж не в мире), чтобы там пробудить к нему интерес.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Так он там добровольно- никто не хочет учить ваш русский
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Совершенно верно никто не хочет учить наш татарский язык, но есть конечно % 3, темные личности, пусть изучают флаг им в руки.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Так сделайте и русский добровольно. Чего вы боитесь?
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    как раз и были все против шестидневки, когда во всех регионах учатся по пять дней, только у нас по шесть. Детей-то пожалейте, а не в политические авантюры играйте
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Дети могут и должны учиться 6 дней в неделю, в этом случае распределение учебной нагрузки более щадящее и рациональнее.
    Ответить
  • Алла Мансурова 14 дек
    Нашли за что придираться. В середине учебного года ломать нормальный учебный процесс, это глупо. Чем больше языков знаешь умнее будешь.
    Почему родители этого не понимают. На урок добровольного изучения интереса мало и нет знания. Чем больше тем лучше.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ну, прАААльна!!! Знания лишними не бывают.
    Можно также учиться и ковырянию пальцем в разных отверстиях.
    Разовьётся сноровка и координация. Пригодится? Весь же мир ковыряется.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Напротив, может, все уроки сделать добровольными? Каждый ученик сможет выбрать предметы, исходя из своих способностей и интересов. Если, например, вы хотите извлечь полезные ископаемые из недр земли, не будете же вы копать вширь, а будете копать вглубь.
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    Валентина Матвиенко раскритиковала учебники русского языка и предложила создать качественные и привлекательные, научно проработанные школьные учебники по русскому языку. Когда же мы их увидим?
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    Мне, 60 лет непосредственно проработавшему в нерусской школе, весьма странно идеть эту ситуацию, имеющую антигосударственный характер. ФГОС не выдерживает никакой критики. Его составители - люди, далекие от школы и педагогической науки, типа к. биол. наук г-жи Артеменко. Нелучше обстоит дело и с "Методичкой".
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    ФГОС напоминает забракованый Парламентской ассамблеей ОБСЕ Украинский закон об образовании в части школьной языковой политики. Киеву предложено обеспечить реализацию принципа начальной школы на материнском языке (1-5 классы). Глупо отводить 1 час в на букварные уроки родного языка: на них должно опираться все другие предметы.
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    ФГОС напоминает забракованый Парламентской ассамблеей ОБСЕ Украинский закон об образовании в части школьной языковой политики. Киеву предложено обеспечить реализацию принципа начальной школы на материнском языке (1-5 классы). Глупо отводить 1 час в на букварные уроки родного языка: на них должно опираться все другие предметы.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Министр-то как бы новый, но где же реформы в школьном образовании?
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Считаю, что прекрасным и эффективным, если не президентом страны, то министром образования могла бы стать Ксения Собчак. Всегда восхищаюсь ее интеллектом.
    Кстати, она призвала руководство Генеральной прокуратуры и Рособрнадзора прекратить КАВАЛЕРИЙСКИЙ НАСКОК на татарский язык в школах Татарстана.
    На президентских выборах проголосую за Собчак. Она умеет всё делать на отлично и даже школу закончила с золотой медалью, и с красным дипломом философский факультет МГИМО. Скажите, кто у нас может из женщин сравниться с Ксенией по интеллекту?
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    А я с Вами полностью согласен по Собчак, умные вещи говорит. Не боится и Путину сказать о недостатках, ну понятно, что он к этой семье относится с пиитетом, но всё же... На выборах специально конкурентами Путину выставляют непопулярных и далёких от народа кандидатов, они бы ещё Чубайса или Борю Моисеева отрядили на борьбу за президентство...
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Ну, Боря Моисеев занимается своим певческим делом и в президенты не собирается, чЁ это вы вдруг его вспомнили?
    Ответить
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