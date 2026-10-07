Рецепт идеальной шины и немного волшебства

История химика Регины Миннегалиевой, чьи разработки меняют российскую промышленность

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Все шины, выпущенные в России, изготовлены с применением каучуков СИБУРа. Но мало кто задумывается, что «рецепты» этих материалов рождаются в тишине современных научно-исследовательских лабораторий. Главный эксперт лаборатории эластомеров «ПолиЛаб Нижнекамск» Регина Миннегалиева рассказала, как детское любопытство привело к делу жизни, почему наука похожа на детектив и как сделать пластик для холодильника «равнодушным» к подсолнечному маслу.

«Первая зона» и детские страхи

Регина — химик во втором поколении. Ее отец, Фаргат Фиатович Фатхинуров, руководил отделением на производстве дивинила (ДБО-2) «Нижнекамскнефтехима», а мама, Расимя Накифовна, работает медицинским лабораторным техником.

— В детстве, когда папа говорил загадочную фразу «первая зона», а я видела из окна машины суровые заборы промзоны, заводы казались мне чем-то мрачным и пугающим, — вспоминает Регина. — Но в начальных классах нас отвезли туда на экскурсию. И страх мгновенно сменился восторгом. Передо мной открылся фантастический мир: огромные градирни, уходящие в небо эстакады, переплетения труб. И все это работало как единый, слаженный организм.

Регина — химик во втором поколении. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Любовь к экспериментам определила выбор профессии. После школы Регина поступила в Нижнекамский химико-технологический институт, где, к слову, встретила будущего мужа Данила, который сегодня тоже работает на НКНХ — экспертом по надежности. Сразу после защиты диплома талантливую выпускницу пригласили в лабораторию эластомеров «Нижнекамскнефтехима».

Сила синергии и мини-завод в лаборатории

За 10 лет работы Регина в соавторстве с коллегами разработала 10 новых марок эластомеров: СКД-710В, СКД-777В, БС-311 для литьевых и экструзионных марок АБС, СБС-330Л, СБС-330Р, ДССК-615В, ДССК-620В, ДССК-621В, ДССК-628В.

Каучуки и термоэластопласты используются во многих отраслях (транспорте, строительстве, товарах народного потребления и медицине), но основная масса используется для производства шин. СИБУР очень тесно сотрудничает с российскими и зарубежными шинными компаниями.

Когда из-за санкций иностранные производители начали уходить с рынка, перед нижнекамскими учеными встала задача космического масштаба: в кратчайшие сроки заместить импортное сырье собственным, сохранив и улучшив качество.

За 10 лет работы Регина в соавторстве с коллегами разработала 10 новых марок эластомеров. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В этой гонке на помощь пришла синергия СИБУРа — эксперты из Нижнекамска объединили усилия с коллегами из «ПолиЛаб Воронеж».

— Наша главная гордость в «ПолиЛаб Нижнекамск» — это собственная пилотная установка, — делится Регина. — По сути, это высокотехнологичный мини-завод. Здесь мы можем синтезировать пробную партию каучука весом в несколько килограммов, тонко настраивать температурные режимы, добавлять специальную химию и сразу тестировать свойства.

От зимних дорог до детских игрушек

Разработки лаборатории эластомеров моментально уходят в жизнь. За каждой маркой — решение конкретной проблемы потребителей.

Безопасность на льду: крупный шинный производитель обратился в СИБУР с задачей улучшить сцепление новой линейки зимних шин с мокрым и обледенелым асфальтом. Регина и ее коллеги разработали специальную марку функционализированного каучука. Первые опытные брикеты уже получены на пилотной установке и направлены клиенту.

Глянцевые игрушки: один из крупнейших производителей детских игрушек в СНГ попросил сделать ярче и прочнее детали из АБС-пластика.

Ученые скорректировали характеристики каучука марки БС-311, провели опытно-промышленный выпуск каучука и пластика на его основе и получили идеальный глянец, который успешно прошел тесты у клиента.

Стойкость к маслу: сейчас команда готовится к выпуску опытной партии каучука СКД-4250. Он станет основой для ударопрочного полистирола марки УППС 825ESM, из которого делают внутренние детали холодильников. Новый пластик будет абсолютно устойчив к агрессивным бытовым факторам — например, к случайно пролитому подсолнечному маслу или моющим средствам.

Каучуки и термоэластопласты используются во многих отраслях. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Эверест» с сотой попытки

Команда Регины Миннегалиевой не только разрабатывает новые марки каучуков, но и испытывает компоненты, которые планируется использовать при их производстве. К примеру, перед тем как закупить антиоксидант даже одной и той же марки, но выпущенный другим, неомологированным производителем, специалисты «ПолиЛаб» проводят аналитические испытания, лабораторные эксперименты и полимер-тесты.

— В науке редко что-то получается с первого раза. Разработка новой марки может потребовать десятки итераций. Если не получается быстро достичь нужного результата, устраиваем мозговой штурм, привлекая коллег из разных служб и даже с других площадок компании. Очень помогает опыт коллег из Центра компетенций, «Трудового долголетия» — их опыт неоценим. А больше всего вдохновляет и заряжает, когда видишь готовые изделия, например шины, и осознаешь, что они выпущены из разработанных нами марок каучука, — говорит Регина Миннегалиева.

Команда Регины Миннегалиевой не только разрабатывает новые марки каучуков, но и испытывает компоненты, которые планируется использовать при их производстве. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Свою любовь к науке Регина уже передает следующему поколению. Ее пятилетняя дочь Ралина уже вовсю изучает с мамой домашнюю химию: знает, почему бурлят бомбочки для ванны, как смешиваются цвета и откуда берется аромат. Регина уверена: научная жизнь слишком интересна, чтобы в ней была рутина, и надеется, что когда-нибудь дочь продолжит семейную династию в большой химии Татарстана.