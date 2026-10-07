ФНС пришла к футболистам, Матвиенко против налоговых льгот на омаров

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

На прошедшей неделе Федеральная налоговая служба разослала россиянам уведомления по уплате налогов за 2025 год, и ситуацией тут же поспешили воспользоваться мошенники. Несколько футболистов сообщили о требовании ФНС доплатить НДФЛ, правительство предложило отдать больше налоговых доходов регионам и пересчитать налоги с выигрышей у букмекеров с 2023 года. Сама ФНС сообщила о сокращении числа сотрудников почти вдвое за 16 лет. И опровергла массовые ошибочные начисления налогов на электрокары. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула идею пересмотреть налоговые льготы, в том числе на устрицы, омары, лангустины, лобстеры. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

ФНС разослала россиянам уведомления по налогам за 2025 год — и этим уже воспользовались мошенники

В начале октября Федеральная налоговая служба разослала уведомления об уплате ряда налогов за 2025 год. К ним относятся земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. Их необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ФНС обратила внимание, что налоговое уведомление поступает один раз, суммы в нем не меняются. Оно может прийти в личный кабинет на сайте налоговой или госуслуг, а также заказным письмом.

В ведомстве посоветовали не откладывать оплату на последний день, так как на обработку платежа может потребоваться до 10 рабочих дней. Если не оплатить вовремя, то за каждый день просрочки будет начисляться пени.

Налоговой кампанией активно пользуются мошенники. Например, они начали рассылать россиянам бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доход, пишет РИА «Новости». Далее им приходит письмо на электронную почту с фишинговой ссылкой на поддельный сайт ФНС, и все веденные там данные мгновенно попадают аферистам.

Еще одна схема — злоумышленники присылают в социальных сетях сообщения от якобы ФНС об имеющейся задолженности, которую надо срочно погасить в течение трех дней, иначе произойдет «автопередача в органы взыскания».

Численность сотрудников ФНС за 16 лет сократилась почти вдвое

Фактическая численность сотрудников ФНС с 2010 года сократилась с 167 тыс. до 92 тыс. человек в 2026-м, сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью «Эксперту».

— Последнее сокращение — один из самых тяжелых проектов, в том числе морально. Мы готовили его практически два года. Впервые попытались измерить нагрузку через функцию и регион. Когда-то давно было принято решение: в таком-то городе работает столько людей, в другом — столько. Мы комплексно оценили необходимую численность — с учетом процессов, нагрузки, показателей экономики, работы с гражданами, организациями и транзакциями, — заявил он.

Сэкономленные средства ФНС направит на удержание «сильных, пассионарных, активных, умных» специалистов. «У меня нет других вариантов. Иначе уходить будут самые сильные и мобильные», — подчеркнул Даниил Егоров.

— Наша задача — не занимать время человека там, где процесс можно автоматизировать. Высвободить его — значит снизить издержки не только гражданина, но и всего общества, — заключил глава ФНС.



ФНС потребовала от футболистов доплатить НДФЛ

Несколько футболистов обратились к юристам насчет требований ФНС доплатить НДФЛ при том, что клуб уже удерживал этот налог с его зарплаты. Об этом сообщила юридическая компания «Алетейя Альянс», которая представляет интересы игроков. По ее данным, такая ситуация является обычной практикой, если футболист в течение календарного года играл за два и более клуба.

В фирме напомнили, что с 2025 года для основных доходов физлиц действует прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22%, и повышенная ставка применяется не ко всей зарплате, а только к превысившей установленный порог части.

— Почему возникает доплата? Потому что каждый клуб как налоговый агент считает НДФЛ самостоятельно и не учитывает зарплату, которую футболист получил у другого работодателя. Например: в первой половине года футболист заработал в клубе А 4 млн рублей. Летом перешел в клуб Б и до конца года заработал там еще 4 млн рублей. Для клуба Б налоговый расчет фактически начинается заново: он не прибавляет полученные ранее в клубе А 4 млн к своему расчету. Это прямо соответствует порядку, который разъясняет ФНС: каждый налоговый агент исчисляет НДФЛ без учета доходов, выплаченных другими налоговыми агентами. Но для государства ваш доход за календарный год — это уже: 4 млн + 4 млн = 8 млн рублей, — разъяснили юристы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По окончании года ФНС получает сведения от всех налоговых агентов и определяет налог исходя из совокупного годового дохода. «И вот здесь может выясниться, что часть дохода должна была облагаться уже по ставке 18%, тогда как два работодателя по отдельности до этой ступени шкалы не дошли. Возникает разница между НДФЛ, который должен быть уплачен с совокупного дохода за год, и НДФЛ, который фактически удержали клубы. Эту разницу ФНС доначисляет самому физическому лицу и направляет налоговое уведомление о том, что недостающую сумму необходимо уплатить самостоятельно. Например, доплата НДФЛ по итогам 2025 года производится по уведомлению ФНС не позднее 1 декабря 2026 года», — заметили в фирме.

Регионам хотят отдать больше налоговых доходов

Правительство внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, которые с 2028 года передадут регионам 8% поступлений от НДФЛ и 100% от единого сельхозналога (ЕСХН) из местных бюджетов. Общий объем перераспределяемых налогов в ценах 2024 года составит 400 млрд рублей (НДФЛ) и 24 млрд рублей (ЕСХН).

Вместо текущего распределения НДФЛ (85% региону, 15% муниципалитету) пропорции изменятся на 93 и 7% соответственно. Доля ЕСХН в местных бюджетах обнулится, перейдя полностью в регионы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также законопроект отменяет обязательство регионов перечислять в местные бюджеты не менее 10% акцизов на нефтепродукты (58 млрд рублей в ценах 2024 года). При этом общий объем дорожных фондов не изменится за счет компенсации из региональных средств.

Кроме того, власти предлагают убрать требование к регионам перераспределять в местные бюджеты не менее 15% собранного НДФЛ (оценивается в 751 млрд рублей). В пояснительной записке указано, что мера направлена на сбалансированность бюджетов и дифференцированное распределение полномочий.

ФНС опровергла массовые ошибочные начисления налогов на электромобили

Федеральная налоговая служба сообщила, что информация о «массовом ошибочном начислении налогов на электрические автомобили не соответствует действительности». Заявление ведомства приводит РБК.

Журнал «Авто. ру» сообщал, что некоторые владельцы электрокаров, в том числе из Москвы и Подмосковья, где транспортный налог на эти автомобили отменен, получили уведомления о необходимости его уплаты за 2025 год. Среди них — обладатели Xiaomi и Zeekr. Владелец последнего заявил, что ФНС насчитала ему 18,8 тыс. рублей за пять месяцев владения при мощности электромобиля 291 л.с.

В налоговой заявили, что применили льготы по транспортному налогу с учетом законов регионов, которые имеют право отменить его уплату. Им воспользовались 37 регионов, среди них Москва и Подмосковье, где транспортный налог на электрические авто отменен до конца 2029 года, и Татарстан. В республике владельцы электрокаров полностью освобождены от его уплаты до 31 декабря 2028 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Другие нюансы, которые сообщила ФНС:

льгота не предоставляется для электрокаров средней стоимостью от 10 млн рублей, включенных в перечень Минпромторга России, — среди них есть упомянутые выше Xiaomi и Zeekr;

в ряде регионов — например, в Белгородской области — от налога освобождены только владельцы исключительно электрокаров — то есть под льготу не попадают гибриды;

от налога освобождаются электрокары с определенной мощностью в кВт, переведенной в лошадиные силы (например, до 150 л. с.);

данные об электрокаре ФНС получает из ГИБДД — если они ошибочны, то можно обратиться в налоговую или подать заявление на перерасчет.

Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц, лобстеров и омаров

На заседании, посвященном проекту бюджета на 2027—2029 годы, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть налоговые льготы, в том числе на деликатесы, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры. По ее словам, это привнесет в бюджет около 6 млрд рублей.

Комментируя незначительность этой суммы, Валентина Матвиенко заявила: «Курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу». А любители морских деликатесов, по ее словам, «несильно пострадают — попросту не заметят».

— И таких примеров — неактуальных, неэффективных, когда-то кем-то пролоббированных — достаточно много, — заключила она.

На данный момент для социально значимых товаров, товаров для детей и продуктов питания, в том числе деликатесов, действует льготная ставка НДС — вместо положенных 22% она составляет 10%.

В России могу пересчитать налоги с выигрышей у букмекеров с 2023 года

Правительство в проекте изменений в Налоговый кодекс, внесенном в Госдуму 30 сентября, предложило взимать НДФЛ с годовой суммы выигрышей в букмекерских конторах за вычетом всех ставок. Поправку хотят привести в действие задним числом — с 2023 года.

Сейчас налоговая база определяется налоговым агентом (то есть букмекером) «путем уменьшения суммы выигрыша, полученного при наступлении результата азартной игры, на сумму ставки или интерактивной ставки, служащих условием участия в азартной игре». То есть букмекер удерживает НДФЛ с каждого выигрыша за вычетом стоимости ставки.

Реальное время / realnoevremya.ru

Если изменения примут, то формулировка будет звучать так: «Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, определяется как положительная разница между суммой выигрышей от участия в азартных играх, результаты которых наступили в течение налогового периода, и суммой ставок или интерактивных ставок, служащих условием участия в азартных играх».

К доходам от азартных игр, в том числе в букмекерских конторах, применяется прогрессивная шкала НДФЛ — от 13 до 22%. С 2026 года букмекерские конторы и тотализаторы обязаны удерживать налог с любого выигрыша, независимо от его размера.

