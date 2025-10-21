«Миллион, чтобы уехал за границу»: признание казанского велокиллера, отказ от адвокатов и слезы Шевыревых

Жертва нападения пришла в себя, но пока отказывается давать показания

Фото: Артем Дергунов

На свободу в статусе подозреваемого может выйти сегодня Иван Шевырев — муж той, что смогла отбиться от вооруженного преступника и выжить. Его отец — гарант миллиардных дорожных контрактов — вчера получил прописку в СИЗО. Показания против него дал соучастник слежки и покушения, которому силовики обеспечили госзащиту. Мера не чрезмерная. По данным «Реального времени», трое фигурантов дела пожаловались на договорных адвокатов, которых не нанимали. Тем временем Ирина Шевырева пришла в себя, а напавший на нее велокиллер, некогда спасавший жизни в пожарах, заявил — смерти женщины не хотел. Новые детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

«При задержании изъяли только 450 тысяч»

Рекорд по срокам экстрадиции поставили спецслужбы России и Таджикистана, которые по горячим следам смогли задержать 30-летнего Рафиса Султанова — бывшего сотрудника казанской пожарной части, который 14 октября напал на Ирину Шевыреву.

Вчера задержанного в наручниках вернули на место преступления — в тихий дворик у дома 53 на улице Восстания, где он показал, как следил за жертвой и как наносил удары. Кроме следователя и оперативников, при проверке показаний на месте была замечена адвокат Юлия Никулина. По данным «Реального времени», она защищает «велокиллера» по назначению — от договорного адвоката Султанов отказался.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На данный момент следствием установлено — в слежке за домохозяйкой и женой бизнесмена участвовали не менее троих человек: сам Султанов, его приятель из службы безопасности компании «Волга-Автодор» Булат Галлямов и уроженец Таджикистана, неофициально работавший в той же организации, Бурихон Хамидов. Задержанные поведали — в случае устранения женщины им обещали от 5 до 50 млн рублей, по факту выплатили 2-3 млн. «Еще миллион дали Султанову, чтобы сразу после нападения уехал за границу», — уточняет один из источников «Реального времени».

По версии силовиков, утром 14 октября киллер приехал в этот дворик на электровелосипеде, и когда Шевырева отвела дочку в гимназию и вернулась к своей машине — напал на нее, нанося множество ударов ножом в шею и грудь. А вечером покинул Татарстан на авто с братом Хамидова. Добрались до Душанбе, но через сутки Султанов решил двигаться дальше и пересечь границу с Узбекистаном. Сделать это ему не дали — 18 октября беглого казанца задержали спецслужбы Таджикистана, говорят, пришлось применять силу.



Днем ранее сотрудники Следкома по РТ уже знали имя и примерное местонахождение этого фигуранта, поэтому объявили его в международный розыск и обратились в казанский суд с ходатайством о заочном аресте. После чего решение суда и данные следствия были направлены коллегам в соседнее государство. Говорят, московские генералы задействовали и официальные, и личные связи в Душанбе, и в итоге уже в субботу ближе к полуночи беглеца доставили на самолете в Москву и передали российским спецслужбам. А уже в 5 часов утра он в сопровождении конвоя прилетел в аэропорт Казани. После чего оказался в здании СК — вместе с документами, которые предоставили силовики Таджикистана.

Первые признательные показания 30-летний Рафис Султанов дал еще в чужой стране. К слову, при задержании там у него изъяли только 450 тысяч рублей. На допросе в Казани он заявил — не хотел смерти Ирины Шевыревой и был уверен, что она останется жива.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Пять лет назад сержант пожарной части Султанов вынес из горящего дома на улице Энергетиков в Казани 5-летнюю девочку. Позднее он оставил службу в МЧС. Вчера на улице Восстания Рафис старался не поднимать глаз, пряча лицо под капюшоном, когда показывал, где стоял автомобиль жертвы и как наносил удары. Рассказ подозреваемого фиксировался следствием на камеру.

Новые показания против Шевырева-старшего и попытка навязать адвокатов

Выдачи брата Бурихона Хамидова из Таджикистана российские силовики пока не требуют. Сам Хамидов признал вину и с 18 октября находится в СИЗО Казани. Туда же днем ранее водворили начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина, который более десятка лет — до июня 2025-го — числился бенефициаром этой фирмы, успевшей получить господряды на 35 миллиардов рублей по строительству и ремонту дорог.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

От дачи показаний Черкасин отказывается. В отличие от своего подчиненного — 29-летнего начальника смены охраны «Волга-Автодора» Булата Галлямова. Его задержали уже на следующий день после покушения — 15 октября. 17-го через суд продлили срок задержания на 72 часа, а в понедельник следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин просил избрать в отношении этого фигуранта домашний арест.

«Вину признал полностью. 17 октября в отношении Галлямова применены меры государственной защиты», — сообщил суду представитель следственной группы и попросил суд запретить фигуранту покидать пределы предоставленного МВД секретного помещения. Сам безопасник и его адвокат Светлана Балянина это ходатайство поддержали.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Уже после суда Галлямову предъявили обвинение в покушении на убийство и допросили в качестве обвиняемого. Причем протокол именно этого допроса через пару часов был представлен в суд и приобщен в качестве нового доказательства причастности Шевырева-старшего.

Почему Галлямова взяли под госзащиту? По данным источников «Реального времени», силовики зафиксировали попытки воздействовать на этого фигуранта через договорных адвокатов. Один из таких якобы навестил задержанного в изоляторе и убеждал — не давать показаний. Заявил, якобы договор на защиту заключила мать Галлямова, но задержанный засомневался — денег на адвоката у той быть не могло. После беседы с этим защитником он заявил следователю — такой адвокат ему не нужен, он приглашен стороной Шевыревых. Говорят, Галлямов написал письменный отказ от услуг договорного защитника и продолжил следственные действия с адвокатом по назначению.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Такие же отказы, отмечают источники «Реального времени», написали Бурихон Хамидов и Рафис Султанов. Подобные попытки «приставить» своих адвокатов и контролировать показания фигурантов — в резонансных делах не редкость, да и дорого это. Но в данном случае за решеткой оказались люди, чьи подконтрольные фирмы долгое время имели доступ к куда большим суммам. Причем, возможно, речь не только о Шевыревых, но и об их партнерах и неофициальных совладельцах, возможно, из органов власти. А что если жена Шевырева-младшего знала этих людей и была готова поделиться этими знаниями? Может, целью слежки было желание отследить и все ее контакты?

Ирина Шевырева очнулась и хочет видеть мужа

Ирина Шевырева по-прежнему находится в РКБ, но ее уже вывели из состояния искусственной комы. Состояние остается тяжелым, но говорить 34-летняя женщина уже может — медики убрали зонд и другое оборудование.

Показаний потерпевшая пока не дает. Говорят, информация о задержании мужа и свекра стала для нее шоком. Прежде чем общаться со следствием, хочет встретиться с супругом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отметим, продленный судом срок задержания Ивана Шевырева истекает сегодня в 11.30. Если к этому времени у силовиков не появятся новые доказательства против него, на суд по мере пресечения парня не привезут — отпустят под подписку о невыезде, — так описывает возможный сценарий развития событий один из источников «Реального времени». Но напоминает — в практике Следкома по РТ бывали случаи, когда после таких вот освобождений человека сразу же задерживали по новому, только что возбужденному делу.

По делу работает группа из пяти следователей, которые продолжают придерживаться версии о заказном характере преступления. Однако не спешат раскрывать предполагаемые мотивы заказчиков.

— Я ничего не совершал и никогда ни под каким давлением этого не признаю. Никогда! Это дело чести. Даст Бог, она придет в себя — то же самое скажет. Я в этом уверен на 150%. Мы души не чаяли друг в друге, — заявлял ранее в суде Иван Шевырев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На место происшествия после звонка супруги Иван прибыл даже раньше скорой и потом рассказывал — их семья задействовала все связи, чтобы медпомощь оказывали лучшие специалисты, которые и помогли спасти жизнь Ирине.

Станислав Шевырев на заседании 18 октября характеризовал сноху в качестве «хорошей девочки из бедной семьи», которую «одевали-обували», обеспечили всем для комфортной жизни и заботы о двух детях, а на 10 лет свадьбы еще и подарили кабриолет BMW. Вчера об Ирине Шевыревой глава семьи уже не говорил. Он пытался доказать абсурдность претензий в свой адрес и выражал недоверие словам попавшего под госзащиту Булата Галлямова.

«Через сутки дает показания, что Черкасин дал денег и заказал убийство Иры»

Оглашая ходатайство об аресте Шевырева-старшего следователь напомнил суду версию — в преступном сговоре на убийство снохи подозреваемого принимали участие неустановленные лица и семеро уже установленных фигурантов. Это Рафис Султанов, Бурихон Хамидов и его брат Булат Галлямов и Андрей Черкасин, а также супруг и свекор пострадавшей.

Причастность последнего к преступлению, как отметил Айрат Гиниятуллин, подтверждается показаниями двух человек и некими доказательствами, которые, по мнению следствия, на данном этапе не могут быть обнародованы. В качестве свидетеля упоминается Лариса Кузьменко — директор гимназии №94, рядом с которой произошло нападение. Протокол ее допроса в суде не оглашали.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Показания Галлямова частично подсветил задержанный Станислав Шевырев. По его словам, после покушения на сноху он неоднократно бывал в Следкоме и получал разную информацию:

— Мне говорят — Иван (Шевырев-младший, — прим. ред.) плохо прошел детектор [лжи], Иван плохой. Я им говорю — такого не может быть... Далее Булата [Галлямова] допрашивают — он говорит, что за 15 тысяч рублей следил за Ириной в составе банды, все участники скрылись за границей. Проходят сутки, Булат меняет показания — говорит, что выполнял задание Черкасина по просьбе шефа — Ивана. Мне говорят: «Иван — плохой. Он это сделал». Я отвечаю — нет, Иван хороший, может быть.... Нас обоих задерживают.

По данным источников «Реального времени», проверку на полиграфе проходили оба Шевыревых, и у обоих якобы были отмечены психофизиологические реакции на определенные вопросы, свидетельствующие, что о слежке за Шевыревой они знали. В суд материалы этих исследований не предоставляли.

На заседании Шевырев-старший упомянул, будто бы на облачном хранилище аккаунта сына силовики нашли нечто подозрительное, но вдаваться в детали не стал. Вновь вернулся к Галлямову:

«Вначале Булат говорил, что за 15 тысяч следил, через сутки дал показания, что Черкасин дал денег — сумму не знаю — и заказал убийство Иры. Получается, Булат стал руководителем банды и пошел на это. Но после таких показаний он из подозреваемого становится свидетелем, и его отпускают в тот же день. Проходит время — задерживают снова...»

Станислав Шевырев выдвинул версию, что у Галлямова могли быть неприязненные отношения с начальником службы безопасности «Волга-Автодора» Андреем Черкасиным. И поделился информацией, не раскрывая источники, якобы Черкасин способствовал задержанию своего подчиненного, когда получил звонок из полиции, что за тем собираются приехать: «Если бы он был виноват, ему нужно было бы спрятать этого Булата, а он не сказал ему беги, придержал его на работе, и группа из Московского РОВД смогла его задержать».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новые показания попавшего под госзащиту и домашний арест фигуранта Шевырев-старший прокомментировал так: «Раньше Булат говорил — следил, второй раз — выполнял заказ, который дал Иван, теперь здесь четко написано — не Иван, а я. А я не понимаю — видимо, крутят-вертят там им [Галлямовым]. Думаю, будут и новые приобщения от этого Булата...»

По данным «Реального времени», в качестве обвиняемого Галлямов заявил о причастности к заказу старшего «шефа». Заметим, так в компании «Волга-Автодор» именуют и отца, и сына — притом что по документам оба числятся не владельцами этого бизнеса и даже не директорами, а скромными заместителями.

— А что дальше? Завтра, наверное, я буду людоедом и начну детей есть?! Не понимаю, что происходит! — возмущался 55-летний подозреваемый. — Меня на дно упечь хотят! Я — больной, простудился [в полицейском изоляторе], ну ладно — я потерплю, и сын потерпит. Отпустите нас под домашний арест — это единственная просьба! Если я умру в камере — кому-то лучше станет?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Местами в голосе Станислава Шевырева пробивались слезы. Он обещал сдать загранпаспорт, соглашался провести какое-то время «в тисках» правосудия, лишь просил: «Дайте посидеть дома! Я никуда не денусь!» И рассуждал, что он — из поколения 70-х, покрепче будет, чем его сын: «Ванька сидел в соседней камере — всю ночь плакал. Кричал — папа я тебя люблю. Разговаривать нам там не дают...»

Адвокат задержанного Ильдар Нуриахметов заявлял — никаких новых доводов следствие не представило и доказательств причастности Шевырева-старшего к покушению по-прежнему нет, и в его аресте нужно отказать. «Полагаю, пояснения Галлямова, что Станислав Шевырев обратился к Черкасину с просьбой об убийстве — это домыслы и предположения самого Галлямова. И они не подтверждаются иными материалами дела и доказательствами», — отмечал адвокат, интересуясь — по какой причине нет показаний самого Черкасина.

Представитель прокуратуры района Диана Колесова поддержала ходатайство СК, и суд дал санкцию на арест. Таким образом ВИП-дорожник Казани стал четвертым фигурантом дела о нападении на Шевыреву, которого водворили в СИЗО.