Минниханов поручил проверить логистику и работу АЗС Казани на фоне километровых очередей

Сообщается, что объем поставок топлива на отдельные заправки был увеличен, однако это не сразу сняло напряжение

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В Казани в последние дни вырос спрос на автомобильное топливо, из-за чего на некоторых заправках появились очереди. В связи с этим раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить ситуацию с поставками и работой АЗС, заявили в пресс-службе главы республики.

Сообщается, что объем поставок топлива на отдельные заправки был увеличен, однако это не сразу сняло напряжение. Производители отмечают, что причиной ажиотажа стал массовый выкуп бензина впрок: если раньше одна заправка продавала около 15 тонн топлива за сутки, то сейчас такой объем расходуется примерно за шесть часов.

— На АЗС уведомляют о запрете сливать бензин в канистры. Однако не все относятся к этому ответственно. В результате появляются километровые очереди и дефицит там, где его нет. Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. В этой связи жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике, — заявили в пресс-службе раиса.

При этом, как заявили в пресс-службе раиса РТ, поставки топлива на АЗС идут по графику, запасов достаточно. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным службам регулярно проверять работу автозаправок и принимать меры при выявлении нарушений.



Наталья Жирнова