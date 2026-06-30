В ряде регионов России таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом

Увеличение цен на заправках снижает рентабельность легковых пассажирских перевозок

Фото: Артем Дергунов

В нескольких регионах страны из-за топливного кризиса наблюдается дефицит такси. Увеличение цен на заправках снижает рентабельность легковых пассажирских перевозок, что приводит к тому, что многие водители реже выходят на линию. Это затруднительное положение уже вызвало рост цен на такси и несоответствие между спросом и предложением, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что водители такси стали уходить с линии чаще из-за сложной топливной ситуации. Гендиректоры таксопарков сообщили об увеличении оттока водителей на 5-20% в зависимости от компаний.



Перебои с топливом начались в России в конце мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, введены ограничения на объем продажи топлива на одну машину.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что решение о запрете экспорта дизеля пока не принято.

Никита Егоров