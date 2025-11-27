В Татарстане прокуратура подала в суд на «раскулаченную» жену генерала Изаака

Соответчицей по иску заявлена близкая родственница бывшего главного тыловика МВД РТ Рамиля Шакирова, обвиняемого во взятках

Семье бывшего начальника ГСУ — замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака прилетел новый прокурорский иск. По данным «Реального времени», надзорное ведомство требует признать незаконными сделки супруги генерала с землей в Лаишевском районе и изъять эти активы.

Ответчицами по иску заявлены Екатерина Изаак, а также Наиля Шакирова, по данным источников «Реального времени», это супруга обвиняемого в коррупции полковника в отставке Рамиля Шакирова, бывшего начальника тыла МВД Татарстана.

Как выяснило «Реальное время», незаконным в прокуратуре считают владение семьей Изаака участком в 20 «соток», образованного из двух соседних в поселке «ICL КПО ВС» Лаишевского района Татарстана. Оба в 2021-м приобрела супруга главного следователя МВД: 10 «соток» — всего за 3 тысячи 900 рублей у исполкома района и столько же у Наили Шакировой — за 950 тысяч рублей. Еще в 50 тысяч Шакировы оценили садовый домик на участке.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отметим, что те же 20 «соток» ранее фигурировали в иске прокурора Татарстана Альберта Суяргулова об обращении активов генеральской семьи в доход государства. И в сентябре 2025-го Ново-Савиновский суд Казани частично удовлетворил этот иск — постановил изъять три казанских квартиры всего на 21 млн рублей, посчитав, что доходы Изаака с супругой, а также его тестя и тещи не позволяли подобные покупки. При этом суд исключил из перечня на изъятие тот самый объединенный лаишевский участок, согласившись с ответчиками, что на него денег у семьи хватало. Решение в данный момент оспаривается.

Третьим лицом по новому исковому делу заявлен исполком Лаишевского района, сотрудники которого и раздавали муниципальные земли по кадастровой цене нерядовым лицам. Как отмечает один из источников, незаконным в этой сделке был тот факт, что основанием для выкупа владельцем недвижимости муниципального участка под ней, являлось не капитальное строение, а деревянный барак, непригодный для проживания. Один такой домик стоял на участке, проданном Екатерине Изаак, другой — на участке, купленном Наилей Шакировой. С 2021-го там никто так и не поселился.

Напомним, факты передачи за бесценок земли в этом районе также были засвечены в ходе по иску о «раскулачивании» к семье бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова.