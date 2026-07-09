«При пустом рынке — неплохой вариант»: зачем «Ак Барс» подписал Алексея Бывальцева?

32-летнего нападающего хотел видеть в команде лично Анвар Гатиятулин

Фото: hc-avto.ru

«Ак Барс» огласил в своих социальных сетях имя первого новичка в это межсезонье. Им стал 32-летний нападающий Алексей Бывальцев. Для чего форвард понадобился Анвару Гатиятулину и какие функции хоккеист будет выполнять в казанском клубе — в материале «Реального времени».

Проверенный боец Анвара Гатиятулина прибыл в «Ак Барс»

Не прошло и двух полных месяцев с начала межсезонья, как «Ак Барс» объявил первый трансфер на вход этим летом. «Казань отмечает первый трансфер межсезонья», — поиронизировала пресс-служба «барсов» в своих социальных сетях забавным видеороликом, объявив имя пришедшего игрока.

Новичком казанского клуба стал 32-летний нападающий Алексей Бывальцев, с которым был заключен двухлетний контракт. По данным издания «Спорт-Экспресс», за два сезона форвард заработает в «Ак Барсе» от 80 до 85 млн рублей с учетом бонусов.

Трансфер Алексея Бывальцева в «Ак Барс» — прямая инициатива Анвара Гатиятулина. Наставник казанцев пересекался с нападающим в СКА и «Тракторе». Предметный интерес у команды из столицы Татарстана был к Бывальцеву еще в прошлом году, однако из-за нехватки средств под потолком зарплат «Ак Барсу» не удалось тогда подписать хоккеиста.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце концов, сезоном спустя, Алексей Бывальцев до Казани все-таки добрался. Но зачем он так необходим «Ак Барсу»?

Во-первых, по позиции Бывальцев — центральный нападающий. По итогам минувшего сезона «Ак Барс» лишился сразу двух хоккеистов этого амплуа. Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры, а Илья Сафонов отправился в «Ванкувер Кэнакс» покорять НХЛ. В «Ак Барсе» встал острый вопрос замены ушедшим игрокам.

Во-вторых, Алексей Бывальцев — хоккеист гибкий, универсальный. Разносторонность форварда позволит Анвару Гатиятулину выпускать его в меньшинстве и большинстве, ставить в нижние оборонительные звенья или, напротив, в топ-6 нападающих.

— Бывальцев — опытный и надежный центр, хорошо знакомый тренерскому штабу по совместной работе. Алексей играл в сильных командах, понимает уровень задач и ответственности. Он умеет правильно распоряжаться шайбой и грамотно выполнять тактические установки. Понимаем, как можем применить его лучшие качества, в том числе при игре в неравных составах, — прокомментировал сделку с нападающим генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В какое звено Анвар Гатиятулин поставит Алексея Бывальцева?

Сам Алексей Бывальцев в беседе с пресс-службой казанского клуба откровенно признался, что тоже прекрасно понимает задачи, которые возложит на него тренерский штаб в сезоне. Проверенный временем исполнительный боец Анвара Гатиятулина — таково краткое досье 32-летнего нападающего.

— Очень рад перейти в «Ак Барс», это большой клуб с большой историей. Мы уже общались с тренерским штабом — нам всем понравился диалог, это сказалось на решении переехать в Казань. Есть полное понимание о задачах и роли в команде, все будет зависеть от меня и моей игры. Наша главная цель — борьба за Кубок Гагарина, и я постараюсь приложить для этого все свои умения и усилия на льду, — отметил Бывальцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В какое звено поставит Анвар Гатиятулин нападающего Алексея Бывальцева, покажут первые товарищеские предсезонные игры «Ак Барса». На сегодняшний день с действующими контрактами в казанском клубе три центральных форварда — Александр Хмелевский, Кирилл Семенов и Дмитрий Кателевский. Понятно, что есть в распоряжении тренерского штаба еще центры из фарм-клубов «Ак Барса», к примеру, Денис Комков из «Нефтяника». Но сейчас мы фокусируемся именно на хоккеистах основной обоймы.

В прошлом сезоне Анвар Гатиятулин собрал в «Ак Барсе» крепкое второе звено из трех номинальных центральных нападающих: Александра Хмелевского, Кирилла Семенова, Нэйтана Тодда.

Но будет ли в предстоящем регулярном чемпионате тренерский штаб «Ак Барса» пересобирать тройку центров? С учетом отъезда Тодда в Магнитогорск, а Сафонова за океан — это будет очень расточительно со стороны Гатиятулина.

При актуальном составе «Ак Барса» Алексей Бывальцев логично напрашивается в третье звено казанской команды, в то время как Кирилл Семенов и Александр Хмелевский закрепятся в топ-6.

Так же считает и эксперт «Реального времени», автор крупного хоккейного телеграм-канала «Ледовая Дружина» Егор Бортников.

— Для меня очевидно, что сейчас два первых центра в Казани — это Александр Хмелевский и Кирилл Семенов. Выиграть конкуренцию у них практически невозможно. С учетом катастрофических потерь подписание Бывальцева при абсолютно пустом рынке — не самый плохой вариант. Даже более того — совершенно рабочий. Анвар Гатиятулин хорошо знает игрока, это определенно сыграло свою роль в его приглашении в «Ак Барс», — отметил Бортников.

«Ак Барс» всегда долго раскачивается на трансферном рынке

Идейно трансфер Алексея Бывальцева в «Ак Барс» понятен и прозаичен. На рынке свободных агентов среди центральных нападающих в КХЛ наблюдается острый дефицит. Сильных, определяющих разницу игроков — очень мало, а хоккеисты наподобие Евгения Кузнецова, оставаясь к середине июля до сих пор без клуба, все равно просят солидных контрактных денег у команд, проявляющих к ним интерес. Анвар Гатиятулин поручился за Бывальцева, и руководству казанского клуба остается надеяться, что они не просчитались с кандидатурой нападающего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До начала предсезонных сборов в КХЛ остается чуть больше трех недель. Бывальцев — пока единственный трансфер «Ак Барса» на вход. Но, по информации нескольких источников, казанский клуб должен уже в ближайшее время объявить о сделке с 30-летним нападающим Кевином в своих социальных сетях.

Тем не менее даже с учетом приезда американца трансферная кампания «Ак Барса» в нынешнее межсезонье выглядит очень скудно. Казанский клуб летом 2026 года покинуло много звездных мастеровитых игроков — помимо упомянутых Тодда и Сафонова это еще и Александр Барабанов.

До сих пор не продлены контракты с Артемом Галимовым, Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко. За достаточно короткий срок генеральному менеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину предстоит проделать значительный фронт трансферной работы, чтобы в предстоящем сезоне «Ак Барс» снова смог замахнуться на финал Кубка Гагарина.

— «Ак Барс» всегда долго раскачивается на трансферном рынке. Посмотрим, какой будет итог. Пока я и близко не слышу, не вижу фамилии кандидатов, способных равноценно заменить ушедших звезд — Нэйтана Тодда и Александра Барабанова. Но Марат Валиуллин умеет удивлять, поэтому, быть может, в ближайшее время мы услышим громкие новости от «Ак Барса», — подытожил эксперт «Реального времени» Егор Бортников.