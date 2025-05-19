Как генерал Изаак менял валюту и сыну квартиру продавал

Отрицая признаки коррупции, защита бывшего замглавы МВД Татарстана признала два финансовых нарушения

Чтобы не платить налоги, семья генерала МВД Татарстана семь лет не регистрировала сделку с одной из квартир в Казани, а сам замминистра в нарушение закона о валютном регулировании менял дареные евро у частного лица. Такую информацию засветили в казанском суде по иску прокурора РТ к бывшим сотрудникам следствия Владимиру и Екатерине Изаакам, а также родителям последней. Если ответчики проиграют, то могут потерять не только собственность, под вопросом окажется их статус пенсионеров МВД. Подробности — в материале «Реального времени».

Подарки из Германии могут обернуться штрафами?

Рассмотрение иска прокурора РТ к генералу в отставке стартовало еще в марте, однако лишь на пятом по счету заседании Ново-Савиновского суда Казани были оглашены ключевые доводы обеих сторон. Хотя до этого в процессе успели допросить двух свидетелей и удовлетворить несколько ходатайств.

На последнее заседание для дачи показаний явился еще один друг семьи Владимира Изаака — совладелец алкосети «Глобус маркет» Рустем Давлетгараев. Он признался «Реальному времени», что знакомство с высокопоставленным сотрудником МВД состоялось благодаря детям — «учатся вместе». Впрочем, вызова к свидетельской трибуне ему пришлось ждать почти час.

Суд отказал в приобщении снимков из фотоальбома семьи Изааков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд тем временем отклонил другое ходатайство представителя ответчиков Аллы Агаревой — не стал приобщать фотографии встреч семьи Изааков с двоюродным братом генерала Абрамом Петкером и его женой, проживающими в Германии. По версии ответчиков, Петкеры в 2013-м дарили 17 тысяч евро приехавшим погостить родственникам, а в 2018-м сами приезжали в Казань с денежным подарком от всей заграничной родни, включая эмигрировавших родителей Владимира Изаака. «Договора дарения у нас нет, иным способом мы не можем доказать», — объяснила суду Агарева.

«Истцом не оспаривается факт, что семья Изаака ездила в 2013 году в Германию, а позже родственники приезжали сюда», — отмечала прокурор Лилия Фаттахова, указывая, что снимки тех встреч не подтверждают передачу денежных средств.

В своих объяснениях в ходе проверки Екатерина Изаак сообщала, что первый валютный подарок очень пригодился в 2015-м при покупке автомобиля Lexus RX350, а второй — при приобретении участка в Лаишевском районе.

Супруга экс-заместителя министра также указывала: «Операции по продаже иностранной валюты совершались Изааком не в кредитной организации, а у физического лица, данные о котором ей неизвестны».

Вопросы по валюте есть и к родителям супруги генерала. Реальное время / realnoevremya.ru

Заметим, еще в 2005-м федеральным законом «О валютном регулировании» установлен запрет купли-продажи валюты «с рук», все сделки должны производиться лишь через уполномоченные банки. Действия по покупке, продаже и обмену между физлицами влекут административный штраф от 20 до 40% от суммы незаконной валютной операции.

Данных о привлечении ответчиков к административной ответственности в деле нет. При этом по долгу службы семья силовиков была обязана включать информацию о таких денежных подарках в сведения о доходах.

Вопросы по валюте есть и к родителям супруги генерала. Последняя в МВД и прокуратуре объясняла, за счет каких средств ее отец и мать смогли купить жилье в Казани на улице Четаева в 2023-м за 6 млн рублей. По данным Екатерины Изаак, туда пошли деньги от операции по обмену валюты 14 октября 2023 года в размере 20 тысяч евро и 2 тысяч долларов США, доход от продажи отцовского авто SsangYong 2012 года выпуска, 1,2 млн рублей от продажи машино-места на Чистопольской (покупали в 2018-м за 728 тысяч, продали за 1,6 млн в 2023-м), а также накопления Сергея Логоши, тестя генерала.

Забегая вперед — в прокуратуре критически относятся к информации о валютных сделках по нескольким причинам. Отсутствие договоров дарения с родственниками — лишь одна из них. Вторая заключается в том, что доходом от продажи валюты законодательно считается не вся полученная на руки сумма, а лишь разница, которая образовалась за период между покупкой и продажей иностранных денежных знаков. Покупка валюты на пике цены отнюдь не гарантирует выигрыш на разнице курсов при продаже в любой последующий день.

В прокуратуре завершили проверку в отношении четы Изааков, которую не успели закончить в МВД. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Но в объяснениях отсутствует информация о датах покупки тех евро и долларов, что, по версии ответчиков, продавались перед сделкой на Четаева, — отмечала на заседании прокурор антикоррупционного подразделения прокуратуры РТ Лилия Фаттахова.

«Титульные» собственники и претензии на 22,3 млн рублей

Чтобы озвучить исковые требования и их обоснование судье Лилии Закировой понадобилось примерно полчаса. Из оглашенного следовало — процедура контроля за доходами и расходами старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности ГСУ МВД Татарстана Екатерины Изаак и ее супруга началась еще осенью 2024-го, по приказу министра Дамира Сатретдинова.

Назначить такую же проверку в отношении своего бывшего зама — начальника Главного следственного управления глава МВД республики не мог. Поскольку тот назначался президентом страны и представлял декларации о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера не в Казань, а в Москву — в кадровое подразделение администрации лидера РФ.

По мнению прокуроров, пара сотрудников МВД подавала неполные сведения о доходах, имуществе и финансовых обязательствах. сайт МВД Татарстана

Примечательно, что вопросы к семейным активам генерала Изаака появились после его ухода в отставку и трудоустройства начальником управления экономической защиты и режима — замом гендиректора АО «Сетевая компания». С подачи прокуратуры республики, которая довела до руководства МВД «факты приобретения имущества на общую сумму не менее 29 млн рублей, что превышает официальный доход супругов, замещавших должности на госслужбе».

Аудит благосостояния и его источников по двум сотрудникам затянулся на несколько месяцев. 9 января 2025-го Екатерина Изаак была уволена по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. И в прокуратуру из министерства поступили материалы проверки с пометкой: «завершить процедуру контроля не представилось возможным». Эту проверку в отношении теперь уже пенсионеров МВД завершали прокуроры.

Выводы проверяющих — на государственных должностях супруги Изааки нарушали требования антикоррупционного законодательства, а именно — предоставляли неполные данные о полученных доходах, имуществе и финансовых обязательствах. Так, в ежегодные отчеты годами не попадала квартира, где проживал генерал с супругой и двумя дочками, не отражалась сделка по продаже квартиры, а также данные о получении займов у частных лиц и валютных подарков от родни.

Действующему сотруднику за вскрытые нарушения с декларацией грозила бы дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подобные претензии в адрес действующего сотрудника МВД сами по себе могли бы повлечь дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения по утрате доверия. Появятся ли такие иски в отношении пенсионеров министерства, будет зависеть от результатов процесса.

«Изучение имущественного положения ответчиков показало: по состоянию на 2014 год, до назначения Владимира Изаака замминистра — начальника Главного следственного управления МВД по РТ, ни у него, ни у членов семьи дорогостоящего имущества не имелось. Отсутствовали и сведения о ценных бумагах и накоплениях в банках либо иных финансовых организациях. В Казани перебравшаяся из Саратова семья получила в пользование квартиру в соципотечном доме на улице Глушко и взяла кредит в 3 млн рублей в «Татфондбанке».

По данным проверяющих, общий совокупный доход супругов в 2014–2016 годах составил около 7 млн рублей. Сведения о доходах за последующий период не отражаются, но указывается — в 2015–2023 годах семьей приобретено 11 объектов недвижимости и один автомобиль — всего на 29 млн рублей. При этом по восьми объектам, по подсчетам прокуроров, понесенные расходы не подкрепляются официальными доходами, в связи с чем и подан иск в интересах Российской Федерации — обратить эти активы в доход государства, в лице территориального управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В перечне — объекты на общую сумму 22,3 млн рублей, из которых оформленная непосредственно на семью Изааков недвижимость оценена в 10 млн рублей, а еще на 12,3 тянет недвижимость тестя и тещи генерала (их в прокуратуре считают номинальными собственниками, полагая, что таким образом семья Изааков хотела скрыть реальное имущественное положение):

Квартира 166 кв.м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логошой, матерью Екатерины Изаак, за 9 млн рублей. В январе 2025-го объединенная квартира подарена дочке, при этом право собственности оформлено на нее и внучек покупательницы.

на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логошой, матерью Екатерины Изаак, за 9 млн рублей. В январе 2025-го объединенная квартира подарена дочке, при этом право собственности оформлено на нее и внучек покупательницы. Участок 20 «соток» и два дома по 27 кв.м в поселке ICL КПО ВС в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2021-м приобретала супруга главного следователя у администрации района (половину земли и садовый домик всего за 3 тысячи 900 рублей) и частного лица (вторую половину надела за 950 тысяч и домик за 50 тысяч рублей).

в поселке ICL КПО ВС в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2021-м приобретала супруга главного следователя у администрации района (половину земли и садовый домик всего за 3 тысячи 900 рублей) и частного лица (вторую половину надела за 950 тысяч и домик за 50 тысяч рублей). Квартира 56 кв.м в соседнем корпусе того же ЖК на улице Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логошу в 2018 году за 5,2 млн рублей, и машино-место в 20 кв.м по тому же адресу, которое выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м за 830 тысяч рублей.

на улице Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логошу в 2018 году за 5,2 млн рублей, и по тому же адресу, которое выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м за 830 тысяч рублей. Квартира 33 кв.м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года.

За рамками иска оказались покупки нового Lexus RX350 и квартиры на улице Космонавтов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По мнению надзорного ведомства, родители Екатерины Изаак не могли позволить себе такие расходы, с учетом сумм, которые получала Любовь Логоша в детском саду Томска (по переезда в Казань), зарплаты ее мужа в компаниях «Томлесдрев» и «Тулпар плюс», а также пенсионными выплатами на двоих. Но в среднем годовой доход на двоих не превышал 750 тысяч рублей, по подсчетам прокуроров.

Вывод прокуроров — титульными владельцами, в чьем управлении и пользовании находились эти объекты, были супруги Изааки.

Круговорот 3 млн рублей — версия ответчиков

За рамками иска оказались покупка в 2015-м нового Lexus RX350 супругой генерала за 3 млн рублей с лишним, а также квартиры на улице Космонавтов в мае 2017 года, которую за 3 млн 85 тысяч рублей приобретал сам Владимир Изаак, благодаря кредиту в ТФБ.

Причем, согласно представленным в ходе проверок объяснениям, в июле того же года генерал продал эту жилплощадь своему сыну ровно за 3 млн, но официально эта сделка нигде не регистрировалась и справках о доходах за 2018-й не отражалась. Более того, полученный кредит в 3 млн Изаак-старший смог погасить лишь в 2020 году.

А в январе 2025-го между отцом и сыном был составлен договор дарения все той же квартиры! «Это позволяет сделать вывод о формировании позиции ответчиком относительно оплаты сделок за счет денежных средств, полученных от Изаака Андрея Владимировича, только после начала процедуры контроля за расходами», — отмечается в иске за подписью Альберта Суяргулова.

Судебный допрос бизнесмена Салапонова провели по видеосвязи с Новосибирском. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ходе проверки жена генерала поясняла — те 3 млн рублей сын Изаака и его супруга Юлия занимали у новосибирского предпринимателя Салапонова, друга родителей Юлии и ее крестного, причем после получения этой суммы от сына генерал передал их Любовь Логоше, матери своей жены, на выкуп двух квартир на улице Чистопольской. Для той же сделки Владимир Изаак получал заем 5 млн рублей у друга-бизнесмена Гатина, а сестра Екатерины Изаак — Ольга Пигулевская занимала еще 4 млн рублей у некоего Долгополова. К полученным деньгам Логоша добавила личные накопления в 2 млн рублей и приобрела те две квартиры, которые в 2025-м подарила дочке Екатерине.

По версии ответчиков, изначально Любовь Логоша выкупала эти площади для себя и второй дочки Ольги Пигулевской, которая после развода собиралась перебраться в Казань, продав квартиру в Томске. Да только бывший муж так и не дал согласия на эту сделку, и переезд не состоялся.

Еще одна квартира на Чистопольской — в соседнем блоке высотного ЖК, а также два машино-места приобретались матерью Екатерины Изаак из собственных сбережений, — указывала ее дочь в ходе проверки. Напомним, на суде никто из ответчиков лично пока не появлялся.

На заседаниях суда Владимир Изаак и его близкие пока не появлялись. сайт МВД Татарстана

Де-факто объединенная квартира на Чистопольской находилась в пользовании семьи замминистра, однако он и его супруга «укрывали сведения» об этом имуществе при подаче ежегодных деклараций.

По данным прокуратуры РТ, Изаак-младший не имел официального заработка в 2012-2014 годах, его доходы в 2015-2023 годах разнятся от 100 тысяч до 1 млн рублей в год. При этом, по информации одного из банков, с 2017-го сыном ВИП-ответчика совершались операции на общую сумму в 11 млн рублей, что превышает размер дохода на 1 млн с лишним.

У Ольги Пигулевской с 2013-го официальных работы не было, однако в 2021-м она зарегистрировалась в качестве плательщика налога на профессиональных доход и за три года заработала в общей сложности 236 тысяч рублей.

Прокурор напомнила показания кредитора Фаниса Гатина, который 8 лет назад одолжил Изааку 5 млн рублей. Долг погашен наполовину. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Эти обстоятельства свидетельствуют о создании ответчиком видимости законности приобретения имущества. А также, что в период замещения должностей Изааками Екатериной и Владимиром систематически нарушались установленные для данной категории должностных лиц запреты и ограничения, приобреталось дорогостоящее имущество для собственных нужд и в собственность других лиц», — прозвучало в ходе оглашения иска.

«Чтобы не платить налоги»

Представитель прокуратуры РТ Лилия Фаттахова поддержала позицию шефа в полном объеме. И обратила внимание суда на обстоятельства, которые «вызвали обоснованные сомнения» еще в ходе проверки. В частности, на объяснения ответчиков о трех займах 2017 года на приобретение одного и того же объекта недвижимости:

4 млн рублей по займу между Долгополовым и Пигулевской,

3 млн — между Салапоновым и Андреем Изааком,

5 млн — между Гатиным и Владимиром Изааком.

«Таким образом, три лица в отсутствие финансовой возможности берут деньги в беспроцентный займ, с отсутствием каких-либо условий, без каких-либо расписок, и, самое главное, — это имущество в последующем оформляется не на них, а на Любовь Логошу», — подчеркнула прокурор.

Она напомнила показания Фаниса Гатина, допрошенного на прошлом заседании, что к сегодняшнему дню ему вернули лишь половину, при этом 1,5 млн рублей были переданы в апреле 2025-го — то есть через восемь лет после передачи денежных средств. Кредитор уверял, что ни о каких сроках и процентах речь не шла — выставлять такие условия ему, мол, не позволяет вера. Никаких расписок и никаких объективных данных реальности этих финансовых отношений, по мнению прокуратуры, в суде не представлено.

«Имущество приобретено на законных основаниях», — считает представитель ответчиков Алла Агарева. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Наличие [устного] договора займа опровергается также тем, что в рамках декларационных компаний семьей Изааков — двумя лицами с высшим юридическим образованием — эти обязательства не отражались. В том числе Владимир Владимирович Изаак предоставлял справки непосредственно в администрацию президента и не мог не знать о последствиях в связи с предоставлением недостоверных сведений о доходах», — сообщила Фаттахова, добавив, что аналогичная ситуация со всеми займами у частных лиц — письменных договоров и расписок нет, указаний на эти обязательства в декларациях также.

Как сообщали свидетели Владимир Долгополов и Алексей Салапонов, деньги им уже вернули.

«Возражаю против удовлетворения требований об обращении взыскания на имущество. Считаю, что это имущество приобретено на законных основаниях и доводы представителя истца не подтверждают однозначно их позицию», — выступила на заседании представитель ответчиков Алла Агарева. Она подтвердила — расписок по займам нет, но по объективным обстоятельствам — в частности, перед Салапоновым долг погашен еще в 2022-м, и расписка уничтожена.

Юрист отметила — Верховный суд РФ еще в июне 2017-го обобщил судебную практику по делам об обращении имущества в доход государства и указал — при рассмотрении данного спора ответчики вправе предоставлять любые доказательства в подтверждение своей позиции.

По мнению защиты, показания заемщиков, давших в суде подписку об уголовной ответственности за лжесвидетельство являются весомым доказательством реальности сделки.

По мнению защиты, цена участка 10 соток в 3,9 тысячи рублей в 2021 году не была заниженной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Говоря о покупках Екатерины Изаак в Лаишевском районе, Агарева отметила, что приобретенные постройки на тех землях — «не дворцы по 200 квадратных метров, а небольшие здания», а участок за 3,9 тысячи рублей приобретался у муниципалитета после пяти лет аренды не по заниженной цене, ведь его кадастровая стоимость на данный момент составляет 130 тысяч рублей.

По мнению ответчиков, их официальные доходы и накопления позволяли приобрести весь перечень имущества, который указан в иске. «Обращаем внимание суда еще и на то, что с 2014 по 2023 год ничего дополнительного — ни дачи, ни автомобилей, ни дорогостоящих загранпоездок — ничего этого не было. Ответчики хотели остаться жить в Казани и с этой целью приобретали недвижимость», — указала Алла Агарева.

Она также напомнила, супруги Логоши не являлись госслужащими и на них обязанность подтверждать расходы официальными доходами не распространяется. При этом, по мнению ответчиков, в прокурорских подсчетах не учитывается тот факт, что у матери Екатерины Изаак помимо зарплаты в детсаду был доход от оказания услуг в качестве массажиста. «Мы возражаем, что имущество Логоши Сергея Владимировича (квартира на Четаева, — прим. ред.) приобретено исключительно для сокрытия имущества, которое могло бы принадлежать Екатерине и Владимиру Изаакам. Логоши фактически проживают в этой квартире, оплачивают коммунальные платежи», — добавила юрист, подчеркнув, что квартиры приобретались на этапе строительства и требовали ремонта.

Свидетель Рустем Давлетгареев рассказал — денег не видел, лишь плотненький конверт. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Лилия Фаттахова поинтересовалась — почему в 2017 году право собственности квартиры на Космонавтов не было оформлено на Андрея Изаака?

— Как объясняют Андрей и Юлия Изааки, они планировали улучшение жилищных условий и не хотели вступать в право собственности для того, чтобы не платить налоги, — ответила представитель ответчиков.

На вопрос — почему Изаак-старший и его жена не декларировали факт использования квартиры на Чистопольской, где проживают с 2018 года, Агарева пояснила так: не было оформлено право собственности. Почему не было оформлено — обещала уточнить у доверителей.

При этом часть пробелов в декларациях Екатерина Изаак в ходе проверки объясняла обычной невнимательностью.

В финале заседания суд допросил совладельца алкомаркетов Рустема Давлетгареева. Тот рассказал — дружит с Владимиром Изааком более 10 лет, знаком с его сыном и женой и хорошо знает брата из Германии Абрама Петкера.

«В 2017 году мы собирались на крестины младшей дочери Владимира в «Туган авалым», там были друзья, родственники, мы с женой и дочкой. И там за столом Абрам, брат Владимира, передал конверт. Сказал — там 12 тысяч евро», — сообщил свидетель. Прокурор уточнила: «Но непосредственно деньги в конверте Вы не видели?», бизнесмен сообщил: «Нет».

— А объем конверта? — поинтересовалась представитель ответчиков.

— Конверт был маленький, но плотненький... Абрам сказал, это от всех родственников, проживающих в Германии.

Других вопросов к свидетелю не прозвучало, и в процессе был объявлен недельный перерыв.