Генералу Изааку с семьей выселение в лаишевские «бараки» не грозит?

Казанский суд признал доказанным сокрытие имущества семьей бывшего замглавы МВД РТ и отверг показания о займах по дружбе

«Реальное время» публикует фотографию загородной недвижимости бывшего замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака, которую суд Ново-Савиновского района Казани отказался забирать у семьи генерала по иску Альберта Суяргулова. Снимок малопригодных для жизни домиков с дырами в стенах на участке 20 соток, ранее суду представила защита — в подтверждение, что дорогостоящими эти объекты в лаишевском поселке считать нельзя. При этом суд дал добро на изъятие у ВИП-ответчика и его близких трех квартир и парковочного места в Казани — на 21 млн 304 тысячи рублей. Адвокаты проигравших намерены биться дальше, утверждая, что доходы Изааков в 2009—2023 годах минимум вдвое превысили эту сумму.

Лаишевский «подарок» суд не тронул

Резонансный процесс в Ново-Савиновском суде Казани стал шоком не только для генеральской семьи. Генерала Владимира Изаака назначал президент страны, и он же принимал отставку. Антикоррупционных исков об обращении имущества в доход государства к ответчикам такого ранга в Татарстане ранее просто не предъявляли. Да и сама должность замминистра — начальника Главного следственного управления МВД республики является одной из ключевой в системе правоохранительных органов региона, и претензии к главному следователю министерства, пусть и бывшему, априори способны нарушить баланс. Так что раньше силовики предпочитали не обострять и без того непростые межведомственные отношения.

Иск к Изааку — сигнал для силовиков и гражданских самого высокого уровня, что время неприкасаемых ушло. И принципиальность этой позиции прокурора РТ Альберта Суяргулова подкрепляется не только охотой не скрытые активы власть имущих. Параллельно новый глава надзорного ведомства активно чистит и ряды подчиненных, давая добро на привлечение отступников к уголовной ответственности...

Попытку защиты генерала перевести процесс в закрытый режим суд отклонил. скриншот с сайта 16.мвд.рф

Суд по имуществу генерала растянулся на полгода. За это время главный ответчик с близкими успел отдохнуть в Ялте, представитель истца — прокурора РТ — возглавила антикоррупционный отдел ведомства, а сам суд стал закрытой для мобильного интернета зоной. Лишь при переводе телефона на формат 2G сигнал ненадолго удавалось поймать.

Напомним, в марте 2025-го адвокаты ответчиков добивались перевода разбирательства в закрытый режим, а еще ходатайствовали об отложении процесса, ссылаясь, что их убывшие за пределы Татарстана доверители намерены лично участвовать в заседаниях. Однако ни генерал Владимир Изаак, ни его родственники-соответчики на заседании так и не появились. Зато за свидетельской трибуной побывало немало друзей семьи — из числа бывших сотрудников полиции и бизнесменов.



В качестве третьего лица к делу привлекли МВД Татарстана, но его представитель на все вопросы, включая позицию по иску, отвечал: «На усмотрение суда». Такая же фраза прозвучала сегодня в прениях, где адвокаты ответчиков Алла Агарева и Альберт Сафин обвиняли прокуратуру в преднамеренном нарушении законодательства и просили отказать в иске, а прокурор Лилия Фаттахова предлагала отнестись критически к показаниям свидетелей, в том числе заявлявших о даче беспроцентных займов семье генерала.

Иск к бывшему главному следователю МВД Татарстана подписал Альберт Суяргулов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Изаак Владимир Владимирович проработал 33 года в правоохранительной системе, имеет звание генерала, и, как подтверждено документами, единственная квартира и единственный автомобиль приобретены на законные средства от трудовой деятельности, с использованием заемных средств у физлиц», — указывала Агарева.

«Прокуратурой республики не приняты во внимание доходы семьи Изаак до 2014 года (т.е. до перевода в Казань, — прим. ред.). — подчеркивал Сафин, полковник в отставке, ранее работавший замначальника следственной части ГСУ МВД Татарстана. — Совокупный доход Екатерины и Владимира Изааков с 2009 по 2023 год составил 34 млн рублей — это зарплата, без учета подарков от родственников и займов. Всего же с 2009 по 2023 год [семьей генерала] получен доход 42 млн 770 тысяч 526 рублей. И еще 37 тысяч евро, которые подарены родственниками».

Напомним, проверка имущества и финансов офицерской семьи началась в 2024-м, когда начальник Главного следственного управления — замглавы МВД Татарстана Владимир Изаак оставил службу. Его приняли на работу в АО «Сетевая компания», замом гендиректора— начальником управления экономической защиты и режима.

Внимание надзорного ведомства привлекли декларации старшего следователя ГСУ Екатерины Изаак, после чего в МВД Татарстана начали предусмотренную законом процедуру контроля за соответствием доходов и расходов. Завершить не успели — супруга генерала 9 января 2025-го уволилась. Начатую работу завершили в прокуратуре, предъявив претензии по семи объектам — трем квартирам и парковочному месту в Казани, а также участку с двумя домами в пригороде — всего на 22,3 млн рублей, при этом тестя и тещу Альберт Суяргулов посчитал номинальными собственниками:

Квартира 166 кв. м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логоша, матерью Екатерины Изаак, за 9 млн рублей (3 и 6 млн соответственно). 21 января 2025-го объединенная квартира перешла в дар дочери и внучкам — то есть жене и несовершеннолетним детям генерала. Де-факто эта семья проживает там лет пять, но в декларациях на госслужбе этот актив не отражала.

Квартира 56 кв. м в соседнем корпусе того же ЖК на Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логоша в 2018 году за 5 млн 174 тысячи рублей, и машино-место в 20 кв. м по тому же адресу, которое за 830 тысяч рублей выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м. Сейчас в этой квартире живут Сергей и Любовь Логоша, вместе с внучкой Анастасией, ее мать Ольга Пигулевская (сестра Екатерины Изаак) в Казань так и не переехала.

В список на изъятие попали три квартиры в Ново-Савиновском районе Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Квартира 33 кв. м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года с черновой отделкой. По версии ответчиков — ремонт так и не сделали, поэтому сейчас помещение пустует.

Участок 20 «соток» и два соседних дома по 27 кв. м в поселке ICL КПО ВС в Лаишевском районе Татарстана, которые в 2020—2021-м приобретала супруга замминистра: половину этого имущества у администрации района всего за 3 тысячи 900 рублей, а вторую — у супруги ныне обвиняемого во взятках экс-начальника тыла МВД Татарстана Раиля Шакирова — за 1 млн (в том числе 50 тыс. — за землю). При этом первые 10 соток Екатерина Изаак еще в 2017-м взяла в субаренду, а после уже с постройкой на земле смогла выкупить в собственность.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представленные на суд фотографии (на постере, — прим. ред.). Стороны защиты свидетельствуют — на статус коттеджей оба деревянных домика не тянут, в них и жить-то можно лишь летом и вряд ли с детьми. Между тем постройка таких «потемкинских» сараев почему-то стала основанием для местной власти на отчуждение земли по кадастровой стоимости, которая не пересматривалась много лет. Говорят, подобной щедростью лаишевских властей воспользовались немало влиятельных в Казани людей. Хотя, говорят, изначально в поселок ICL КПО ВС хотели заманить... айтишников. Поэтому и не пересматривали кадастровую цену.

Процесс по иску к Изааку и его близким растянулся на полгода. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Примечательно, что лишь эти лаишевские домика и объединенный участок суд 19 сентября оставил ответчикам, посчитав, что лишь эти активы из прокурорского перечня были по карману офицерской семье.

Прокурор: «Бесспорных доказательств о достаточных источниках дохода не представлено»

В прениях начальник отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова напомнила главные тезисы иска своего шефа. По данным надзорного ведомства, на 2014-й год, когда Владимира Изаака перевели на службу в Казани, в собственности его семьи недвижимости и транспорта не было. В пользовании по договору соцнайма находилась квартира на улице Глушко. «Накопления в банках отсутствовали, ценных бумаг не имелось, также семья не имела обязательств по договорам займов», — сообщила представитель истца.

Далее она рассказала, что кроме попавших в иск о «раскулачивании» объектов, жена замминистра приобрела за 3,3 млн рублей «Лексус» в 2015-м, а ее муж — квартиру за 3,08 млн на Космонавтов, получив в кредит 3 млн рублей в «Татфондбанке» под 7% годовых.

«С целью сокрытия имущественного положения и не декларирования источников доходов имущество семьей Изаак приобреталось на Любовь и Сергея Логошу, — продолжила прокурор, упомянув в числе таковых и место под парковку на Космонавтов, выкупленное тещей руководителя МВД раньше, чем он заключил сделку по квартире по тому же адресу.

Владимир Изаак - борец с ОПГ, наркотрафиком и «пирамидами»

С сентября 2024 года Владимир Изаак работает заместителем гендиректора — начальником управления экономической защиты и режима АО «Сетевой компании». Высокий пост в сфере энергетики Татарстана он занял после 36 лет службы в органах внутренних дел. Последнюю десятилетку он руководил Главным следственным управлением МВД по РТ, одновременно являясь заместителем министра.

В свое время Изаак стал первым «варягом», назначенным на руководящий пост в татарстанском министерстве внутренних дел. Уроженец Алтайского края пришел в систему МВД после службы в армии, в 1988-м, уже с дипломом Омской школы милиции в 1992-м пришел в органы предварительного следствия в Томске, а уже в 2007-м дослужился до начальника следственного управления и замначальника УВД Томской области, в 2011-м перешел на аналогичную должность в Саратовскую область, а в октябре 2014-го получил назначение в Казань.

Именно при генерале Владимире Изааке сотрудники ГСУ МВД Татарстана возбудили дело на сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина, отправили под суд бывшего замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова (также попавшего под антикоррупционный иск прокуратуры), первыми в России привлекли к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии «положенца» Сергея Нейдерова и так называемого вора в законе Рашида Хачатряна, отрицающего данный статус.

На период службы Изаака в Татарстане пришлось несколько громких дел по борьбе с наркотрафиком, включая историю с задержанным под Казанью «наркододжем», которая в ходе следствия разрослась до обвинения в ОПС и закончилась пожизненным сроком организатору. Также под его началом силовики расследовали большое количество финансовых пирамид всех мастей, включая дело казанского КПК «РОСТ», который наследил по всей стране.

Особенность антикоррупционных исков в том, что закон возлагает бремя доказывания на собственников имущества. «В ходе рассмотрения дела достаточных, допустимых, достоверных доказательств о законном происхождении источников денежных средств у семей Логоша и Изаак ответчиками не представлено. Истцом же представлены убедительные доказательства о номинальном характере участия семьи Логоша в приобретении имущества», — заявила Фаттахова, сославшись на сведения о доходах перебравшейся из Томска родни генерала — зарплата работницы детсада и пенсия по старости у тещи, заплата и пенсия у тестя.

По мнению начальника антикоррупционного отдела прокуратуры РТ, позиция ответчиков о займах и продаже квартиры сыну сформирована с целью защиты от иска. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Бездоказательными в прокуратуре считают доводы ответчиков о крупных валютных подарках 2013 и 2017 годов от родни Владимира Изаака из Германии, а также получении генералом, его сыном и сестрой жены займов на 14 млн рублей на покупку недвижимости. Ни договоров, ни расписок не представлено, а в декларациях ни дареные деньги, ни финансовые обязательства перед третьими лицами не отражались, — заметила начальник антикоррупционного отдела, выразив мнение, что платежки о частичном возврате в 2025-м году бизнесмену Фанису Гатину беспроцентного займа в 5 млн рублей, полученного еще в 2017-м — лишь попытка сформировать доказательства о наличии средств на момент сделок.

Такой же попыткой в надзорном ведомстве называли всплывший в ходе проверки договор по квартире на Космонавтов — о ее продаже Изааком-старшим сыну Андрею за 3 млн рублей еще в 2017-м. Ее отчуждение и доход от сделки в справках о доходах замглавы МВД по РТ за тот период не указывались, в Регпалате сделка не оформлялась, налог за эту недвижимость семья сына не платила. Теперь придется. «21 января 2025-го — аналогично с квартирой на Чистопольской — имущество передано на основании договора дарения Изааком своему сыну и внукам», — подчеркнула Лилия Фаттахова и продолжила:

— Прошу суд отнестись критически к показаниям Гатина, Салапонова (еще один из свидетель-заимодавец), Вашуркина (экс-начальник отдела ГСУ МВД Татарстана) — они состоят в дружески отношениях с ответчиками и, следовательно, имеют заинтересованность в исходе дела в их пользу.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, полковник в отставке Максим Вашуркин делился с судом, что по просьбе генерала Изаака менял крупную сумму в валюте, при этом в банк обращался не сам, а возил двух своих родственников, название банка и точную сумму припомнить не смог, время обозначил приблизительно — 2018-2019 год, зима. Из той же серии были показания друга семьи главного ответчика совладельца алкосети «Глобус маркет» Рустем Давлетгараев, чьи показания по существу свелись к тому, что он был гостем на крестинах младшей дочери замглавы МВД Татарстана и был свидетелем, что родня из Германии передавала «маленький, но плотненький конверт» со словами, что там 12 тысяч евро, при этом сам денег не видел.

Критически в прокуратуре оценили показания отца Юлии Изаак (супруги Андрея Владимировича), еще одного свидетеля-заимодавца Долгополова и томской знакомой семьи Лагоша. Валютные счета тещи генерала Фаттахова накоплениями не считает, поскольку нет информации — где и за какую сумму приобреталась валюта, лишь выписка — счет открыт, деньги зачислены, счет закрыт и открыт новый. В доход же, указывала прокурор, идет лишь сумма, заработанная на разнице курсов на день покупки и продажи.

— Бесспорных доказательств о наличии достаточных источников дохода не представлено. Сопоставляя законные доходы двух семей и стоимость поступившего в их распоряжения имущества, установлена явная несоразмерность разницы доходов и расходов, — заявила начальник антикоротдела прокуратуры РТ в прениях.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Она подчеркнула, что недостаточность источников приобретения имущества может служить основанием для изъятия даже единственного жилья семьи. И отвергла звучавшие еще на старте процесса доводы защиты, что запреты и ограничения для госслужащих не распространяются на их родителей: «Круг лиц, которые могут быть привлечены к такой ответственности за совершение коррупционного правонарушения, напрямую зависит от совершения такого правонарушения или их участия в нем».

Суд огласил лишь резолютивную часть решения. Но, похоже, согласился со всеми ключевыми аргументами стороны истца — в части сомнений в привлечении частных займов, валютных подарков и наличия сбережений.

Защита: «Необоснованно сделан вывод о сокрытии имущественного положения»

Представители ответчиков убеждали суд — иск прокуратуры основан на ошибочном расчете, что совокупный доход Владимира и Екатерины Изаак за 2014-2017 годы составлял 6,99 млн рублей.

«Данный довод является необоснованным, он не основан на доказательствах, полученных в соответствии с законодательством, — отмечал адвокат Альберт Сафин. — Прокуратурой республики преднамеренно нарушены требования вышеуказанного законодательства — признаны ответчиками лица, не подлежащие контролю за доходами и расходами. Прокуратурой РТ необоснованно произведен котнтроль за расходами семьи Логоша, Пигулевской, Андрея и Юлии Изаак. Кроме того, необоснованно сделан вывод о сокрытии семьей Изаак своего имуществ положения».

Альберт Сафин назвал бездоказательным довод о том, что генерал с супругой являются «титульными» собственниками всех объектов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее представитель ответчиков подробно остановился на каждом из объектов претензионного списка, указывая, на какие именно средства его покупали. По их версии, семья генерала никакого отношения к двум квартирам семьи Логоша — на Чистопольской и Четаева не имела. За исключением того, что Екатерина Изаак по просьбе матери положила привезенные ею деньги из Томска на специально открытый счет в Казани и перевела их застройщику, поскольку условием договора была безналичная оплата. При этом квартира покупалась вновь для Пигулевской и ее дочери, поступающей в казанский вуз.

Что касается объединенного из «однушки» и «трешки» помещения на Чистопольской, то позиция ответчиков такова — инициаторами покупки были Любовь Логоша и ее дочь Ольга Пигулевская. Но у последней после развода с мужем возникли проблемы — она не смогла продать их общую квартиру в Томске и рассчитаться по займу, поэтому в ходе внутрисемейных расчетов новое жилье в Казани получила семья сестры — Екатерины Изаак.

Довод о том, что «титульными» собственниками активов изначально был замминистра с супругой Сафин назвал бездоказательным. Ведь коммуналку семья Изаак платит лишь за ту квартиру, где сейчас живет. А вот расчеты с ЖЭКом по дому на Космонавтов, и по несоединенной квартире на Чистопольской, в соседнем доме с сестрой — сын и сестра жены генерала несут самостоятельно.

Уничтожение расписок Алла Агарева объяснила правилами делового оборота. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

То же касается и парковочных мест, сообщил он: «В представленной переписке в мессенджерах все видно — Екатерина Изаак говорит, что парковочное место принадлежит матери».

Претензию относительно непредставленных в суд договоров займа и расписок адвокат Алла Агарева парировала так: «Да, некоторые расписки, как указывали Долгополов и Пигулевская, уничтожены, поскольку долг возвращен. Это правила делового оборота. В данном случае представить расписку не представляется возможным, и обе стороны [сделки займа] подтверждали — расписка была».

— В настоящее время Изааки имеют квартиру на Чистопольской, автомобиль 2015 года выпуска и неблагоустроенный земельный участок 2000 кв. м. Неужели лица, прослужившие 54 года — общий стаж на двоих , не имеющие дисциплинарных наказаний и уволившиеся на общих основаниях не вправе иметь это имущество?! — возмущался полковник в отставке Сафин. — Факт неотражения в справках о доходах обязательств имущественного характера, заключенных договоров займа сам по себе не является доказательством незаконности получения данных средств!

Адвокат Алла Агарева остановилась на доходах тестя и тещи Изаака, а также их старшей дочки, отмечая, что у тех были накопления, наследное имущество и доходы, которые пошли на приобретения в Казани. Также она напомнила о показаниях в пользу ответчиков: «Обращаем внимание — свидетели давали подписку об ответственности за дачу заведомо ложных показаний... Считаем, требования прокуратуры не могут быть удовлетворены».

Получив право реплики, прокурор Лилия Фаттахова заявила о противоречивости пояснений ответчиков. С одной стороны — идет ссылка на наличие накоплений, «которые ничем не подтверждены, ведь по выпискам банков, вся зарплата направлялась на текущие нужны семьи». С другой — есть подтвержденный кредит в 3 млн рублей у банка в 2016-м году, погашенный лишь в 2020-м.

«То есть отчетливо прослеживается — свободных денежных средств у семьи Изаак не было. В 2017-м году опять же Изаак, как указывают ответчики, получает займ 5 млн рублей у Гатина. И до 2025-го никакие меры по возврату средств не предпринимаются, что также исключает наличие у них накоплений от зарплаты, позволяющих приобрести недвижимость», — заметила прокурор.

Решение Ново-Савиновского суда по этому делу будет обжаловано. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Весомых возражений в ответ не прозвучало. Судья Лилия Закирова, выйдя из совещательной комнаты, сообщила — иск прокурора РТ удовлетворить частично, обратить в доход РФ все квартиры из иска и одно парковочное место, передав их в территориальное управление Росимущества по Татарстану и Ульяновской области. Таким образом во владении семейства Изаак-Логоша остается квартира старшего поколения в Томске, квартира в Казани на Космонавтов, где живет Андрей Изаак с семьей и те самые лаишевские недострои.

С учетом нового места работы генерала в отставке рисков остаться на улице у семьи нет. Впрочем, свое слово в этом споре предстоит сказать Верховному суду Татарстана. И это не последняя инстанция.