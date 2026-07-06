Болгария и Турция приостановили соглашение о поставках СПГ

Долгосрочное соглашение о поставках СПГ было заключено в 2023 году сроком на 13 лет после отказа Болгарии от российского газа

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Болгария и Турция договорились на 15 месяцев приостановить исполнение соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила пресс-служба правительства Болгарии, передает ТАСС.

Соответствующий протокол подписали газовые компании «Булгаргаз» и «Боташ» после встречи премьер-министра Болгарии Румена Радева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

В течение периода приостановки Болгария будет оплачивать только фактически использованные объемы поставок на улучшенных условиях. Стороны также проведут дополнительные переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Долгосрочное соглашение о поставках СПГ было заключено в 2023 году сроком на 13 лет после отказа Болгарии от российского газа. Напомним, что Китай с начала года увеличил импорт российского СПГ почти на 28%. В стоимостном выражении закупки снизились на 1,28%.

Наталья Жирнова