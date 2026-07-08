Путин — о создании сети малых НПЗ в России: «Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб»
Ранее власти сообщили о дополнительных мерах для стабилизации топливного рынка, включая запрет на экспорт дизеля и импорт топлива из других стран
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания сети небольших нефтеперерабатывающих заводов на фоне атак на энергетическую инфраструктуру.
Глава государства на совещании отметил, что расширение количества таких предприятий может повысить устойчивость топливной системы страны.
— Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, — заявил Путин.
Ранее власти сообщили о дополнительных мерах для стабилизации топливного рынка, включая запрет на экспорт дизеля и импорт топлива из других стран.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».