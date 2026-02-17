Суд отменил сделки по делу «Волгадорстроя» на четверть миллиарда рублей

Среди покупателей этих активов у банкрота Айрата Миннуллина — бывшие топы КМПО и «Бинбанка»

Фото: Реальное время

Татарстанского дорожника Айрата Миннуллина, заключенного по делу о хищении средств со стройки трассы М-12 и мошенничеству по кредитам, в феврале объявили банкротом. Сумма требований кредиторов в реестре «Волгадорстроя» и его бенефициара перевалила за 14,2 млрд рублей. Сейчас суды рассматривают апелляции покупателей активов бизнесмена, среди которых оказались бывшие топ-менеджеры крупных компаний. Их сделки с Миннуллиным на четверть миллиарда рублей признали недействительными. Подробнее о том, кому предстоит вернуть круглую сумму в конкурсную массу предпринимателя и как банкротство его компании повлияло на исполнение госконтрактов на 50 млрд рублей — в материале «Реального времени».

Бывших топов «Бинбанка» и КМПО обязали вернуть Миннуллину землю на четверть миллиарда

Бенефициара «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина в феврале объявили банкротом. Незадолго до этого финансовый управляющий оспорил часть сделок бизнесмена. В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи земли между татарстанским дорожником и неким Романом Куковицким.

Как выяснило «Реальное время», покупателем земельных угодий оказался бывший топ-менеджер «Бинбанка», его допрашивали (в качестве свидетеля) в суде по уголовному делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Как оказалось, осенью 2024 года он приобрел у Миннуллина земли в Казани и Верхнеуслонском районе за 65,8 млн рублей.

Куковицкого обязали вернуть в конкурсную массу банкрота три участка общей площадью 1,6 га, кадастровой стоимостью 33 млн рублей, в категории «земли населенных пунктов». Два из них — в Советском районе Казани, к югу от деревни Самосырово. Еще один, самый ценный, — гектар земли под жилищное строительство в самом Верхнем Услоне на ул. Строителей.

Недействительной признали и сделку дорожника с еще одним гражданином — Владиславом Карповым. Как стало известно изданию, это бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам КМПО, а сейчас бенефициар застройщика жилого комплекса «Озерный» в Высокогорском районе. В ноябре 2024-го Миннуллин продал ему восемь участков за 230 млн рублей. Это почти пять гектаров земли кадастровой стоимостью 41 млн рублей на ул. Школьной в поселке Васильево для промышленного строительства.

Оба покупателя: и Куковицкий, и Карпов оспорили решения татарстанского арбитража о недействительности сделок с владельцем «Волгадорстроя». Их жалобы апелляционный суд начнет рассматривать в марте и апреле. Между тем, как говорится в материалах суда, в конкурсную массу Айрата Миннуллина кто-то уже добровольно вернул автомобиль Aston Martin DBX.

На исполнении у «Волгадорстроя» госконтракты на 50,7 млрд рублей

В арбитражном суде Татарстана рассматривают иски о банкротстве как самого Айрата Миннуллина, так и двух его одноименных компаний. Одна из них — «Волгадорстрой» (ИНН 1614009744) была признана банкротом еще в сентябре 2025-го, и в канун нового года Айрат Миннуллин пытался оспорить это решение в апелляции. Заявлял об отсутствии оснований для процедуры без учета мнения голосов большинства мажоритарных кредиторов, требования которых тогда были еще на рассмотрении суда.

Кроме того, дорожник указал, что его компания исполняет госконтракты на 50,7 млрд рублей, при этом остаток поступлений по ним составляет чуть более 2 млрд. А с момента введения процедуры конкурсного производства госконтракты подлежат расторжению, так что сроки строительства объектов будут сорваны.

Айрат Миннуллин полагал, что поскольку в рамках дела о банкротстве предъявлено 116 требований на общую сумму 12,1 млрд рублей, имеются основания для продления срока рассмотрения до 10 месяцев. Просил отменить решение суда первой инстанции о признании компании банкротом и продлить срок процедуры наблюдения до 3 января 2026, но ему было отказано.



Второй одноименный «Волгадорстрой» (ИНН 1657132277) в скором времени может получить тот же статус. В эти дни собрание кредиторов решило обратиться в арбитражный суд с ходатайством о переходе из процедуры наблюдения в конкурсное производство.

Арбитражника Миннуллина заподозрили в заинтересованности к кредитору

В реестр кредиторов татарстанского дорожника на сегодня включили требования на 9 млрд рублей (3 млрд — во вторую очередь, 6 млрд — в третью). У двух его компаний в реестре требования еще на 5,2 млрд. Наибольшие долги предпринимателя образовались по кредитам «Ак Барс Банка», «Татсоцбанка» и ВТБ.

Второй одноименный «Волгадорстрой» в скором времени может получить тот же статус. взято с сайта kzn.ru

До начала февраля 2026 года в отношении Миннуллина действовала процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника был Айрат Галимов. На его место также выдвигали кандидатуру Никиты Вахрамеева от ПАУ ЦФО. Однако «Татсоцбанк» возражал, указывая на отсутствие у него опыта в процедурах банкротства и заинтересованность к мажоритарному кредитору — АББ. Представитель последнего назвала эти доводы предположительными. Суд с этим согласился и отметил, что в противном случае можно усомниться и в кандидатуре Галимова, которого выдвинул «Татсоцбанк».

В итоге 6 февраля 2026 года предпринимателя объявили банкротом и ввели процедуру реализации его имущества сроком на шесть месяцев, до 3 августа. Татарстанский арбитраж отменил его госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и утвердил финуправляющим Вахрамеева.