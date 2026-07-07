Новак: ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за спроса и ремонтов НПЗ

По его словам, на рынок также повлияли изменения в логистике, из-за которых в некоторых регионах возникали перебои с поставками топлива

Фото: Максим Платонов

Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

— Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной, — сказал Новак.

По его словам, на рынок также повлияли изменения в логистике, из-за которых в некоторых регионах возникали перебои с поставками топлива.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для стабилизации ситуации власти ввели ряд мер. В частности, были изменены правила биржевых торгов: норматив биржевых продаж бензина снизили с 15 до 10%. Также правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать бензин и дизельное топливо с показателями класса «Евро-3».

Наталья Жирнова