«Казаньоргсинтез» продолжит отстаивать позицию по иску акционера Елшина в кассации

Истец оспаривает решение общего собрания акционеров предприятия об исключении возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Сегодня суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска акционера «Казаньоргсинтеза» Елшина к обществу, сообщил представитель истца. Истец оспаривает решение общего собрания акционеров предприятия от 30 июня 2025 года. Тогда из устава «Казаньоргсинтеза» был исключен пункт, предусматривавший возможность конвертации привилегированных акций в обыкновенные. В марте Арбитражный суд отказал в иске акционеру, признав отсутствие права держателей привилегированных акций на конвертацию.

Представитель «Казаньоргсинтеза» сообщил, что предприятие продолжит отстаивать позицию об отсутствии права держателей привилегированных акций на конвертацию, подав кассационную жалобу.

В 2024 году Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций за 30 млн рублей. Принцип конвертации позволил бы обменять акции с почти четырехкратной выгодой.

Доктор юридических наук, декан Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС Олег Зайцев отмечает: «Конвертируемость привилегированных акций не является их обязательным свойством и возникает только при наличии конкретных условий в уставе и эмиссионной документации. В случае спорных акций таких условий не предусматривалось, поэтому право на конвертацию у их владельцев отсутствовало.

Основной критерий ограничения прав акционеров — фактическое сокращение уже существующих прав. Поскольку у владельцев спорных привилегированных акций изначально не было права на конвертацию, исключение положения из устава не изменяет их правовой статус.

Следовательно, изменения устава не нарушают закон, владельцы привилегированных акций правомерно не участвовали в голосовании, а решение общего собрания акционеров о внесении изменений является законным и не может быть признано недействительным».

Напомним, что ранее предприятие неоднократно указывало, что права истцов-держателей привилегированных акций на конвертацию не существовало. Ранние версии устава содержали условие о возможности конвертации по решению совета директоров, однако самого порядка конвертации существовавшие версии устава никогда не содержали. Общее собрание акционеров общества никогда такого порядка не принимало и не утверждало.