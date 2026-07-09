Просрочка бизнеса в Татарстане выросла на треть — до 37 млрд рублей

Республика в топ‑10 регионов РФ по приросту показателя: чем грозит рост долгов и волна реструктуризаций у МСП

Фото: Реальное время

Просроченная задолженность российского бизнеса по кредитам за год выросла до 3,1 трлн рублей (+10%), татарстанского — до 37,4 млрд (+36%), подсчитало «Реальное время», используя данные ЦБ. Регулятор уверяет, несмотря на рост просрочки и снижение запаса прочности, компании остаются устойчивыми, а банкам рекомендовано реструктурировать долги. Между тем эксперты предупреждают о большой доле накопленных реструктуризаций, которая может перейти в просрочку и увеличить ее объем до 7—8 трлн рублей, то есть до 10% от общего объема займов. К тому же на предпринимателей давят не только дорогие кредиты, но и возросшие налоговая нагрузка и обязательства перед поставщиками. Подробнее — в материале «Реального времени».

Просрочка бизнеса выросла до 3,1 трлн рублей

Российские компании за год накопили существенный объем просроченной задолженности перед банками. В целом по стране ее показатель вырос на 10%, до 3,1 трлн рублей, что связывают с высокой стоимостью заемных денег.

Ключевая ставка ЦБ в минувшем году долгое время оставалась высокой, и многим предприятиям стало ощутимо дороже обслуживать уже взятые кредиты. Значительная часть корпоративных займов имеет плавающую ставку, платежи по ним автоматически выросли. Нередко бизнесу приходилось брать новые кредиты, чтобы закрыть старые, — это создало замкнутый круг и повысило риск дефолта.

Реальное время / realnoevremya.ru

По абсолютной величине просрочки лидирует Москва, на долю которой пришлось более половины от всего российского объема — 1,6 трлн рублей. Далее идут Московская (185 млрд) и Ростовская (133 млрд) области, причем последняя по сумме опередила Санкт-Петербург (129,4 млрд). Замыкает пятерку Краснодарский край с 69,2 млрд рублей.

Татарстанский бизнес просрочил платежи на 37 млрд

В динамике просроченная задолженность российских предприятий по кредитам росла неоднородно. Одни регионы демонстрировали взрывной, кратный рост просрочки по кредитам предпринимателей, другие — умеренный или вовсе показали снижение. Например, в Калининградской области показатель за год вырос в 6,6 раза — до 76,9 млрд рублей, а в Тверской — в 4,3 раза — до 14,5 млрд. Значительный прирост показал и Татарстан, где просрочка за год выросла более чем на треть: с 27,6 млрд до 37,4 млрд рублей (+36%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Неоднородность роста просрочки по регионам демонстрирует серьезные различия в экономическом положении субъектов РФ, отмечают эксперты. Ситуация, по их словам, требует дифференцированного подхода к регулированию и поддержке бизнеса в различных регионах с учетом их специфических особенностей и проблем.



Банк России: просрочки растут, но бизнес держится

В ЦБ ситуацию с корпоративными кредитами считают контролируемой, поскольку доля «плохих кредитов» в сегменте ниже уровня 2016 года. Системных рисков нет, уверен регулятор — банки накопили запас капитала и активно реструктурируют долги.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Стабилизации помогли макропруденциальные меры: надбавки и лимиты на рискованные кредиты. С марта 2026 года надбавка по кредитам крупным заемщикам с высокой долговой нагрузкой повышена до 100% — это заставляет банки тщательнее оценивать риски.

Прибыль компаний в 2025 году снизилась на 6,9% — до 25 трлн рублей без учета финотрасли, но в разных отраслях картина различается: угольная отрасль и нефтегаз столкнулись с серьезными трудностями, а строительство, энергетика и химия показали рост. Без учета нефтегаза прибыль выросла на 7,4%, до 23 трлн рублей. В строительстве прибыль по итогам 2025 года увеличилась на 57,5% — до 881,2 млрд рублей, в сегменте строительства зданий — в 2,7 раза, до 384,9 млрд рублей.

Банкам рекомендуют активнее помогать заемщикам среди юрлиц, столкнувшимся с временными трудностями. Должникам предлагают реструктурировать кредиты, чтобы восстановить финансовую устойчивость. В ЦБ признают, что запас прочности у ряда компаний снизился, но отмечают: просрочка сейчас гораздо ниже исторических максимумов. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной полагают, что до конца года ситуация с обслуживанием долгов предпринимателей существенно не ухудшится, а снижение ставок улучшит условия кредитования.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Между тем аналитики указывают и на другие негативные факторы, которые усугубляют ситуацию с долгами бизнеса не только по кредитам, но и другим статьям расходов. За год просроченные обязательства компаний перед банками, бюджетом, контрагентами и персоналом, по данным Росстата, выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей. Общая сумма долгов предпринимателей приблизилась к 300 триллионам.

«Просрочка может вырасти кратно, до 7—8 трлн, или 10% от всех займов»

Рост просрочки по обязательствам бизнеса не только следствие дорогих кредитов и высокой долговой нагрузки, но и результат дисбаланса между фискальным давлением и уровнем защиты внутреннего рынка. Как отмечает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов, в отдельных отраслях компании одновременно сталкиваются с повышением налогов и острой конкуренцией с импортной продукцией при практически полном отсутствии барьеров для ее ввоза:

— Рост налогов без защиты рынка от импорта из недружественных и дружественных стран, как пример — машиностроение. Оптические сортировщики завозят на миллиарды рублей из Бельгии, Германии и Нидерландов. Таможенная пошлина — ноль, требований к проприетарному ПО на базе ИИ для распознавания нет, и таких примеров тысячи. Налоги подняли, а рынок не защитили, — отметил эксперт, приведя и другие причины: — Падение спроса и выручки, падение рентабельности, высокая ключевая ставка длительное время. Те, у кого были кредиты по низким ставкам, не могут финансировать бизнес по высоким.

Значительный рост в ряде регионов собеседник издания также связал с совокупностью негативных факторов: «Падение экономики на фоне роста налогов, высокой ключевой ставки и активизации импорта при укреплении рубля вызвало лавинообразный эффект, хуже, чем в ковид». Оценивая последствия для экономики, спикер указал на следующие риски:

— Что будут делать предприниматели? Сокращать штат, нас ждут массовые увольнения, до 30% от штата. Через квартал произойдет снижение налоговых поступлений. Перерегистрации бизнеса в Казахстане, Киргизии еще сильнее ударят по регионам в конце года. До конца года просрочка может вырасти еще кратно, до 7—8 трлн, или 10% от всех займов, — считает Алексей Курасов.

Давление на бизнес — когда реструктуризации опаснее просрочки

По оценке аналитика и генерального директора компании «БизнесДром» Павла Самиева, текущая ситуация в корпоративном сегменте принципиально отличается от кризисов прошлых лет. Сейчас на российский бизнес одновременно давит целый комплекс негативных факторов.

— У многих предприятий в ряде секторов есть большие проблемы — они испытывают сложности с поддержанием продаж, наблюдается падение выручки уже начиная с прошлого года или идет стагнация выручки при росте расходов. Все это оказывает серьезное давление на финансовое состояние компаний, — отметил эксперт.

По его словам, многие компании уже перестали быть рентабельными и сталкиваются с существенными трудностями в исполнении обязательств, причем не только кредитных. Ключевая проблема, подчеркивает Самиев, носит цепной характер — неплатежи контрагентов усугубляют кассовые разрывы. «Предприятия, недополучая деньги за уже проданные товары или услуги, не могут дальше вовремя рассчитываться с банками или обслуживать кредиты. Как правило, просрочка идет по процентным платежам, а не по основному долгу, но именно эти процентные платежи многие компании не могут вовремя исполнять как раз потому, что перед ними самими обязательства со стороны покупателей и контрагентов тоже не исполняются вовремя», — пояснил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наиболее уязвимыми оказались такие отрасли, как строительство и сельское хозяйство, а также ряд производственных сегментов, пострадавших из‑за крепкого рубля, — они утратили конкурентоспособность и вынуждены сворачивать активность. «Вероятно, как раз в тех регионах, где произошел взрывной рост просрочки, была выше доля заемщиков, попавших в «красную зону», и именно они испытали наибольшие трудности с исполнением обязательств перед банками», — добавил Павел Самиев.

При этом формальные показатели долговой нагрузки не отражают всей глубины проблемы. Хотя доля просрочки по отношению к кредитному портфелю остается невысокой и растет слабо, тревожным индикатором выступает резкое увеличение объема реструктуризаций. «Рост в абсолютном выражении кратный, во много раз, в относительном выражении — тоже сильный. Именно здесь, пожалуй, наблюдается самая тяжелая ситуация. Банкам в значительной степени приходится идти на реструктуризации — это вынужденная мера», — констатирует эксперт.

Павел Самиев проводит параллели с кризисами в 2008-м и 2016-м, периодом пандемии и событиями 2022 года. Раньше, по его наблюдениям, восстановление спроса происходило достаточно быстро, но в текущих условиях такой сценарий под вопросом. «Сейчас непонятно, с чего будем восстанавливаться. В предыдущие кризисы восстановление спроса начиналось буквально через год. А сейчас весь комплекс проблем налицо, и пока он никак не рассасывается: и крепкий рубль, и высокая ставка, и падение спроса, и рост издержек, и рост налогов», — резюмирует аналитик.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз эксперта сдержанный: в ближайший год нет предпосылок для перехода к позитивному циклу. «Скорее всего, значительная часть текущих реструктуризаций превратится, к сожалению, в просрочку. В ближайшее время мы увидим рост просрочки и в относительном выражении», — предупреждает Самиев. Если ключевые проблемы — стагнация спроса, опережающий рост издержек и высокая стоимость денег — сохранятся, давление на платежную дисциплину бизнеса будет только усиливаться.