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Промышленность

ФАС открыла 12 дел по экономической обоснованности цен на топливо

15:05, 08.07.2026

Антимонопольная служба предупредила представителей нефтяного рынка России о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования

ФАС открыла 12 дел по экономической обоснованности цен на топливо
Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла 12 дел по экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов в России. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский на межрегиональном семинаре-совещании территориальных органов ФАС.

Все 12 рассматриваемых дел открыты по факту выявления нарушений в целях меры реагирования. В том числе из-за нарушений в процессах транспортировки, хранения и сбыта нефтепродуктов.

В федеральном ведомстве призвали территориальные органы ФАС усилить контроль за розничными и мелкооптовыми рынками топлива.

В адрес нефтяных компаний и отраслевых объединений направлены предостережения о необходимости более ответственного ценообразования.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за спроса и ремонтов НПЗ.

Зульфат Шафигуллин

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