«Ведомости»: сотрудники разработчика «Атома» сообщили о задержках зарплаты

По данным издания, в мае задержка выплат произошла у 150 сотрудников, а с 25 июня проблема коснулась всех работников компании

Фото: Артем Дергунов

Компания «Кама», которая разрабатывает российский электромобиль «Атом», столкнулась с жалобами сотрудников на задержки зарплаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обращение одного из работников в профсоюз.

Сотрудник попросил профсоюз помочь с обращениями в Государственную инспекцию труда и прокуратуру, а также провести проверку ситуации.

По данным издания, в мае задержка выплат произошла у 150 сотрудников, а с 25 июня проблема коснулась всех работников компании. В первом квартале 2026 года в «Каме» работали около 1,2 тыс. человек. Также сотрудники сообщили о проблемах с выплатами при увольнении. При этом компания продолжает подготовку к серийному выпуску электромобиля «Атом», который планируют начать в 2026 году.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Внутренние документы компании связывают задержки с кассовым разрывом из-за проблем с банковским финансированием. При этом в ПСБ и ВЭБ.РФ заявили, что свои обязательства по кредиту для проекта выполнили.

Напомним, что шеринг электрокаров на базе электромобилей «Атом» планируют запустить в столице Татарстана в сентябре. Об этом «Реальному времени» сообщил общественный представитель уполномоченного при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей (Казань) Михаил Кузнецов.



Наталья Жирнова