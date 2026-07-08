БПЛА атаковали компрессорную станцию «Краснодарская»
Атака была направлена на срыв поставок газа в Турцию
Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в поставках газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».
— Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию, сообщает пресс-служба.
Благодаря оперативным мерам удалось избежать нарушения поставок. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений.
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