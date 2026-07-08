Новости промышленности

17:03 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

БПЛА атаковали компрессорную станцию «Краснодарская»

11:58, 08.07.2026

Атака была направлена на срыв поставок газа в Турцию

Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в поставках газа по газопроводу «Голубой поток», подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

— Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию, сообщает пресс-служба.

Благодаря оперативным мерам удалось избежать нарушения поставок. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений.

Ранее за день над регионами России сбили 190 украинских БПЛА.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьЭнергетика

Новости партнеров

Читайте также