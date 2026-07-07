В России могут ввести утильсбор на железнодорожную технику
Глава Минпромторга заявил о проработке утильсбора на железнодорожную технику по просьбе губернаторов и отрасли
Минпромторг России прорабатывает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на выставке «Иннопром-2026».
— И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению, — рассказал Алиханов.
Сейчас механизм утильсбора уже действует в отношении колесной и самоходной техники.
Ранее глава «Росатома» заявил на выставке «Иннопром-2026», что вся атомная отрасль России испытывает последствия атак беспилотников.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».