В России могут ввести утильсбор на железнодорожную технику

Глава Минпромторга заявил о проработке утильсбора на железнодорожную технику по просьбе губернаторов и отрасли

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Минпромторг России прорабатывает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на выставке «Иннопром-2026».

— И сейчас у нас есть ряд обращений от губернаторов и представителей отрасли о введении подобного механизма по железнодорожному машиностроению, — рассказал Алиханов.

Сейчас механизм утильсбора уже действует в отношении колесной и самоходной техники.

Ранее глава «Росатома» заявил на выставке «Иннопром-2026», что вся атомная отрасль России испытывает последствия атак беспилотников.

Вадим Вахрушев