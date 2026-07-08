Адель Хайруллин заявил, что производители зерна снижают цены

Сейчас предлагают выкуп урожая ячменя по 8,5 рубля за тонну, а в прошлом году он продавался по 12,5 рубля

Фото: Реальное время

На юге России сейчас идет большая уборочная кампания, объемы собранной продукции на 25—30% превышают уровень прошлого года, однако с учетом засухи в 2025-м производители всего лишь вышли на нормальный уровень. Об этом «Реальному времени» сообщил гендиректор ООО «ГК «Красный Восток» Адель Хайруллин в рамках выездной редакции на Международной агропромышленной выставке «Агроволга-2026».

— На фоне этого (роста объемов производства, — прим. ред.) производители (зерна, — прим. ред.) снижают цены. Уже сейчас нам предлагают выкуп урожая ячменя по 8,5 рубля за тонну, а в прошлом году он продавался по 12,5 рубля за тонну. И в условиях дефицита денег очень малое количество АПК, агрохолдингов, которые согласятся с такой ценой, ведь как только ты ее подтверждаешь, то автоматически это апеллируется на тебя: «А вот он согласился, мы у него все будем брать, а у тебя брать не будем», — обратил внимание гендиректор фирмы.

Подробнее о том, как аграрии находят выход из сложившейся ситуации и какие еще меры помогут, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров