КАМАЗ планирует начать продажи собственных роботов в 2026–2027 годах

Сейчас роботы проходят испытания внутри предприятия

Фото: Артем Гафаров

КАМАЗ разрабатывает собственных антропоморфных роботов и планирует вывести их на рынок в конце 2026 года или в 2027 году. Об этом на Международной промышленной выставке «Иннопром» сообщил технический директор компании Витольд Коморовский, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас роботы проходят испытания внутри предприятия.

— Мы, как автопроизводитель, хотим стать чуть-чуть производителем роботов и прийти на этот рынок со своим решением, — отметил Коморовский.



Ранее на конференции «Цифровизация в промышленности» представители КАМАЗа объяснили, что оффер на роботизацию пока остается невостребованным из-за нестабильной загрузки производств.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Разрабатываемые антропоморфные манипуляторы повторяют пропорции и движения человеческой руки и предназначены для выполнения операций, которые сегодня выполняют сотрудники вручную. Роботы оснащены сменными захватами, позволяющими быстро адаптировать их под разные задачи, а также системой телеуправления для удаленной работы и обучения новым навыкам.

В федеральном бюджете на 2026 год на поддержку отечественной робототехники предусмотрено 9,6 млрд рублей. Об этом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сообщил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень.



Наталья Жирнова