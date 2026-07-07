Володин: Россия справится с проблемами на бензоколонках, как справилась с другими трудностями

Председатель Госдумы призвал не поддаваться панике из-за ситуации с топливом

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Россия сможет справиться с проблемами на топливном рынке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал не поддаваться панике и отметил, что страна уже сталкивалась с серьезными экономическими вызовами, сообщает РИА «Новости».

— Справимся и с проблемами на бензоколонках. Так же как с другими проблемами справились, — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, ранее России удалось сохранить финансовую систему и экономику, несмотря на внешнее давление. Володин подчеркнул, что для решения текущих задач важны консолидация и совместная работа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

— Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной, — сказал Новак.

Наталья Жирнова