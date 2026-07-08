В России ввели запрет на экспорт дизеля

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, спрос на моторное топливо в стране вырос примерно на треть

Фото: Динар Фатыхов

В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Новака, спрос на моторное топливо в стране вырос примерно на треть. Для стабилизации ситуации власти приняли дополнительные меры: увеличили загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов до максимума и сократили сроки проведения ремонтов на предприятиях.

Ранее правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Новак отмечал, что Минэнерго пока не рекомендует вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Этот вопрос вновь обсуждался на заседании штаба по ситуации на топливном рынке. На нем регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке.



Наталья Жирнова