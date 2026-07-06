Глава «Росатома»: вся атомная отрасль России испытывает последствия атак БПЛА

По словам Алексея Лихачева, за прошедшую ночь была зафиксирована активность беспилотников в районах Ленинградской и Смоленской атомных электростанций

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что вся атомная отрасль России испытывает последствия атак ВСУ. Об этом он сообщил в интервью «Вестям» на полях форума «Иннопром-2026».

По его словам, за прошедшую ночь была зафиксирована активность беспилотников в районах Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. Кроме того, по предварительной информации, беспилотник нанес удар по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

Лихачев также назвал наиболее сложной ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его словам, за последнюю неделю атакам подверглись логистическая и энергетическая инфраструктура станции, транспортный цех, машинный зал, а также пожарная часть Энергодара.

Глава «Росатома» отметил, что МАГАТЭ оперативно реагирует на подобные инциденты и называет атаки недопустимыми, однако, по его словам, не указывает сторону, ответственную за их проведение.

Наталья Жирнова